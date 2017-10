A dor de quem perdeu família nos fogos

Para Odete Ribeiro e Alfredo Simões, que perderam os filhos para a fúria das chamas, o dia 15 de outubro de 2017 será para sempre o pior dia das suas vidas.

Por Marta Martins Silva | 01:30

Rodrigo vai conhecer o pai pelas fotografias que a família guarda de Alfredo António. O bebé nasceu já depois do fogo de Pedrógão Grande ter tirado a vida a 65 pessoas e consumido trinta mil hectares de área florestal numa altura em que o País estava longe de imaginar passar novamente por semelhante tragédia, apenas quatro meses depois. Rodrigo, nascido em agosto, dormia sereno no berço quando o pai e o tio José Américo, de 41 e 43 anos, morreram a 15 de outubro último - naquele que ficará para a História recente do país como ‘o pior dia do ano’ – no lugar de Vale Maior, no concelho de Penacova.



Para a família Simões não foi apenas o pior dia do ano – foi o pior dia da vida. Quando o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova chegou ao barracão onde a família guardava lenha e todo o material de apicultura, os dois irmãos estavam encostados cabeça com cabeça: morreram abraçados enquanto as chamas engoliam colmeias, máquinas agrícolas, tratores. Enquanto o fogo roubava o verde das árvores e pintava de fumo o centro do país – no 15 de outubro registaram-se mais de 500 incêndios – a família conhecia a dor do luto.



Alfredo Simões, pai de Alfredo António e de José Américo, não consegue afastar-se do sítio onde morreram os filhos, como se ao abandonar aquela terra queimada os abandonasse a eles. Mora em Coimbra, tal como toda a família, mas tinha ali em Vale Maior parte importante da sua ocupação diária, um gosto que passou aos filhos mais velhos, engenheiros de formação com interesse na apicultura.

"Eu estava em Coimbra a preparar-me para ir para o aniversário da minha neta, filha do meu filho mais novo quando os vizinhos me telefonaram a dizer que andava aí um incêndio. Depois, telefonou-me outra vizinha. Eu fui buscar o meu filho à morte, a casa. Telefonei a dizer ‘Alfredo, eu vou para Vale Maior por causa do fogo’. ‘Pai, eu vou consigo’, respondeu-me. Fui buscá-lo e viemos para cá. Já não chamei o Zé [José Américo] mas ele telefonou para a minha mulher a perguntar por mim, ele ia para ajudar o sogro que é daqui de perto mas a GNR não o deixou passar e então veio para aqui, para a morte", chora este pai de 69 anos.



"Estendemos duas mangueiras lá em baixo, o Zé subiu a escada e fugiu para aqui para o pé de nós. O Alfredo disse ‘vamos embora’ quando o fogo lá vinha, disse ‘vamos embora que aqui não podemos fazer mais nada’ e veio mais eu até ao cimo da rua. Mas quando viu que o irmão não vinha atrás de nós, voltou para trás para ir ter com o irmão, para morrer, morrerem os dois", lamenta de olhos postos na destruição que o rodeia, no pior papel que um pai ou uma mãe podem viver: a morte de um filho.



"Não tive ajuda de ninguém, eu até os podia ter salvo mas fizeram-me sair daqui para fora, ligou-me a GNR, ameaçou-me que estava em desacato à autoridade, eu tive que lhe dizer que os meus filhos estavam cá dentro, se ele era pai de certeza que faria a mesma coisa. Só que não me deixaram e ardeu-me tudo, arderam-me os meus filhos e ardeu-me tudo".

A dor de uma mãe

A 40 quilómetros de Vale Maior, Odete chora dor igual. "Tínhamos ido ver a mulher do Pedro Luís, que estava a trabalhar num restaurante em Oliveira do Hospital, e quando regressávamos a casa começámos a ver o fogo em Vendas de Galizes (uma freguesia próxima), ainda estava a duas povoações de distância da nossa casa, mas quando chegámos à quinta, o fogo já estava à nossa porta. As faúlhas a cair, eu com a mangueira a deitar água, a casa do vizinho a arder... Ele coitadinho a gritar ‘Oh mãe, fugimos!’, ‘Oh mãe, pegue no carro da Isabel e vamos embora daqui’, ‘Oh mãe que ainda morremos’. Ele à minha frente no carro dele, eu a conduzir o carro da minha nora, mas de repente ele volta para trás na estrada, anda 100 metros no sentido contrário, sai do carro e ainda anda a pé 80 metros, não sei o que lhe passou pela cabeça. Ou não me viu atrás dele por causa do fumo ou teve medo que eu não conseguisse passar por cima das chamas, mas se eu tivesse voltado para trás também tinha ficado lá".

