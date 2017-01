Natureza humana

‘Eça de Queiroz em Casa: Desenhos e Textos Inéditos’

organização e transcrição

Irene Fialho



Edição

Editorial presença





Um dos mais belos poemas da língua portuguesa

Na edição nacional, poucos como a Guerra & Paz têm diluído tão magistralmente as fronteiras entre o livro como objecto e o livro como obra de arte. Esta edição da ‘Tabacaria’, com notável prefácio de Manuel S. Fonseca e fotografias de Pedro Norton, faz jus a um dos mais belos e ‘vencidos’ poemas da língua portuguesa.



Título

‘Tabacaria’



Autor

Fernando pessoa (heterónimo Álvaro

de campos)



Edição

Guerra & paz





Cabotino outra vez



Os amigos morreram. Francis (Richard Gere) sente-se culpado pela tragédia. Que fazer? Obviamente, tentar expiar os seus fantasmas pela ajuda generosa, excessiva, intrusiva e patológica à filha do casal. Para usar um

cliché, Richard Gere passou ao lado de uma grande carreira. Havia esperanças: ‘American Gigolo’ ou ‘Oficial e Cavalheiro" prometiam outro destino. ‘O Benfeitor’ mostra por que não houve: cabotino e postiço, em nenhum momento somos convencidos pelo drama existencial do personagem. A derrocada do filme começa por aí.









Anarquistas: tenho uma certa simpatia pela tribo. Não sou. O meu cepticismo antropológico não mo permite. Mas concordo com a ideia de que existe algo de humilhante e opressivo na existência de uma autoridade política que nos protege e tutela. Se os homens fossem anjos, etc. e tal. Pena que não sejam. Os anarquistas acabam sempre por revelar um optimismo sobre a espécie humana que, além de utópico, é perigoso. Que o diga Ben (prodigioso Viggo Mortensen), pai de seis crianças que ele resolveu educar longe das mentiras da civilização. A família vive na floresta. Os filhos caçam o que comem. Praticam exercício físico extremo. Lêem muito e muito bem. Pensam ainda melhor. O problema, como sempre acontece nas grandes construções utópicas, é aquele detalhe incómodo a que damos o nome de "realidade". A família funciona no estado de natureza. Mas será possível fazer de conta que a civilização não existe e que jamais teremos que lidar com ela?Homens e anjosNem Rousseau se atreveu a tanto. Ben ainda tenta: a mulher, após longo internamento psiquiátrico, acaba com a vida. Os pais da defunta culpam Ben pela tragédia e não admitem que ele vá ao funeral. Nada feito: uma família é uma família. O patriarca e as crianças viajam de autocarro – o autocarro deles, entenda-se – para prestarem as últimas homenagens.A viagem servirá para mostrar os limites do isolamento e a evidência de que uma vida insular, por mais ‘pura’ que seja, é também uma forma de corrupção. E talvez não exista maior corrupção do que privar a descendência dos instrumentos mínimos para lidar com a sociedade.‘Capitão Fantástico’ oscila entre o pícaro e o melancólico para mostrar que a conduta humana racional depende do frágil equilíbrio entre a beleza das ideias e as exigências da realidade. Está tudo no último olhar de Ben, quando contempla os filhos de manhã antes de eles irem para a escola mil vezes negada. Uma mistura de ternura e resignação, tão própria de um homem civilizado.ANTIGA ORTOGRAFIATítulo: Capitão FantásticoRealização: Matt RossExibição DVDLivros'Caricaturas e rabiscos do autor dos Maias'Já sabia que Eça de Queiroz gostava de desenhar e metrificar. Mas sabe bemcontemplar num único volume estes divertimentos do romancista – autocaricaturas, poemas, peças deteatro escritas a várias mãos – bem como um caderno da mulher, Emília de Castro, que também arranhavaas musas.