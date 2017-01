A urgência do underground

Por Adolfo Luxúria Canibal



Os King Gizzard And The Lizard Wizard, septeto australiano de rock psicadélico e derivações garage rock e surf music, acabam de publicar ‘Flying Microtonal Banana’, seu nono álbum de estúdio. Nada de extraordinário não fosse a banda, formada em 2010 por Stu Mackenzie, vocalista e guitarrista, só em 2012 ter publicado o seu primeiro longa duração, o que quer dizer que em quatro anos publicou oito álbuns! Entre eles contam-se obras-primas do género, ‘I’m In Your Mind Fuzz’ (2014) ou ‘Nonagon Infinity’ (2016), que lhes deram visibilidade fora da Austrália. E este ‘Flying Microtonal Banana’, um monumento de psicadelismo e krautrock, com o ritmo veemente dos dois bateristas a comandar uma viagem por sonoridades orientais e melodias pop envoltas em nuvens de eflúvios oníricos, é só o primeiro dos anunciados cinco discos a editar em 2017…

E MAIS DISCOS

Também os californianos Thee Oh Sees e Ty Segall editam discos a um ritmo alucinante. Acabam de editar respectivamente ‘An Odd Entrances’ e ‘Ty Segall’.

Os Thee Oh Sees, formados em São Francisco por John Dwyer, vocalista e guitarrista, existem sob este nome desde 2008 e contam já com doze álbuns de estúdio. Entre garage rock e psicadelismo têm obras notáveis como ‘Carrion Crawler/The Dream’ (2011), ‘Floating Coffin’ (2013) ou ‘Mutilator Defeated At Last’ (2015), mas é nos últimos discos, ‘A Weird Exits’ (2016) e este ‘An Odd Entrances’, que atingem o pico criativo. Também o multi- -instrumentista Ty Segall se iniciou em 2008 em São Francisco. De então para cá, em nome próprio, com a Ty Segall Band ou com os Fuzz, editou doze álbuns de estúdio, com pérolas como ‘Twins’ (2012), ‘Manipulator’ (2014) ou ‘Emotional Mugger’ (2016) , entre outros, que lhe deram uma aura de padrinho do garage rock. E este ‘Ty Segall’ é uma síntese do melhor de todos os seus devaneios criativos.

Disco ‘Flying Microtonal Banana'

Autor King Gizzard and the Lizard Wizard

Editora Heavenly

LIVRO

Um olhar sobre o quotidiano indecifrável

Seis contos originalmente publicados no 'New Yorker' que deixam bem visível a capacidade de George Saunders, com um humor corrosivo sem igual, satirizar os pequenos hábitos quotidianos, pondo-lhes a nu o absurdo que os perpetua e que, pela sua familiaridade, não conseguimos já detectar.

Título ‘Pastoralia’

Autor George Saunders

Edição Antígona

DISCO

Fazer a festa invocando as sombras

Primeiro álbum dos Ghost Hunt, duo conimbricense e lisboeta que, num escorço de krautrock com post-punk e pitadas de tecno, feito pela sobreposição de sintetizadores, caixas de ritmo e um baixo circular, cria uma música repetitiva como um mantra sujo e saturado, que se instala e nos hipnotiza.

Título ‘Ghost Hunt’

Autor Ghost Hunt

Edição Lux Records



CINEMA

Uma antestreia e catorze reprises

O Cineclube do Porto leva a efeito uma retrospectiva de Saguenail, cineasta francês há muitos anos residente no Porto, com a antestreia da média-metragem ‘Decrescente’ (2016), terça-feira, no Rivoli, e a exibição, na Casa das Artes, dos seus outros catorze estranhos filmes, entre curtas, médias e longas.



Realizador Saguenail

Local Rivoli e Casa das Artes, Porto

Datas 31 de janeiro; 3, 4, 10, 11 e 12 de fevereiro



FUGIR DE…

Má-fé dos Media

Passado um ano de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, o balanço da generalidade da comunicação social, com uma indisfarçável irritação pelas suas boas relações com o Executivo e António Costa, é feito de azedume, procurando ridicularizar a sua popularidade e proximidade com os cidadãos no sublinhar dos pormenores com que a banalização da tecnologia, neste início do século XXI, revestiu essa proximidade. Assim, futilizou-se a pergunta, em tom jocoso: "Quem ainda não tirou uma selfie com o Presidente?"

