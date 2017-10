A vida de aparências dos famosos portugueses

Ir a festas deixou de ser tão rentável mas os famosos portugueses continuam a ter de as frequentar sob pena de serem esquecidos pelas marcas.

Por Marta Martins Silva | 01:30

Há uma dúzia de anos, os ‘papa-eventos’ tinham na mala do carro várias mudas de roupa para saltitar entre festas e nunca repetir o modelito, não fossem as revistas da especialidade reparar e entornar-se o caldo da vaidade. Os famosos eram então exímios em – quais malabaristas circenses – trocar de roupa no banco de trás do carro, compor a maquilhagem que, entretanto, desbotara e tirar da cartola o melhor sorriso para que nenhum fotógrafo deles se esquecesse. Pelo caminho, e entre dois dedos de conversa, iam confortando o estômago como quem não quer a coisa, poupando idas e vindas do supermercado.

"A Isabel Nogueira costumava dizer ‘se soubesse que não tinha comida não teria vindo a esta festa’, o Zé Castelo Branco trazia tupperware para pôr a comida que sobrava e a Ágata chegou a vir aos programas e levar comida", conta fonte de um meio nem sempre cor de rosa que mudou muito nos últimos anos.



"Há muito menos dinheiro e as marcas na maioria das vezes já não pagam às pessoas para estarem presentes, oferecem antes o produto, porque sai muito mais barato. Porque o valor nominal do produto não é o valor de venda ao público, se oferecerem uma televisão que nas lojas custa 1000 euros, a eles sai bem mais barato. Mas a ‘brigada do croquete’ ainda existe, os membros estão é velhinhos", confidencia outra fonte.



"Mas ainda se vai pela comida, muitas vezes. As pessoas não perguntam diretamente se tem croquete porque os convites deixam explícito que ‘tem cocktail’, até porque deixa um evento mal visto não haver nada para comer e os que têm comida são sempre os que têm mais gente. ‘Epá, mas era o lançamento do livro da Alice Vieira.’ ‘E quê, não se pode comer?’, graceja Abel Dias, cronista social que descobriu Lili Caneças no final dos anos setenta e publicou a primeira fotografia da socialite. "Naquela altura, no pós-revolução, ninguém queria aparecer e eu tinha que inventar pessoas. Fui eu que a fabriquei. Naquela altura, a Lili ainda tinha o Álvaro (Caneças), andava sempre na Sardenha e não precisava de dinheiro", recorda Abel Dias.



"Mas isso foram outros tempos. Quando a Lili se separou do Álvaro ficou com uma pensão de 1200 euros por mês e a casa que ele lhe deixou mas não tem propriamente dinheiro na mão, tanto que nem nunca vimos a casa da Lili fotografada por dentro. Claro que não paga cabeleireiros, não paga roupas, o que ajuda a ir vivendo", contesta um relações públicas que prefere manter o anonimato.

Aparências

"Este é um jet set de fachada, porque aqui não temos aviões, nem festas no estrangeiro, a malta do croquete é o milho e os fotógrafos são os pombos. O segredo é viver desta imagem e aproveitar os eventos que ainda existem – e que são cada vez menos – para continuar a ter visibilidade, porque em muitos casos é a visibilidade que garante o sustento, e de caminho ganhar um telemóvel ou um perfume", frisa fonte anónima. Se estiver numa festa e reparar que os sapatos da vizinha do lado têm uma fita-cola em baixo o mais provável é que tenham sido emprestados – e que a seguir voltem para a montra.

"A São, da loja As Marias [na Baixa de Lisboa] veste gente que não faz nada na vida, só aparece. E a contrapartida é aparecerem com aquelas roupas. Mas depois devolvem. A Loja das Meias (onde uma carteira pode custar 3000 euros) também veste muitos famosos. Mas há mais permutas envolvidas: os dentistas, as cirurgias plásticas, uma que eu fiz custava 25 mil euros e não paguei nada. A maior parte das pessoas tem de se sujeitar a aparecer, a mostrar as maminhas antes e depois. São tudo contrapartidas", acrescenta o mesmo relações públicas.



"O empréstimo de carros é que já não é tão frequente – só às figuras de topo – porque os carros apareciam todos estragados. Uma conhecida socialite da Linha (de Cascais) entregava os carros sujos e batidos até que deixaram de lhe emprestar", conta fonte que se move num meio onde nem tudo o que luz é ouro, apesar do glamour que passa nas revistas e nos programas sobre o jet set nacional.

"Metade das coisas são inventadas. Neste meio, as pessoas vendem a imagem que querem vender de si próprias. Ainda se escondem os pais quando eles não são delicodoces. Quanto às presenças, ainda se pagam, mas só aos ‘noveleiros’, e os valores são muito mais baixos do que no passado", resume Abel Dias. "As presenças já não são a mina de ouro que foram no passado. Há dez anos facilmente uma atriz de segunda linha recebia 500 euros para aparecer e agora dificilmente recebe dinheiro, a menos que seja determinada marca a exigir a sua presença junto dos promotores das festas", conta um organizador de eventos.

"A Xenica [Jardim, irmã de Cinha] tem muitos atores nas festas, mas é muito ator que não faz nada. Mas mesmo não recebendo convém-lhes estar nas festas para serem vistos e fotografados. Primeiro, para não serem esquecidos; e, segundo, para continuarem a ter parcerias com marcas que os queiram vestir, calçar e pagar uns planos de emagrecimento se for caso disso. O Luís Lourenço, a Inês Simões, a Isabel Figueira estão frequentemente sem trabalho fixo na representação.



