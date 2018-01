2018: A análise do ano

A moda vem do Instagram. A China terá protagonismo. O terrorismo será de lobos solitários. Portugal sem fogos cairá no esquecimento.

Por Fernanda Cachão, Marta Martins Silva e Vanessa Fidalgo | 01:30

Meteorologia/clima/ordenamento do território

Se as condições meteorológicas ajudarem, a preocupação com os incêndios volta, mas no Sul

Prognósticos de:

Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista,

Filipe Duarte Santos, professor universitário

Costa Alves, meteorologista

Sempre que se falar de 2017, a palavra ‘incêndio’ será inevitável, dada a dimensão das tragédias nocentrodoPaís.Morreram mais de 100 pessoas e arderam quase 500 mil hectares de floresta, um cenário de horror que "não é provável que se repita em 2018. Não tem condições de combustível para arder, da forma como ardeu,nospróximosoitoanos,o que cria áreas de descontinuidade de combustível importantes", acredita o arquiteto paisagista Henrique Pereira dos Santos, alertando ainda assim que "isso não significa que não possam existir grandes fogos, basta que existam condições meteorológicas favoráveis nas áreas que não arderamesteano,comopor exemplo o Algarve, a Arrábida, a serra de São Mamede, embora dificilmente atingirão a dimensão do que aconteceu em 2017".



"Tenho poucas dúvidas de que se darãopassosnosentidodeum maior uso do fogo, quer na prevenção, quer no combate, tenho poucas dúvidas de que se darão passos no sentido da especialização e profissionalização dos bombeiros florestais e tenho poucas dúvidas de que a ideia de um ‘Portugal sem fogos’ tenderá, discretamente, para o esquecimento. Tenho mais dúvidas de que se deem passos sérios no sentido do pagamento de serviços de ecossistema (o Governo encomendou um estudo sobre o assunto, o que é um bom indício de que não quer fazer nada nesta matéria)", diz quem considera urgente reorientar os apoios ao mundo rural e aumentar o apoio à gestão sustentável de recursos, como a gestão de combustíveis, a regulação do ciclo da água, e a conservação do solo e da biodiversidade.

Indícios existem, para o meteorologista Manuel Costa Alves, de que em 2018 "é possível que ocorram fenómenos meteorológicoscomefeitosadversosou muito adversos. Em primeiro lugar, está o risco de continuidade da seca. O comportamento dos meses de janeiro e fevereiro será decisivo. E,se for em muito ou extremamente chuvosos, muito atenuada ou dissipada a situação deseca,podemmanifestar-se ocorrênciasdeemergênciade Proteção Civil devido ao escoamento caótico das águas pluviais nas zonas atingidas pelos incêndios florestais", alerta. "Outra preocupação – acrescenta – sempre presente relaciona-se com o comportamento do próximo verão. Se for, outra vez, extremamente quente, voltam a sobressaltar-nos as aflições com os fogos e com o (esquecido ou ignorado)aumentodonúmerode óbitos por exposição ao excesso de calor", refere Costa Alves.

Numa perspetiva global, "estamos cada vez com menos tempo para controlar as alterações climáticas provocadas por algumas atividades humanas. Para conseguir esse objetivo seria necessário que o Mundo fizesse uma transiçãodeparadigmaenergéticoe que passasse a usar muito menos os combustíveis fósseis - carvão, petróleo e gás natural - até 2050. O atual governo dos EUA fez exatamente a opção oposta e procura incentivar a exploração e o consumodecombustíveisfósseis.



Grande parte dos outros países, incluindo os da UE e a China, estão a esforçar-se por descarbonizar as suaseconomias",nota Filipe Duarte Santos, professor universitário e especialista em alterações climáticas,esperandoque"em 2018 se continue a avançar na aplicação do Acordo de Paris, cujo principal objetivo é evitar que a temperatura média global da atmosfera aumente mais de 2 graus relativamente ao período pré-industrial". Certo está que "cada um de nós e todos nós em conjunto podemos contribuir para evitar alterações climáticas perigosas". E que urge "tornar a agricultura e a floresta mais sustentáveis".

Moda/Tendências

Redes sociais ditam as regras num mundo de experiências, partilha e afetos efémeros

Prognósticos de:

Fátima Lopes, estilista

Nuno Tiago, policía da Moda

Carlos Lacerda, consultor de negocios internacionais

Mais do que cores ou tecidos, Nuno Tiago, o stylist e o Polícia da Moda da CMTV, garante que a grande tendência dominante é a "relevância dos trendsetters [ícones] e instagramers". Para quem não sabe, pessoas anónimas e perfeitamente normais "mas que são referência para milhares de seguidores que querem ser como elas.



