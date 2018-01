A história portuguesa através da fotografia

A máquina de Corrêa dos Santos captou momentos que a ‘Domingo’ vai agora publicar.

Por Vanessa Fidalgo | 15:00

Aos 83 anos, Fernando Corrêa dos Santos é o mais antigo fotógrafo no ativo. Começou com treze a fazer recados numa loja de fotografia e com uma máquina emprestada, e está certo de que morrerá com a sua Nikon na mão. Agora, a máquina pela qual olha o Mundo já é digital, mas o bichinho de retratar as histórias do País é o mesmo. São 70 anos de fotografia, ou seja, milhares de documentos que, a partir do próximo domingo, vão ser publicados nas páginas desta revista do Correio da Manhã.

Nascido e criado no Chiado (1 de junho de 1934), em Lisboa, filho e neto de modistas de alta-costura, foi por causa do senhorio da avó, um fotógrafo, que descobriu os encantos da profissão que o levou a colaborar com todos os jornais portugueses. "Era um tipo que andava sempre a correr de um lado para o outro, para fotografar. Aquilo fascinou-me logo. Como era amparo de mãe, resolvi cedo que deveria começar a trabalhar. Empreguei-me numa loja de fotografia. Ia despejando os caixotes, lavando as fotografias no estúdio e fazendo todos aqueles recados que se pediam aos aprendizes. Aos 16 ou 17 anos pedi uma máquina emprestada a um amigo do meu pai, com a condição de dividirmos a meias o que conseguisse ganhar. Ele não quis. Disse-me: ‘Guarda antes o dinheiro para poderes um dia comprar o teu próprio material’. Assim fiz".

Aos 18 anos estreou-se no fotojornalismo, a fazer reportagens já com uma certa envergadura para ‘O Mundo Ilustrado’. Ganhava 25 escudos por fotografia.

No dia do fatídico incêndio no Chiado, 25 de agosto de 1988, Corrêa dos Santos estava a revelar fotografias no ‘Diário Popular’. Sabia pela dimensão da tragédia que não havia tempo a perder e correu para a redação para revelar as imagens do flagelo. Mas sabia também que as chamas estavam a escassos metros de sua casa. "As chamas estavam entre a Renascença [rádio] e a minha casa. Não sei se foi por causa do sentido de dever... podia ter ido a correr, podia ter tentado salvar algumas das minhas coisas, mas não fui. Fiquei a revelar porque podia haver uma edição extra". Como a sorte protege os audazes, o fogo ficou-se pelo prédio do lado, deixando-lhe a casa intacta.

Foi essa imensa responsabilidade que o fez sair de casa, na noite em que um tremor de terra abanou significativamente o País, nos anos 70: quando o chamaram da redação já andava a captar os estragos há horas. A mesma urgência estugou-lhe os passos no dia do acidente de Camarate. "Ia jantar a casa de uns amigos em Alverca, mas ouvi dizer que aquilo tinha acontecido e fui para lá. Cheguei a tempo de tirar imagens aos corpos a entrar nas ambulâncias".

Alguns momentos tiveram nas mãos de Corrêa dos Santos o único registo, como a foto de Salazar a beijar a mão do cardeal Cerejeira no final da cerimónia de comemoração do 10 de Junho em meados dos anos 50, no Terreiro do Paço, em Lisboa. Ou o aceno da rainha de Inglaterra aos alfacinhas na sua primeira visita oficial, em 1957. A imagem tornou-se icónica e, graças a ela, Corrêa dos Santos recebeu encomendas de todo o Mundo. Até da própria casa real britânica.

O fotógrafo tinha apenas 23 anos quando fez o nobre disparo. Acabara de sair da tropa quando apanhou a rainha a acenar para a multidão com a sua Voigtlander Bessa II. "Acompanhei a rainha desde o Cais das Colunas até ao parque Eduardo VII, a correr, atrás do coche. A ideia era apanhá-la à frente de uma loja que me tinha feito esse pedido. Nesse sítio não consegui fotografá-la decentemente, mas depois apanhei-a a acenar. Foi sorte! Ficou mesmo muito bonita. De Inglaterra até chegou um telegrama a felicitar-me e a encomendar-ma em formato de 8 por 10 polegadas, para ser oferecida a Isabel II".

Deve ter sido um dos fotógrafos que mais retratou a cidade de Lisboa. Tem guardadas centenas de imagens das gentes e dos ciclos da cidade que "talvez um dia saiam em livro". De sua autoria já foi publicada, em novembro de 2015, a antologia ‘Da Década de 50 aos Dias de Hoje’, que acompanha igualmente a transição do fotógrafo para a era digital. "Meti na cabeça que não ia parar de fotografar. Não tirei curso nenhum e isso é um grande orgulho para mim. Perguntando, fui aprendendo. E não tenho problemas em dizer que o digital é uma vantagem, porque é tudo muito rápido. Em segundos, põe-se uma foto na redação". E isso, para o repórter, é tudo o que importa.

As fotografias de Lisboa de hoje nas páginas que se seguem. A partir do próximo domingo, as de sempre.