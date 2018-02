Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esclarecimento: Excesso de VIH em esperma fechou centro três meses

Referente à notícia publicada a 6 de fevereiro de 2018.

Sobre a notícia publicada no dia 6 de fevereiro, com o título ‘Excesso de VIH em esperma fechou centro três meses’, recebeu o CM o seguinte esclarecimento:



1-Na edição de 6 de fevereiro de 2018 o Correio da Manhã refere que a "Unidade de Medicina da Reprodução (UMR) do Centro Hospitalar de São João (CHSJ), no Porto, teve a atividade de Procriação Medicamente Assistida (PMA) suspensa durante quase três meses, entre 24 de fevereiro e 12 de maio de 2014, "após deteção de carga viral VIH/SIDA" acima do normal".



2-Verifica-se, porém, que desde o início da sua atividade, a citada Unidade de Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar de São João funcionou sempre, sem quaisquer interrupções.



3-Numa inspeção regular da IGAS, obrigatória para todos os centros de Procriação Medicamente Assistida, públicos ou privados, foi questionada a validade do método de controlo da carga vírica após a lavagem dos espermatozoides de homens portadores de vírus das hepatites B, C e VIH.



4-Esta dúvida foi esclarecida e, como consequência, o método utilizado no CHSJ foi validado pela entidade reguladora, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida.



5-O CHSJ assegura que nunca esteve em causa a qualidade dos tratamentos prestados aos doentes que recorrem à Unidade de Medicina de Reprodução.