Aparecem com uma determinada peça no Instagram e, nesse mesmo dia, a peça esgota e torna-se a mais procurada do momento. As marcas correm a associar-se a estas pessoas, pois são elas que fazem vender. Pessoas como Chiara Ferragni, Miroslava Duma ou André Hamann. E mais do que nunca a moda vem da rua, ou melhor, das redes sociais, para os ateliers dos estilistas e não o contrário", afirma Nuno Tiago. Ainda assim, deixa as suas dicas para bem vestir em 2018: "gangas, tecidos tecnológicos, plissados, metalizados, pantalonas de cós subido, mangas de balão, saias de elástico na cintura, folhos e ombros à mostra. A ‘sports culture’ torna a roupa mais do que desportiva: vai ser uma identidade, uma forma de estar na vida" e na rua.

No que toca aos negócios e tendências do consumo, Carlos Lacerda, consultor de negócios Internacionais da CH Consulting indica as principais tendências: "A ‘Natura Viva’, ou seja, os valores da saúde, simplicidade, o ‘back to basics’, preservação da natureza, da origem e da história, as tendências ‘equilíbrio zen’ e o consumo de experiências vão continuar em alta em 2018".

No dia a dia teremos a ajuda do "virtual mundo novo", ou seja, o uso da inteligência artificial facilitadora para comodidade, eficiência na gestão do quotidiano, poupança e auxílio nas tarefas de rotina. O e-commerce ganha terreno e as lojas físicas responderão com "‘gamification’ [interação de forma lúdica] e envolvimento".

Nas relações sociais estaremos mais voltados para o Mundo: "conhecer outras culturas , viajar e partilhar experiências. Produtos étnicos e multiculturais vão estar na moda". Mas tudo com alguma contenção: "Os temas relacionados com a ‘saúde pela boca’ estarão na ordem do dia, como o controlo no consumo de gorduras, hidratos carbono e alimentos processados, sal, açúcares e calorias, consumo de alimentos sem lactose, sem gluten, etc. E, além disso, também a prevenção da qualidade de vida, o envelhecimento saudável, práticas de corrida e de desportos, etc".

Mas, em 2018, imperará o efémero. "Partilha e afeto mas com liberdade de ação, sem ‘engagement’. Participação em causas sociais, voluntariado, desapego (e desinvestimento) em bens duradouros, desvalorização da propriedade, partilha de bens, como as hortas comunitárias", sublinha Carlos Lacerda. Mas não só. O consumidor vai ser cada vez mais dependente das aplicações [app] para garantir eficiência nas escolhas, conexão permanente e interação nas redes com uso da informação em favor próprio e valorização da experiência e serviço. E vai apostar na "conveniência sem fronteiras", ou seja, nos serviços que permitam ganhar tempo e na "segurança plena", com a ampliação do controlo dos elementos e da autoproteção face aos receios do terrorismo e da imprevisibilidade.

Ainda no que toca à moda, a estilista Fátima Lopes promete verde, fuscia, laranjas, azuis e brancos na próxima estação, mas acima de tudo destaca a aplicação das novas tecnologias nos tecidos e prevê que "Portugal se afirme cada vez mais lá fora como sinónimo de qualidade e inovação a nível do design, e não apenas por produzir a preços baixos".

Política/Poder/Mundo

2018 é véspera de eleições e é pouco provável que a geringonça deixe de trabalhar



Prognósticos de:

João Pereira Coutinho, professor universitário

Francisco Falcão Machado, embaixador

Marisa Matias, eurodeputada

Num ano político que antecede eleições europeias e legislativas (previstas para 2019), a realização de congressos do PS, PSD e CDS poderá ser crucial para a redefinição da estratégia dos partidos, mas João Pereira Coutinho acredita que a geringonça não verá o fim em 2018. "Claro que, na cabeça de Costa, isso seria um bónus sem preço: poder ir para eleições como vítima de uma fronda de esquerda. Mas o PCP e o Bloco sabem que isso seria a morte dos artistas (e, além disso, o sonho do Bloco é fundir-se com o PS, não derrubá-lo).



António Costa será o grande ‘player’ nacional se conseguir manter a popularidade entre os gentios rumo à vitória nas legislativas" – acredita Pereira Coutinho – num ano em que a Europa enfrenta "desafios como o Brexit, a obsessão pela segurança, o aprofundamento da integração por via da exclusão democrática e do reforço do diretório, a violação de direitos humanos no espaço da União Europeia, o abandono da coesão social e territorial", alerta por seu lado a eurodeputada Marisa Matias, receosa também das relações tensas e contraditórias entre os EUA e a Europa em 2018.

