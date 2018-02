A Portuguesa do Musical 'Fantasma da Ópera'

Lara Martins, natural de Coimbra, interpreta em Londres um dos papéis de destaque naquele que é o musical dos musicais.

Chama-se Lara Martins, tem 39 anos e brilha em Londres naquele que é o musical dos musicais. Natural de Coimbra, há vários anos que vive na capital britânica e interpreta Carlota Giudicelli – um dos principais papéis no ‘Fantasma da Ópera’, que lhe confere uma legião de fãs de todas as idades, que fazem espera à porta dos artistas todos os dias. Lara dá autógrafos sorridente e apesar de já ser ao final da noite, só desmobiliza com o último fã.

A fama não assusta, nem nunca assustou, Lara Martins. "É sempre agradável ter o apoio e o carinho das pessoas que apreciam o nosso trabalho. Sinto-me muito realizada em Londres. É a minha cidade, que me acolheu e me deu tudo o que tenho hoje", conta-nos. Vive em Londres desde os 20 anos, é casada e tem duas filhas. Lara adora Portugal, fala português em casa e não esconde a mágoa de passar quase despercebida no nosso país. "Fico triste quando grupos de portugueses me vêm cumprimentar sem saber que também sou portuguesa. Depois de lhes reconhecer o sotaque, falo em português e ficam de boca aberta. Acontece comigo e com outros portugueses com muito sucesso, mas praticamente desconhecidos no nosso país e é uma pena".

Baseado num romance do francês Gaston Leroux, o ‘Fantasma da Ópera’ é considerado o segundo mais bem sucedido musical de sempre no West End de Londres. Lara Martins está ligada a este espetáculo há já seis anos. Antes de ser escolhida para o papel passou por dois meses altamente competitivos, onde se vão eliminando candidatos até chegar à audição com o produtor do ‘Fantasma da Ópera’.

Lara não esconde que ainda hoje sente "um nervoso miudinho" e que só acalma quando vê o público. De pés bem assentes na terra, Lara tem a difícil tarefa de dar atenção às duas filhas, ainda pequenas. "Há alturas em que, como todas as mães e profissionais do mundo, me sinto culpada, alturas em que quero estar mais tempo em casa, com a minha família e não é possível. Percebi muito cedo que não existem situações perfeitas. O importante é procurar sempre um equilíbrio entre a minha profissão e a minha família, e não deixar que a carreira corra mais rápida que os afetos".

O bem-estar da sua família é a prioridade. "Apesar de uma agenda complicada, tento estar o mais presente possível no dia-a-dia das minhas filhas. Estes anos são essenciais no desenvolvimento de uma criança e é para mim essencial estar junto delas o mais possível nesta fase do seu crescimento", conta-nos.

Lara Martins aponta os prós e contras da sua profissão e do êxito. "O melhor é o contacto com artistas e pessoas maravilhosas, interessantes e criativas que nos fazem sentir vivos, estimulados como pessoas e artistas. Já sobre as dificuldades direi que têm a ver com ter em lidar com a procura constante de perfeição e todos os dias ser confrontada com a impossibilidade de a encontrar."

Formação de excelência

Lara emigrou para Londres ainda como estudante, tendo realizado a sua formação na Guildhall School of Music and Drama, onde terminou o curso superior de canto, com a mais alta classificação. Em Inglaterra encontrou oportunidades de trabalho, num país de vanguarda a nível da produção artística e da formação, mas onde a competição é muito grande. É uma privilegiada. Vive exclusivamente da música e, por isso, fala em grande conquista. Lara Martins tem talento. A sua sensibilidade é evidente cada vez que surge perante o público. Lara correu atrás de um sonho e ganhou um palco. A sua voz conferiu-lhe um sucesso credível e duradouro, que é fortemente aplaudido todas as semanas por milhares de pessoas. De todos os cantos do mundo.

A sua vida é organizada quase ao minuto. Tem atualmente um contrato de exclusividade com o musical ‘Fantasma da Ópera’ - no papel de Carlotta Giudicelli - e oito espetáculos semanais. O pouco tempo livre que lhe resta é inteiramente consagrado à família.

Ao longo dos últimos anos já atuou em várias capitais europeias e em casa coleciona com carinho vários prémios que atestam o brilho desta portuguesa. Venceu o Prémio Donizetti no Concurso Internacional de Canto Jaumme Aragall em Espanha; obteve o primeiro prémio no Concurso de Interpretação de Música do Estoril/Prémio El Corte Inglés; foi galardoada com o Prémio Anne Wyburd da Guildhall School of Music and Drama; e obteve o segundo prémio no Concurso Internacional de Canto Vozes Ibéricas. O seu talento tem sido difundido regu-larmente pelos media, com destaque para transmissões de concertos em direto.