À beira da estrada onde o corpo de Pedro Luís, de 46 anos, seria encontrado já de madrugada pela GNR, está agora um ramo de flores brancas que a mãe e a mulher colheram e ali plantaram alguns dias depois de o terem perdido. Têm dormido as duas juntas para enganar a dor, a saudade e o medo do escuro agora que o "homem da casa" partiu.



Isabel, a mulher de Pedro, anda agarrada a uma fotografia recente do marido, emoldurada, como se o trouxesse pelo braço. "Dou-lhe um beijinho de manhã, às quatro e meia da tarde – que era a hora a que eu chegava do trabalho – e antes de ir dormir, nós nunca nos deitávamos sem dar um beijinho um ao outro. A última vez que o vi foi às 18h30 de domingo, uma hora antes de ele morrer, e só lhe disse ‘tchau, até logo’, eu que até lhe dava sempre um beijinho quando ele se ia embora e naquele dia não lho dei", chora Isabel Pereira, de 46 anos, que esteve casada com Pedro Luís durante vinte e dois anos e dele sempre tratou como se de um filho se tratasse.

Pedro, sem trabalho há dez anos – antes foi operário fabril, empilhador e motorista – vivia do ordenado da mulher e ajudas de familiares. Venceu um cancro na pele em 2012 e lutava agora contra outro cancro no pulmão. Terminava a quimioterapia em março se o fogo do 15 de outubro não o tivesse levado antes disso. Sofria também de distrofia miotónica, uma doença genética que Pedro e a irmã, Ilda, herdaram do pai.



"Desde que a irmã morreu, há um ano e meio, que o Pedro deixou de acender o rádio para ouvir música. Só para ouvir o Benfica, era doente pelo Benfica", contam as mulheres que agora o choram e que nunca pensaram perdê-lo para o fogo.



"Tinha problemas de saúde mas era feliz, se não fosse o incêndio era capaz de viver anos, os médicos diziam que a vontade dele de viver era tanta que a doença parece que não entrava tanto por ele", conta Isabel – que nos últimos anos começou a ajudar o marido em coisas tão simples como colocar o relógio no pulso ou apertar os atacadores dos sapatos.

"Mas era ele que nos animava. Quando nos achava muito caladas juntava-nos à mesa da cozinha e dizia ‘Vamos conversar sobre as nossas vidas’. E chamava-nos nomes tolos só para nos fazer rir, batia palmas, contava anedotas do Fernando Rocha, que sabia de cor. E não ia buscar a mulher ao trabalho à noite sem que eu tivesse subido para o meu quarto e trancado a porta, estava sempre com medo que me fizessem mal", recorda Odete, uma mulher em lágrimas que enviuvou há 30 anos – o marido morreu num acidente de trator – e é agora mãe sem filhos.



Foi isso que disse a Marcelo Rebelo de Sousa quando o presidente da República entrou pelo pátio da casa onde mora desde a viuvez e a abraçou dois dias depois do fogo, uma imagem que as estações de televisão captaram em direto. "Aquele abraço trouxe o meu filho de volta naquele momento".

Alfredo Simões, pai de Alfredo António e José Américo, não quis ‘honras’ de Estado. "Estamos a ser governados por pessoas que acham que sabem fazer tudo mas não sabem de nada. Temos um presidente que anda para um lado e para o outro, mandou uma coroa de flores para os meus filhos, obrigado, mas os aviões da Força Aérea estão lá a fazer o quê? Ele é o Chefe Supremo da Força Aérea, tinha obrigação de pôr os aviões a trabalhar. Nós pagamos impostos para termos apoio mas não temos apoios de ninguém. Estamos entregues às baratas, ninguém nos ajudou a fazer nada, os meus filhos estavam aqui dentro, eu tinha-os salvo se me deixassem", repete com os olhos cheios de água o homem que não quis ver Marcelo. "Perdi tudo, não era isso que me ia confortar", desabafa o pai.

