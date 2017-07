INEM esclarece socorro

Esclarecimento relativo à notícia 'INEM leva 41 minutos a socorrer ferido grave'.

01:30

Esclarecimento relativo à notícia ' INEM leva 41 minutos a socorrer ferido grave ':A propósito da manchete de ontem do CM "INEM leva 41 minutos a socorrer ferido grave", o INEM esclarece o seguinte: O CODU do INEM recebeu, a 27 de julho, às 17h52, um pedido de ajuda para uma única vítima resultante de uma acidente de viação. No imediato, o INEM acionou a VMER do Barlavento Algarvio, o motociclo de emergência médica de Portimão e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários (BV) de Lagoa. A VMER, viatura tripulada por uma equipa altamente diferenciada, um médico e um enfermeiro, após chegar ao local, iniciou a avaliação das vítimas às 18h10, prestando-lhes os cuidados de saúde necessários. No local encontrava-se a tripulação dos BV Lagoa e do motociclo de emergência do INEM que contribuíram para a prestação dos cuidados de saúde necessários. Nesse momento, o CODU é informado que existem mais 4 vítimas ligeiras, informação que não foi transmitida no pedido de ajuda inicial. Às 18h17 o CODU recebeu informação que a ambulância dos BV Lagoa ficou inoperacional. Às 18h19 o CODU aciona a ambulância de emergência médica do INEM de Portimão (para substituir a dos BV Lagoa) e as ambulâncias dos BV de Portimão, dos BV de Silves e da CVP de Silves para transporte à Unidade Hospitalar. Importa assim referir que as vítimas receberam muito rapidamente toda a assistência médica e estabilização clínica necessárias por parte das equipas que foram acionadas pelo INEM para o local. Apenas o transporte para a Unidade Hospitalar foi realizado faseadamente, conforme foram chegando as ambulâncias acionadas pelo CODU. Não corresponde por isso à verdade que o INEM tenha demorado 41 minutos a socorrer um ferido grave, estranhando este Instituto como pode um órgão de Comunicação Social tirar esta conclusão dos esclarecimentos que aqui prestamos e que fizemos chegar em tempo útil.