As doenças que se apanham no hospital

Nos hospitais, encontra-se a cura, mas muitas vezes (outras) doenças, principalmente se o organismo estiver debilitado e frágil.

Por Marta Martins Silva | 01:30

Sobreviveu a duas operações e a duas paragens cardiorrespiratórias, mas Júlio Martins não conseguiu lutar contra a bactéria multirresistente ‘acinetobacter baumannii’ que contraiu no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra onde estava a receber tratamento para um problema oncológico.



"Resistiu a uma série de adversidades, mas o que tornou irreversível o estado do meu pai foi a bactéria agressiva que ataca pessoas debilitadas e que ele apanhou nos cuidados intensivos do hospital, e que, se julga, estaria alojada no ventilador. Antes de ser infetado, ainda esteve dois dias sem suporte respiratório e perguntou pelos netos, mas a bactéria causou--lhe uma pneumonia bilateral que, segundo os médicos, é a pior coisa que alguém pode contrair em meio hospitalar", recorda o filho Nelson.

Júlio, então com 70 anos, viria a morrer poucas semanas depois, no início de fevereiro de 2016, um entre (tantos) casos que todos os anos chegam às páginas dos jornais, pessoas comuns que entram num hospital à procura da cura mas são apanhadas num viveiro de doenças que lhes acrescenta sofrimento e, em alguns casos, lhes apresenta a morte.

Filipa Inácio morreu após o parto no hospital de Faro em julho de 2010, depois de uma infeção generalizada provocada por uma bactéria que se espalhou pelo corpo através do sangue. Simão Santiago foi uma das vítimas mortais do surto da bactéria legionella que contraiu enquanto fazia exames de rotina no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, no início deste mês de novembro. Gracinda Ferreira esteve em coma um mês e quando acordou não tinha pernas, depois de uma septicemia provocada por uma bactéria que apanhou no hospital de Santo Tirso, em 2009. No ano passado, Rafael Carbone foi internado por causa de uma queda no Hospital Garcia de Orta, em Almada, mas foi uma bactéria, que se alojou no intestino do idoso, que o viria a matar seis meses mais tarde. Por dia, doze pessoas morrem com infeções hospitalares em Portugal – estas mortes são sete vezes superiores aos óbitos por acidentes de viação.

"Os hospitais são sítios mais sujeitos a infeções. Porque há mais concentração de pessoas doentes e de bactérias, porque as pessoas trazem-nas e elas espalham-se. Umas ficam no ar, outras ficam na água, outras só nas pessoas e que passam diretamente de ser humano para ser humano, como alguns vírus", alerta Jaime Mina, médico infetologista do Hospital Egas Moniz e professor no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Porque nem todas as infeções hospitalares são causadas por bactérias – a gripe é um vírus (transmitido pelo ar), por exemplo. A varicela também. "E além de bactérias e vírus também pode haver parasitas: houve um surto muito grande em Copenhaga (Dinamarca) por um parasita chamado ‘criptosporidium’, que cresce nas águas. Eles reviraram o serviço do avesso a tentar descobrir onde estava o foco até que alguém se lembrou do bebedouro com água fresquinha onde os visitantes e os doentes iam buscar água e lá estava o parasita muito bem instalado", exemplifica o infetologista Jaime Mina.

A (des)ajudar, o facto de os hospitais serem locais onde se executam procedimentos invasivos (corta-se a pele e enfiam-se tubos, por exemplo) que facilitam a entrada dos múltiplos micro-organismos.

O surto de legionella no Hospital São Francisco Xavier detetado no dia 31 de outubro e que provocou vítimas mortais foi provocado por uma bactéria: a ‘legionella pneumophila’ pode provocar uma pneumonia grave, conhecida como doença dos legionários. Esta bactéria desenvolve-se em ambientes de água doce (naturais ou artificiais) e onde se libertam, com relativa facilidade, aerossóis (gotículas de água). Entre estes ambientes incluem-se equipamentos de refrigeração com água tépida, fontanários e aparelhos de aerossóis. Também pode ser encontrada em lagos, rios e reservatórios naturais, mas os pontos de maior disseminação são as torneiras de água quente e fria, chuveiros, jacuzzis, nos quais se verifique uma má manutenção dos aparelhos ou problemas na desinfeção da água. À hora de fecho desta edição, 41 pessoas haviam sido infetadas. Duas morreram.

