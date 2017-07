A moral antes de se chegar ao biquíni

No século XIX mulheres e homens iam ao mar vestidos de lã.

Disseram do biquíni que foi a invenção mais importante do século XX a seguir à bomba atómica – e na verdade explodiram quase em simultâneo. Tanto que a indumentária deve o seu nome ao Atol de Bikini, no Pacífico, onde já tinham ocorrido ensaios nucleares experimentais. A comparação pode parecer exagerada se olharmos hoje para as praias, mas o fato de banho percorreu um longo caminho até se despir de preconceitos, paralelo aos avanços e recuos da própria sociedade.

"Durante praticamente todo o século XIX não existiam fatos de banho, mas sim vestidos usados com o mesmo objetivo", explica o historiador Pedro Guerreiro Martins, autor da tese ‘Contributos para uma história do ir à praia em Portugal’. Em 1800, as primeiras mulheres a mergulhar no mar enfiavam um espesso vestido de lã para conservar o calor e em 1840 começam a impor--se as calças, uma vez que o vestido levantado pela onda era considerado indecente. Nesta altura, as mangas são até ao cotovelo e, a fim de facilitar os movimentos dos nadadores, fazia-se uma abertura junto à axila, sendo que as jovens acrescentavam um pequeno saiote ajustado à cintura para dissimular os quadris.

Apesar dos cuidados, as praias foram desde os primórdios locais de uma invulgar exposição dos corpos, facto que levou à criação de uma série de infraestruturas e peças de vestuário que diminuíssem a exposição do corpo, antes mesmo de o Estado começar a legislar sobre a matéria. "Ao longo do século XIX manteve- -se um contraste acentuado entre o vestuário de banho masculino e feminino – os dos homens eram bem mais práticos, longos fatos de malha, colantes, às riscas horizontais brancas e pretas, joelhos cobertos e mangas abaixo dos cotovelos. No caso das senhoras, o vestido de banho foi transitando gradualmente para o fato de banho composto por duas peças, que cobriam o tronco, os braços e as pernas", acrescenta o historiador Pedro Martins.

É preciso enquadrar que, à época, o vestuário específico para a praia era apanágio das elites, sendo que as classes mais baixas frequentavam os areais com a roupa de trabalho ou a roupa interior. Até ao início do século XX, os banhos de mar tinham fins sobretudo terapêuticos – eram prescritos pelos médicos – mas rapidamente a praia se tornou um espaço lúdico onde rapazes e raparigas conviviam. Durante o período do exílio ou em viagens de recreio, alguns titulares da nobreza portuguesa tiveram oportunidade de conhecer as praias inglesas e francesas, cujos modelos introduziram nas estâncias balneares nacionais. A praia tornava-se, assim, num local propício ao voyeurismo, à má-língua e ao flirt. Os códigos de posturas de alguns municípios costeiros, como Cascais ou Oeiras baniram, ainda no século XIX, os banhos em indumentárias que ofendessem aquilo que consideravam a decência pública.

"Há uma grande mudança quando, do primeiro para o segundo quartel do século XX (a partir de 1925), o direito às férias se alarga a mais grupos sociais e o estar bronzeado se torna numa coisa socialmente aceite. Havendo mais consumidores, a oferta também teria de aumentar e aí começou a pesquisa de materiais que seriam aceitáveis do ponto de vista moral e social. Estamos a falar de um tempo em que Portugal era muito pobre, há um grande peso da Igreja e dos costumes", lembra por seu lado a historiadora Clara Vaz Pinto, diretora do Museu Nacional do Traje. Diz-se que foi a nadadora australiana Annette Kellerman que, em 1907, popularizou os fatos de banho de uma peça – feita de malha elástica e sem mangas com decote arredondado e minicalções cobertos por uma minissaia – tanto que chegou a ser presa por atentado ao pudor.

Preocupações com a moral

Na década de 20, com a monarquia no passado, as saias e os saiotes começaram a desaparecer, dando destaque ao fato de banho, que proporcionava mais liberdade dentro de água e permitia que o corpo bronzeasse. E se na década de 10 os braços começaram a dar um ar da sua graça, foi na década de 30 que os ombros e as pernas se destaparam levando os padres nas homilias a falar dos demónios que andavam pelas praias a tentar as gentes.

Com idênticapreocupação, em 1936, a Obra das Mães pela Educação Nacional encetava uma campanha pela moralização das praias. "A recorrência dos artigos sobre o pudor nas praias e expressões para afugentar as troças que recaiam sobre as filiadas que usavam o fato de banho regulamentar da mocidade são reveladoras de que a austeridade e o moralismo da Mocidade Portuguesa Feminina não encontravam, no entanto, grande adesão entre as jovens da classe média e alta", descreve Irene Pimentel no livro ‘História das Organizações Femininas do Estado Novo’ (Ed. Temas e Debates).

Em 1941, e na sequência da chegada a Portugal de muitos refugiados da Segunda Guerra Mundial, que aproveitavam as praias da Linha do Estoril para exibir os corpos, seria promulgada legislação sobre as vestimentas balneares. Os transgressores teriam de pagar multas entre os 30 e os 5000 escudos que, se não pagas imediatamente, davam ordem de prisão. Surgiram os cabos de mar, que tinham entre as suas funções fiscalizar o cumprimento das regras quanto ao tipo e tamanho dos fatos de banho femininos e masculinos, censura que se manteve até ao fim da ditadura.

Ainda assim, em 1957 uma nova legislação deixava de obrigar o uso de saiote ou calção, bem como o tronco coberto nos homens. Já no final da década de 60, eles começaram a usar o calção ou tanga de mousse e elas a aparecer de biquíni (de cueca alta) – que chegou com atraso a Portugal, depois de ter sido registado em 1946. A única mulher que se atreveu a usá-lo para a sua apresentação ao público foi uma stripper. Mesmo em 1953, quando Brigitte Bardot posou no areal de Saint-Tropez com um modelo florido sem alças, depressa se tornou o centro das atenções.

"No caso da roupa da praia foram as estrangeiras que trouxeram as modas, mas usavam-na nas piscinas dos hotéis. Estávamos muito atrasados ao nível de mentalidade, a Alfândega apreendia tudo o que era erótico. E, por isso, as portuguesas começam a pedir a costureiras que conheciam para reproduzir o que viam nas piscinas, tal como acontecia com os vestidos", explica Paulo Morais-Alexandre, professor da Escola Superior de teatro e cinema. Depois da revolução, também os retornados chegavam a Portugal com outro à-vontade em relação ao corpo, o que se refletia na praia.

"Nas colónias, a abordagem do corpo, a exibição e o desnudar era mais descontraída, mais aceite. Era preciso decoro e decência mas o corpo não era pecado", lembra a historiadora Clara Vaz Pinto, que passou a adolescência em Moçambique. Viviam-se tempos de libertação, principalmente sexual, e a moda acompanhava a liberdade. Nos anos 70, os biquínis já eram os reis do areal, mas foi nos anos 80, já se cantava ‘o biquíni pequenino às bolinhas amarelas’, que se reduziram ao mínimo com a entrada em cena do fio dental, vindo diretamente do Brasil. Uma década mais tarde começava-se a falar dos perigos da exposição solar e o pequeno ecrã mostrava uma Pamela Anderson curvilínea num fato de banho vermelho que conquistou homens e mulheres. Resultado? Os fatos de banho regressaram aos areais, onde este ano voltam a dar que falar.