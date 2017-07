A casa dos YouTubers

Um grupo de portugueses mudou-se para uma moradia de luxo. O filme do seu dia a dia está no YouTube

Por João Ferreira e Marta Ribeiro da Silva | 15:00

Todos juntos têm mais de 10 milhões de seguidores e todos os meses arrecadam milhares de euros com as visualizações dos seus vídeos. Os ingredientes para esta receita de sucesso são dois: rapazes munidos de câmaras para filmar tudo o que lhes passe pela cabeça e uma casa de luxo.



Desde que se instalaram na casa reforçaram ainda mais o estatuto de vedetas do YouTube, ao ponto dos fãs até já fazerem filas à porta na esperança de os ver. Quando se mudaram, há três meses, as visitas guiadas à casa alimentaram os canais destes youtubers e fizeram disparar – e nalguns casos reforçar - os respetivos índices de popularidade. São eles, Miguel Monteiro, o Ovelha ‘Nigga’, que tem mais de 400 mil seguidores e faz paródia com a sua cor, já teve vários canais e nunca imaginou que poderia ser uma celebridade no YouTube; o ‘Windoh’ que faz desafios e truques com a bola; e o rei das piadas ‘Wuant’ que tem mais de 1 milhão e 800 mil subscritores. Já o ‘Darkframe’ faz vídeos de experiências com brinquedos e afins, e foi ele em conjunto com o ‘SirKazzio’, o youtuber da casa com mais seguidores, mais de 4 milhões, a ter a ideia de se mudarem para uma casa.



Ali são todos rapazes porque acreditam que o ambiente não é próprio para meninas. Basicamente, fazem o que mais gostam em conjunto. Partilham a casa, discutem ideias, divertem-se e ainda trabalham nos seus conteúdos. Não têm horários fixos e nas pausas do trabalho aproveitam a piscina e o jardim. Esperam que a aventura dure um ano. Até agora a experiência está a correr bem e entre outras ideias para o futuro, está a hipótese "da casa vir a ser uma espécie de academia de youtubers".