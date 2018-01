A alienação da modernidade

‘Reino do Amanhã’ teve a primeira edição em 2006.

13:33

Por Adolfo Luxúria Canibal

O último romance escrito por Ballard antes de falecer, em 2009, mantém a obsessão pelos subúrbios das megalópoles modernas, com habitantes formatados pela tecnologia, o consumismo, a cultura de massas e uma vida de tédio que a mais pequena ignição faz descambar em brutal violência. Ballard não é muito conhecido em Portugal, excepção para ‘Crash’, que foi levado ao cinema por David Cronenberg, e sobretudo ‘O Império do Sol’, a sua espécie de auto-biografia sobre a infância em Xangai num campo de detenção japonês durante a II Guerra Mundial, que deu origem a um filme, realizado por Spielberg.



A modernidade



‘O Império do Sol’, tal como ‘A Bondade das Mulheres’, que o complementa, são dois romances convencionais e, nessa medida, títulos à parte na bibliografia de Ballard. As primeiras obras associaram-no à new wave da ficção científica e a sua prolífera produção no género faz com que ainda hoje seja especialmente conhecido como autor de ficção científica pós-apocalíptica. Mas em 1969 publica ‘The Atrocity Exhibition’ (de que uma tradução possível é ‘A Feira de Atrocidades’), um romance experimental constituído por fragmentos independentes, na linha de Williams S. Burroughs, de quem Ballard era admirador, que formam um puzzle de pequenas histórias com um tema central específico, a que chama "romances condensados", e que em 1990 ganhou forma definitiva com o acrescento de diversas notas e comentários irónicos. O tema central é a paisagem mediática e cultural da modernidade, e o protagonista, que muda de nome de capítulo para capítulo, como se a percepção do mundo mudasse também, aplica-se em diversas experiências psiquiátricas para aferir a percepção do real que o panorama mediático e cultural instituído pela tecnologia e pela comunicação de massas induz na mente humana. É essa a matéria dos seus romances posteriores, desde logo ‘Crash’, mas também ‘Ilha de Betão’ e ‘Arranha-Céus’ ou ‘Noites de Cocaína’, ‘Super-Cannes’, ‘Gente do Milénio’ e ‘Reino do Amanhã’.



Texto escrito na antiga ortografia