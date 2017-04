Quando na Caparica se faziam computadores para todo o mundo

Foi ainda antes do 25 de Abril de 74 que se instalou na Costa da Caparica uma fábrica de relógios. A prestigiada marca americana Timex liderava o negócio dos relógios eletrónicos e encontrou na Margem Sul uma excelente oportunidade para produzir em larga escala, aproveitando a mão-de-obra barata.

A filial portuguesa prosperou, e chegou a dar emprego a mil pessoas, que produziam diariamente milhares de relógios para todo o mundo.

No início dos anos 1980, o computador pessoal dá os primeiros passos. Em Inglaterra, o engenheiro Clive Sinclair cria o Spectrum, um computador pequeno e robusto, que se ligava a um leitor de cassetes para correr programas e usava o ecrã do televisor para mostrar as imagens que produzia. A máquina haveria de ficar famosa pelos jogos que divertiram toda uma geração de pioneiros na arte de teclar.

O acordo entre a Timex e a Sinclair para produzir as máquinas trouxe para a Caparica o fabrico dos computadores. Começaram por ser fabricadas unidades com 16k de memória, mais tarde a Timex chegou a fazer computadores, já em nome próprio, com 48k de memória RAM - o que corresponde hoje ao tamanho de um pequeno ficheiro de texto.

Em 1986, o CM visitou a fábrica da Margem Sul, e acompanhou a produção dos computadores TImex. O negócio não durou muito: No início dos anos 1990, a fábrica deixou os computadores. A produção de relógios ainda perduraria por mais alguns anos.

O que achou desta notícia?







21.1% Muito insatisfeito

21.1% 5.3%

5.3% 10.4%

10.4% 5.3%

5.3% 57.9% Muito satisfeito