"Esta bactéria da legionella é do ambiente. Se lhe derem a escolher ela prefere viver nas instalações de água quente do que nas pessoas. Ao contrário de bactérias como o ‘colibacilo’, por exemplo, que vive no intestino e que o sítio onde se se sente feliz é no intestino de vários animais, incluindo o ser humano", diz Jaime Mina. Todas as bactérias são diferentes. "O ponto que as une é serem um problema", continua. Aquelas que se podem apanhar nos hospitais vão desde o vulgaríssimo ‘colibacilo’ (a tal que gosta do intestino e que é uma das principais causadoras de infeções do aparelho urinário) à ‘klebsiella pneumoniae’ (capaz de produzir infeções graves, como pneumonia ou meningite) que na grande maioria das estatísticas aparece como a grande causa de morte por infeção hospitalar. Esta bactéria que matou três pessoas em outubro de 2015 no hospital de Gaia é de rápida disseminação, transmite-se pelo toque, sobrevive na pele e no meio ambiente e desconhece-se ainda a sua durabilidade.

Nos hospitais, "as infeções mais prevalentes são as infeções de trato urinário e as do aparelho respiratório sendo a maioria delas causadas por bactérias; no entanto, os vírus, os fungos ou os parasitas também poderão ser agentes microbiológicos destas mesmas infeções. As vias de transmissão mais frequentes das infeções hospitalares são pelo ar (por via aérea e por gotícula) e por contacto", explica Maria do Rosário Rodrigues do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) da Direção-Geral de Saúde.

"Se for uma infeção urinária, à partida é muito menos grave do que se for uma pneumonia. A gravidade depende do terreno, das características do doente, de qual a bactéria envolvida e do local da infeção. A ‘pseudomonas’ é muito frequente em infeções cirúrgicas, tem resistência a muitos desinfetantes e quando há uma perda de barreira da pele, ela instala-se. Há bactérias que são transmitidas pelo ar, outras nos ventiladores. Estes têm duas coisas que as bactérias gostam muito: estão aquecidos e têm humidade, é o meio ideal de sobrevivência", explica o infetologista Jaime Mina.

Depois da queda, a bactéria

Rafael Carbone estava reformado há cinco anos por insistência da filha. Continuava a levantar-se às cinco e meia da manhã e tinha uma vida ativa até cair no quarto onde dormia sozinho desde a morte da mulher. "Depois da queda e de estar internado no hospital começou a ficar muito debilitado dos intestinos por causa de uma bactéria que apanhou lá, foi a explicação que me deram as enfermeiras quando passei a ter de vestir bata, calçar luvas e desinfetar as mãos sempre que o ia ver. Nunca pude beijar o meu pai desde que ele apanhou a bactéria. Tinha oitenta quilos e morreu com pouco mais de quarenta, tinha de ter almofadas entre as pernas e nos braços para não se magoar de tão magro que estava, só o rosto permanecia intacto", chora a filha Cristina, órfã de pai há um ano. "Se foi descuido, se foi em alguma casa de banho ou numa tubagem – ele esteve muito tempo ligado ao soro – não sei e ninguém me disse o que realmente se passou, só sei que alguma coisa correu mal. O meu pai sabia que tinha sido uma bactéria hospitalar a deixá-lo naquele estado, porque eu é que tinha de lavar o meu pai, pôr-lhe as fraldas, o meu pai chorava, o meu pai tinha vergonha de a filha o estar a lavar. Chegou a dizer que queria morrer porque me estava a empatar", lamenta Cristina Carbone.