Dos ‘Batanetes’ (uma série de humor que passou na TVI entre 2004 e 2005) há uma data deles que nunca mais conseguiram projeto certo em televisão mas muitos continuam a aparecer nos eventos", confidencia um relações públicas. "Nós temos pouca oferta para os atores, temos poucos canais de televisão para empregar esta gente toda. E grande parte deles estão desempregados porque, depois da novela, vão para a rua. Eles sabem que têm que poupar para aguentar uns tempos sem fazer nada. Ou se é uma Rita Pereira ou para estes novinhos é tudo um grande risco", partilha a mesma fonte.



"E mesmo a Rita Pereira agora anda furiosa porque há uma miúda nova na mesma telenovela [Kelly Bailey] que tem imenso protagonismo e, nesta área, eles têm bem a noção de que não podem ficar para trás", sublinha Abel Dias.

"Quem é que foram buscar para este reality show? Pessoas que precisavam de voltar à ribalta, como a Isabel Figueira, ou que precisam de pagar as contas, como o Eduardo Beauté, que está afundado em dívidas. A Lili Caneças, quando participou na ‘Quinta das Celebridades’ (TVI, 2005), foi paga principescamente e o dinheiro dava-lhe jeito naquela altura. Agora pagam muito menos aos que lá estão." E não só aos concorrentes destes programas que incitam o espetador a olhar pelo buraco da fechadura: a ficção nacional está a atravessar dias difíceis.

"A seguir à troika consegui voltar a subir os cachets dos meus atores, mas houve um grande rombo nesta última novela da Plural, que ainda não estreou e que se vai chamar ‘A Condição Humana’. Quando a Altice entrou em jogo, e apesar de ainda não se saber bem como tudo se vai processar (a Entidade Reguladora da Comunicação adiou decisão da compra da TVI pela Altice), eles reduziram logo os cachets, muitos deles para metade.



Houve atores que aceitaram metade, houve atores que não aceitaram e saltaram fora. Eu consegui segurar os meus e sei que os outros agentes tentaram segurar também os deles, mas duvido que alguém tenha conseguido aumentar os cachets", explica uma agente de atores que prefere manter o anonimato. "Claro que há um Diogo Infante e uma Fernanda Serrano que acredito que tenham conseguido subir o valor, mas, por exemplo, o Diogo Amaral ia renovar o contrato mas ofereceram-lhe metade e ele bateu com a porta. O problema disto tudo é que se baixaram na Plural a seguir vai ser a SIC a fazê-lo no próximo projeto que vai começar a negociar a partir de janeiro. Os atores já estão aflitos. Trabalham oito meses, doze horas por dia, comparado com os ordenados portugueses até ganham bem [entre 3000 e 10 mil euros, antes dos cortes] mas depois podem ficar um ano sem trabalhar."

Tanto que há muito que Alexandra Lencastre se queixava aos amigos de já não estar a conseguir suportar os custos da moradia onde vivia, no luxuoso condomínio da Quinta da Marinha, Cascais, e decidiu colocá--la à venda. O negócio foi entregue a uma consultora imobiliária e a casa foi vendida por 2,1 milhões de euros. "Mudou de vida porque já não conseguia sustentar um estilo tão elevado", revelou um amigo da atriz, que (ainda) é exclusiva da TVI, uma regalia que as estações de televisão retiraram a muitos dos atores.

"Têm que estar sempre a fazer pela vida. E uma das formas é terem uma presença muito ativa nas redes sociais, que é uma forma de não estarem adormecidos. Tenho atores que não estão nas redes sociais e é muito mais difícil promovê-los, até o simples facto de conseguirem uma roupa para levar uma gala é muito mais difícil quando eles não têm Facebook e Instagram, ou quando até têm mas não têm muitos seguidores. Nesta nova geração, já há muitos que são completamente comerciais e isso joga a favor deles", continua a agente. Não é por acaso que a atriz Olívia Ortiz foi escolhida para apresentar os ‘extras’ do novo reality show da TVI.

A estação justificou a escolha com o facto de Olívia ser muito forte nas redes sociais e conseguir movimentar um público mais jovem.

Famosos vs anónimos

"Houve um tempo em que eu fabricava os colunáveis nas revistas, agora fabrico e reinvento os colunáveis no Facebook. É a mesma coisa, mas muito mais imediato, porque não tenho nenhum diretor para convencer. As pessoas hoje telefonam mais para que eu fale delas no Facebook do que antes telefonavam para as pôr nas revistas. Neste meio, as pessoas servem-se umas das outras de várias maneiras, o que é preciso é subir para o patamar de cima", confirma Abel Dias.

Os próprios anónimos que saem de reality shows aprendem cedo que o segredo é investir na relação com os fãs através das redes sociais, garantindo não só que as marcas os patrocinem (quanto mais aparecem, mais interessam) como os próprios seguidores os ajudam a (sobre)viver. Sofia Sousa, uma das concorrentes mais populares da ‘Casa dos Segredos’, recebeu duas viagens, um robô de cozinha Bimby, uma torradeira e uma máquina de lavar roupa.

"Sei que se comprássemos uma casa, no dia seguinte tínhamos 20 mil euros para a mobilar", chegaram a dizer Mara e Fábio, um casal que se formou num dos programas apresentados por Teresa Guilherme. "Mas a diferença destes concorrentes para as pessoas que já faziam parte do meio, é que os primeiros sabem que isto um dia acaba. Os segundos tentam por tudo que isso não aconteça", remata uma fonte.