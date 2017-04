Playboy reage a Raquel Henriques

7.Importa ainda salientar que muito embora incumba a qualquer jornalista de profissão a salvaguarda da isenção e do rigor informativos, é certo que tais valores não foram respeitados e consequentemente, a sua não observação afecta de forma grave e irreversível a imagem, honra e bom nome da N/ revista e empresa, sendo certo que se recorrerá aos meios judiciais existentes para a sua salvaguarda".



Madalena Monteiro

Advogada



6.Porém, não foi o que se verificou com a Sr.ª D.ª Raquel Henriques, uma vez que a N/ empresa efectuou o pagamento parcial de metade do valor acordado feito de forma antecipada, após inúmeras insistências desta.7.Importa ainda salientar que muito embora incumba a qualquer jornalista de profissão a salvaguarda da isenção e do rigor informativos, é certo que tais valores não foram respeitados e consequentemente, a sua não observação afecta de forma grave e irreversível a imagem, honra e bom nome da N/ revista e empresa, sendo certo que se recorrerá aos meios judiciais existentes para a sua salvaguarda".Madalena MonteiroAdvogada

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

1. No dia 12 de Março de 2017, foi publicada uma notícia nas publicações online e impressas do Correio da Manhã com o título ‘’Playboy deixa estrelas sem dinheiro’’, redigida pelas Sr.ªs jornalistas Rita Montenegro e Vânia Nunes.2. A N/ revista vem, por este meio, desmentir categoricamente o teor de tal publicação, uma vez que a factualidade nela relatada é falsa.3. Com efeito, é referido no corpo da referida notícia que ‘’segundo apurou o CM, a atriz e instrutora de fitness não é a única a ter razões de queixa‘’ e ainda que ‘’ há muita gente que nunca viu dinheiro das sessões fotográficas e isto engloba as próprias modelos, os fotógrafos e as maquilhadoras ‘’.4. Desconhecemos na presente data a existência de quaisquer dívidas pendentes com a Sr.ª D.ª Raquel Henriques, que recebeu o pagamento acordado de forma integral e em tempo, muito embora, e apesar de lhe ter sido por diversas solicitado, nunca tenhamos recebido a respectiva factura ou recibo. 5. Efectivamente, e apesar de não ter qualquer responsabilidade sobre a organização financeira da N/ empresa, o director editorial da Playboy explicou ao Correio da Manhã a organização dos pagamentos e como os mesmos são efectuados.