Portugal tem taxas particularmente elevadas de infeção hospitalar: 10,5 por cento, praticamente o dobro da média europeia. "Os doentes internados são uma população cativa e particularmente suscetível, porque se estivessem bem não estavam no hospital e não estavam internados. Estas são bactérias que atuam de uma forma oportunista, aproveitam-se da pessoa estar fragilizada, da pessoa já estar a fazer medicação que pode diminuir as defesas como doentes oncológicos a fazer quimioterapia ou radioterapia ou que tenham uma agressão física como doentes cirúrgicos e que aproveita essa oportunidade. Para além disso, porque uma grande percentagem dos doentes internados está a fazer antibióticos, estas infeções que se transmitem em meio hospitalar tem tendência a ir ao longo do tempo adquirindo resistências aos antibióticos. Vão sendo selecionadas: se forem sensíveis, o antibiótico elimina-as, as que ficam são as resistentes que vão crescendo em percentagens cada vez mais altas", acrescenta o infetologista do Egas Moniz. "É por isso que algumas bactérias são chamadas multirresistentes ou ‘superbactérias’ porque se tornaram resistentes a vários antibióticos, sendo de difícil tratamento e obrigando geralmente a internamento hospitalar. Para algumas delas apenas existe 1 ou 2 antibióticos eficazes; nalguns casos não há atualmente tratamento. Quando tomamos um antibiótico, as bactérias existentes no nosso corpo que são sensíveis ao antibiótico acabam por morrer. Mas ao multiplicarem-se, algumas bactérias sofrem modificações (mutações) que as tornam resistentes a esse antibiótico, dando origem a novas bactérias filhas que se vão multiplicando, pelo que o antibiótico deixa de atuar", explica a diretora do programa da Direção-Geral de Saúde de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos. E num ambiente hostil, como é o caso dos hospitais e centros de saúde, as bactérias resistentes passam a ter uma vantagem relativamente às outras... e atacam.

Apesar de escolherem os doentes que estão mais fragilizados – e por isso ser raro um médico contrair uma bactéria porque quando o médico está doente está de baixa e não no hospital – há pessoas saudáveis que contraem infeções hospitalares depois de se deslocarem ao hospital para exames de rotina. Ou para internamentos que nada têm a ver com a saúde do corpo, como aconteceu com José Rafael, de 36 anos, um doente bipolar que todos os anos na mudança de estação passava 15 dias a estabilizar o humor numa unidade hospitalar. Entrou na ala de Psiquiatria do Hospital Distrital de Portalegre no dia 22 de Janeiro de 2010 e "aí contraiu um vírus hospitalar que lhe causou uma infeção urinária e respiratória. Uma funcionária disse-me, pelo telefone, que ele se estava a desequilibrar muito e que de vez em quando caía. Quando fui ao hospital perguntar pelo meu filho disseram-me: da parte psíquica está tratado, agora estão a tratá- -lo da parte física. Cheguei lá e o meu filho estava em coma induzido e no outro dia faleceu. O vírus causou-lhe uma paragem respiratória a que o José Rafael não conseguiu resistir", recorda a mãe, Ana Maria Castel Branco, lamentando que ninguém tenha tentado explicar-lhe como tal coisa foi possível.

Sem pernas depois do coma

Um ano antes, Gracinda Ferreira também não estava doente quando contraiu uma bactéria agressiva na unidade hospitalar onde trabalhava. Terá sido num dos corredores que diariamente percorria a entregar notas de serviço – era funcionária do departamento de Recursos Humanos – que apanhou, por via aérea, a bactéria hospitalar que a deixaria em coma durante quase um mês, apenas com o cérebro e o coração a funcionar. Tudo começou com uma tosse persistente em janeiro de 2009 que no fim de março ainda não tinha dava tréguas. "Eu sempre a piorar, sempre a piorar até que houve um fim de semana, já perto de abril, eu estava cheia de temperatura e voltei a ir ao médico de pessoal do hospital. Ele disse que era uma gripe mas há três meses que eu andava assim. Mandou-me tomar Benuron e Brufen e regressar no dia seguinte para fazer um raio x. Vomitei toda a noite e de manhã já fui em braços, cheia de temperatura e sempre a vomitar. Entrei no hospital de Santo Tirso, transferiram-me para o hospital de São João, no Porto, para ser ventilada artificialmente, fui na ambulância dos cuidados intensivos, o médico disse que me ia induzir em coma por dois ou três dias para eu não ter tanto sofrimento, mas o coma foram quase 30 dias", recorda Gracinda.

