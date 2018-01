Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esclarecimento: Hospital de Guimarães nega caos

Referente à notícia "Desespero e várias horas de espera nas Urgências".

01:30

Na sequência da notícia ‘Desespero e várias horas de espera nas Urgências’, o Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, "desmente categoricamente e de forma absoluta qualquer tipo de caos na Urgência, tempos de espera além do desejável, falta de recursos humanos ou materiais".



No entanto, a unidade admite que registou "um ligeiro aumento do acesso quando comparado com a mesma altura do ano passado".



Ainda assim, garante que "é absolutamente falso que os tempos de espera estejam a ultrapassar o desejável" e destaca que nunca teve "tantas camas disponíveis como este ano": 484 no próprio hospital e 77 camas no exterior.