Alfredo tinha quatro filhos, agora tem dois. Tinha um negócio próspero mas viu arder tudo o que começou a pôr de pé no final dos anos setenta quando voltou do Brasil – onde esteve emigrado e onde nasceram Alfredo e José Américo. "Ardeu-me 2000 quilos de mel, as máquinas todas, 248 colmeias, ardeu-me tudo. Dediquei a minha vida a isto e perdi tudo. Mas só queria trazer os meus filhos de volta. O Alfredo deixou três crianças, o mais novo de três meses e a mais nova de quatro anos, o meu neto não vai conhecer o pai, a mais velhinha era ele que lhe dava a papa, ela só comia com ele, agora não quer comer com ninguém. Está a sofrer tanto e ainda não sabe que ele morreu, acha que fez uma viagem. Não há mais força. Vou fazer 70 anos e nunca pensei chegar a esta altura da vida e passar por isto num País ao qual dei tudo: o meu trabalho, os meus impostos. Os meus filhos vinham comigo para aqui sempre quando eram pequenos, aprenderam a amar a natureza como eu amava, mas agora está tudo queimado, já não há nada".

Leva-me tudo, menos o Pedro

Odete não perdeu a casa nem as terras que cultiva. As galinhas, que mata amiúde para comer, também sobreviveram ao fogo que ali lavrou com violência. "Os meus vizinhos da frente ficaram sem nada. Eu não tenho um cêntimo de prejuízo, eu acredito muito que Deus salvou a minha casinha. Mas não acho que tenha sido Ele a levar-me o meu Pedro, isso não foi obra de Deus. Se eu ficasse sem nada mas se ficasse com o meu filhinho era a coisa melhor do mundo, tantas pessoas que ficaram sem nada e conseguiram começar de novo, eu também ia conseguir", desabafa a idosa de 71 anos.



"Naquela tarde do 15 de outubro, quando fugi das chamas, refugiei-me na associação de Vilela [uma freguesia vizinha] e apesar do telemóvel do Pedro continuar a tocar, eu sentia no meu coração de mãe que ele não estava bem. Passei a noite a chamar por ele e de manhã um vizinho deu--me os sentimentos. Caí redonda no chão, fiquei cega, tiveram de me levar para cima. A minha nora passou a noite toda no restaurante, não a deixaram sair por causa das chamas, e também só soube de manhã que o marido tinha morrido".

Alfredo Simões confirmou a morte dos dois filhos mais velhos às 21h30, altura em que conseguiu regressar à melaria da família e a polícia confirmou que ali dentro jaziam dois corpos. Às 17h00, a família contactou repetidamente várias corporações de bombeiros, proteção civil e o INEM para confirmar a presença dos dois irmãos naquele armazém.



"Demos a morada e dissemos que estava tudo a arder. Teriam de enviar algum avião, só para apagar à volta, e eles disseram que não podiam porque agora trabalham com ordens de Lisboa", desabafa Alfredo. Mas às 19h00, a família já tinha recebido indicações que diziam ser este o cenário mais provável. Ainda assim, já depois de ter sido afastado do local pela GNR, Alfredo Simões conseguiu falar com um dos filhos pelo telefone, que lhe perguntou quando chegavam os bombeiros porque o calor dentro do barracão começava a ser insuportável. Foi a última vez que falaram.

"Os bombeiros foram lá três vezes e da primeira vez eles ainda estavam vivos, mas os bombeiros receberam indicações que tinham de ir apagar uma casa que estava desabitada, e tiveram de ir seguir as ordens. Quando voltaram já estava a arder a cera dos quadros de mel. Quando eles colocavam água saíam lágrimas de fogo na direção deles e eles não podiam fazer mais nada", diz o pai.

Rodrigo vai conhecer Alfredo António pelas fotografias e se fizer covinhas de cada vez que se rir vão- -lhe dizer que as herdou do pai. Vai saber também que o avô fez de tudo para tentar salvar o pai e o tio mas que, mesmo depois do incêndio de Pedrógão, aqueles que governaram e governam o País não estiveram à altura de o salvar.



Nem ao tio José Américo, a Pedro Luís, a António Almeida, Fernando Almeida, Arlindo Marques, Cristiana Brito, Almerinda Neves, José Batista, Hermínia Batista, João Nascimento e a todos os outros – foram 45 as vítimas mortais – que perderam a vida no ‘pior dia do ano’. Lembrá-los é evitar que o País esqueça que as suas mortes poderiam ter sido evitadas.