"O fator disruptivo introduzido pela intervenção de Trump tem tido até agora respostas europeias ao lado. Em vez de tentar reposicionar-se como o ator global para a defesa da paz, a UE optou por fazer do reforço da política de defesa o seu cavalo de Troia. A corrida para a desintegração está longe de acabar...", lamenta Matias, preocupada também com as eleições em Itália ("Será também difícil deixar de fora, seja qual for a solução governativa, a influência do populismo ou da extrema direita, juntando a Itália ao leque de países que refletem a profunda crise dos sistemas políticos partidários convencionais, sem que a democracia seja resgatada no seu sentido pleno") e a questão da Irlanda do Norte ("A fragilidade do acordo de sexta-feira Santa e a iminência de qualquer forma de fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte reacende uma guerra não muito distante na nossa história comum, e que tem consequências profundas que estão muito para além do Brexit. A defesa da manutenção da paz e as condições para mantê-la são um dos aspetos históricos e sociais centrais das negociações").

Para o embaixador Francisco Falcão Machado, "os grandes players internacionais serão Donald Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. Mas haverá também que dar o devido destaque ao líder russo, Vladimir Putin (que curiosamente, na sua mensagem de Ano Novo não deixou de estender uma mão conciliatória a Trump), e ao secretário-geral das Nações Unidas, o nosso compatriota António Guterres. A nível europeu, é provável que o primeiro lugar continue a ser ocupado por uma frente composta por Angela Merkel e Emmanuel Macron, sem esquecer Theresa May no que diz respeito às consequências do Brexit". Sobre os alvos do chamado terrorismo islâmico, Falcão Machado diz que "é evidente que o mundo ocidental continua a ser o seu principal objetivo e isso é uma realidade que não mudará a curto prazo. Com a derrota do Daesh, as táticas terroristas vão alterar-se com recurso, eventualmente, à ação de elementos solitários e não identificados", alerta.

Voltando ao ‘tabuleiro’ nacional, Pereira Coutinho, duvida da relevância de Portugal no xadrez europeu mas acredita no papel que vai desempenhar no xadrez turístico. "Alguém dizia que o futuro da Europa, com a ascensão da Ásia-Pacífico, é ser o museu do Mundo. Se assim é, então Portugal é o balneário do Mundo. Não é um mau destino – e, além disso, até se agradece que alguém possa tratar das nossas contas".

Desporto/Futebol/Polémicas

Num ano dominado pelo Mundial, a polémica entre clubes vai continuar por causa dos emails

Prognósticos de:

Paulo Futre, exfutebolista

Leonor Pinhão, comentadora

Octávio Machado, exfutebolista

É caso para dizer que em 2018 todos os caminhos vão dar à Rússia. Sobretudo quando o tema é futebol, claro. É lá que se realiza, a partir de 14 de junho, o Campeonato do Mundo e, como não poderia deixar de ser, todos os olhos estão postos na seleção das quinas. "Afinal, a seleção portuguesa chega ao Mundial com o estatuto de campeã da Europa.



Não é uma coisa qualquer e espera-se que se comporte à altura do título conquistado no ano passado", afirma Octávio Machado, ex-futebolista e ex-diretor do futebol do Sporting. O mesmo espera Leonor Pinhão que, embora reconheça que "o ritmo competitivo da prova será elevadíssimo", Portugal "tem de jogar para ganhar, até porque os adeptos assim o vão exigir". "A qualidade do selecionador, dos seus jogadores e o apoio dos adeptos faz com que não sejamos meros aspirantes mas sim verdadeiros candidatos à vitória", frisa. Já Paulo Futre não tem dúvidas de que Portugal pode chegar a campeão do Mundo: "Também ninguém acreditava que conseguíssemos ser campeões europeus, não era? Então, porque não havemos de acreditar agora?"

E entre as quatro linhas, Cristiano Ronaldo é aquele que sem dúvida irá sobressair. "Será a expressão máxima do coletivo", afirma Leonor Pinhão. "Para mim, é ele que nos levará a conquistar o título mundial", garante o ex-jogador Paulo Futre.

Mas há outros que na opinião de Futre poderão destacar-se em 2018: "o Bernardo Silva, sem dúvida, um grande jogador, o André Silva, que este ano deverá chegar à titularidade e o Gonçalo Guedes - se o Valência está onde está é graças ao Gonçalo". Octávio Machado acredita em Gelson, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, e diz que CR7 "brilhará sempre, quer faça um bom mundial ou não". Para Leonor Pinhão, o sucesso estará igualmente nos pés de William Carvalho, Gelson, Bruno Fernandes e, claro, nas mãos de Rui Patrício.

Um tema mais bicudo e que vai dar e durar é o caso dos emails. "Ainda vai dar muito que falar. Eu diria mesmo que vai durar até que o Benfica seja novamente campeão, o que , note-se, poderá não acontecer já em 2018. Mesmo sendo benfiquista, eu estou do lado da lei: se a lei decidir que houve roubo de correspondência, eu estou com o juiz. Se o Ministério Público entender que o Benfica se portou mal, continuo do lado do juiz", diz Leonor.

Já Paulo Futre classifica que o futebol português "bateu no fundo" com esta polémica. "E vai continuar a dar muito que falar nos próximos tempos, o que é vergonhoso", frisa, não acreditando que o tema da pressão na arbitragem tenha "tão cedo" resolução. No entanto, Paulo Futre tem esperanças no vídeo-árbitro. "Deixei de acreditar nos árbitros portugueses mas tenho fé no árbitro inglês que vem aí a caminho. O David Elleray, que foi diretor técnico do International, e que vai ser consultor do Conselho de Arbitragem para a área da vídeo-arbitragem. As coisas vão melhorar", espera.

Já Octávio Machado e Leonor Pinhão não têm assim tantas certezas. O primeiro acredita que poderá esclarecer algumas questões mas "continuará sempre a haver discussão". A segunda defende que "poderá trazer a verdade desportiva mais ao de cima, mas não se pode exigir que seja um milagre".

Para o campeonato nacional não há prognósticos, mas lá para os lados do Porto nada de novo. Os especialistas ouvidos pela ‘Domingo’ não têm dúvidas: apesar de ter completado recentemente 80 anos, Pinto da Costa continuará, de pedra e cal, a ser o timoneiro dos Dragões.

Economia/Trabalho/Impostos

Receitas do turismo e facilitismo dos bancos vão ajudar a clima de otimismo

Prognósticos por:

António Bagão Félix, economista

José Abraão, Secretário-Geral do SINTAP

Ana Cristina Silva, consultora fiscal

O Fundo Monetário Internacional estimava em janeiro do ano passado que a economia portuguesa cresceria 1,1% em 2017, mas as previsões apontam agora para um crescimento de 2,6% (igualando o feito de 2000), fruto sobretudo do investimento e das exportações, depois de uma sucessão de anos negros.

Espera-se agora um crescimento de 2,2% em 2018, uma previsão otimista que António Bagão Félix, economista e ex-ministro, corrobora, embora com ressalvas sobre a influência da conjuntura internacional na economia portuguesa. "O crescimento será razoável, fortemente impulsionado pelo turismo, mas, em parte, dependente da evolução nos nossos principais parceiros.



Este risco relaciona-se, sobretudo, com a possibilidade de instabilidade em Espanha devido à questão da Catalunha, o impasse e provável maior debilidade da solução de governo na Alemanha, o desenrolar do Brexit e até o que pode vir a suceder depois das eleições em Itália". "Quanto às receitas das exportações é provável que se ultrapasse o valor de 7% do PIB, o que será assinalável. Haverá uma maior pressão sobre o consumo, num ambiente pós-crise mais distendido e otimista, impulsionado por uma excessiva, facilitista e contraproducente oferta de crédito ao consumo por parte dos bancos.



Em consequência disto, continuará a tendência de uma taxa de poupança que está em valores baixíssimos face ao rendimento disponível das famílias", acrescenta, sublinhando as "boas condições para atingir o valor do défice (1%), bem como uma pequena redução do peso da dívida pública em relação ao PIB. O desemprego continuará a cair sustentadamente".

Mas não é, ainda assim, direto que, em regra, as famílias ganhem mais poder de compra em 2018, acredita a consultora fiscal Ana Cristina Silva, apesar dos sinais otimistas que aqui e ali vão surgindo. "Haverá uma ligeira atenuação da tributação em IRS por via da desagregação dos 2º e 3º escalões, aumento do valor do mínimo de existência e ainda com a eliminação da sobretaxa.



Também há, para 2018, aumento do salário mínimo nacional que passa a ser de 580 euros e aumento de algumas prestações sociais e das pensões. Também já nos deparamos neste início de 2018, com o anúncio de um aumento de preços, como do pão, transportes, rendas, portagens. E em algumas atividades o aumento de preços é influenciado pelo aumento de impostos subjacente, como o do imposto sobre o tabaco, sobre as bebidas alcoólicas e sobre as bebidas açucaradas mas, em alguns casos, os operadores económicos podem incorporar esse aumento sem o refletir no preço", revela.

Já José Abraão, do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública, acredita que o crescimento da economia virá "acompanhado de políticas de redistribuição do rendimento nacional, tendo em consideração que haverá também uma maior justiça fiscal no ano de 2018, pelo que será um virar de página, um ano marcado (nomeadamente na Administração Pública) pela exigência de aumentos salariais e não apenas de reposições dos salários que os trabalhadores tinham em 2009, na altura em que começou a crise", acrescenta Abraão sobre os prognósticos para um ano em que o Orçamento de Estado descongela as progressões na carreira para os funcionários públicos, o fim dos cortes no pagamento das horas extraordinárias ou a integração de trabalhadores precários. "Mais do que nunca, os sindicatos têm que se readequar à nova realidade no exercício permanente de negociação", conclui.