"Durante o coma fiz uma septicemia (infeção generalizada) e fui amputada das duas pernas abaixo dos joelhos, quando acordei já não as tinha. Também tive que amputar três dedos das mãos mas nunca me explicaram como é que uma bactéria se transforma neste pesadelo. Andei um ano em juntas médicas a tentar provar que tinha apanhado a bactéria dentro do hospital e pus um processo em tribunal que foi arquivado por falta de provas", lamenta Gracinda, que teve de reaprender a viver com duas próteses no lugar das pernas mas fez das dificuldades força e não se deixou desanimar. "Não guardo rancor ao hospital. À parte a negligência médica – se tivessem agido a tempo podia ter evitado a amputação das pernas – o que me aconteceu foi uma fatalidade que poderia ter acontecido a qualquer pessoa. Só me arrependo de não ter recorrido da queixa quando o processo foi arquivado", confessa.

O exemplo francês

"São casos muito difíceis de provar em tribunal porque para haver responsabilidade civil é preciso provar-se a culpa de um profissional concreto ou, nos hospitais públicos, um funcionamento anormal do serviço. Não é impossível ganhar uma ação se se provar haver taxas de infeção muito acima dos padrões aceitáveis, mas por regra não é fácil", explica André Dias Pereira, especialista em Direito da Saúde. Ainda assim, lembra que, em 2002, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa foi condenado a pagar 15 mil euros a um doente que ficou cego de um olho depois de contrair uma infeção nos cuidados intensivos em 1993. O tribunal deu como provado que a infeção, pela bactéria ‘serratia’, foi contraída enquanto o doente recuperava de uma operação ao coração.

"Age de maneira eticamente censurável e reprovável, e por isso com culpa, o Hospital que não toma todas as medidas de precaução e todas as providências ao caso aconselhável no sentido de erradicar a bactéria ‘serratia’ no local altamente propício à sua existência e face ao estado debilitado pós-operatório de um paciente, vindo o mesmo a ser contagiado por aquela bactéria, provocando-lhe a cegueira de um olho", consegue ler-se no acórdão.

Em França, diz Dias Pereira, existe um fundo público que permite dar compensação às vítimas de infeções hospitalares, desde que tenham ficado com mais de 25% de incapacidade permanente ou mais de seis meses sem poder trabalhar. "Mesmo não existindo em Portugal nada do género, é importante que quem passa por isto faça queixa e use os mecanismos à disposição", alerta.

"Há também países que tentam diminuir o combate a algumas destas bactérias através de vacinas para evitar que as pessoas adoeçam em primeiro lugar. Uma delas é a tuberculose. Há países que estão a reconsiderar introduzir a BCG (que deixou de constar do Plano Nacional de Saúde em 2015) para evitar tuberculoses multirresistentes que é outro problema muito grave", considera Jaime Mina. "Estes surtos aparecem, por norma, quando há uma quebra das medidas de segurança", acrescenta.

"As Precauções Básicas de Controlo de Infeção têm de ser o alicerce das boas práticas clínicas, prevenindo as infeções cruzadas e garantindo a segurança do doente, do profissional e de todos os que entram em contacto com os diversos serviços de saúde. São exemplos de precauções básicas a lavagem das mãos, a etiqueta respiratória (máscara) adequada e sempre que necessária, a utilização de outros equipamentos de proteção individual (como luvas, bata, touca,...)", explica Maria do Rosário Rodrigues, diretora do programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos. Também é muito importante evitar o uso de unhas de gel, que guardam fungos e bactérias. "No relatório global sobre a vigilância da resistência aos antimicrobianos, a Organização Mundial de Saúde, em 2015, refere mesmo que este é um problema de Saúde Pública. Se nada for feito, estima-se que em 2050 morrerão anualmente 10 milhões de pessoas em todo o mundo em consequência direta desta problemática. E na Europa, 390 mil", alerta ainda a diretora do programa.

"Aquilo que sentimos, e que é também a nossa grande mágoa, é que o Estado falhou para com os seus: tal como aconteceu com os incêndios, tal como aconteceu com a queda da ponte de Entre-os-Rios, tal como acontece sempre que alguém morre porque alguma coisa que o Estado devia garantir e não garante. É inadmissível que uma pessoa confie a sua saúde aos hospitais e saia de lá sem vida por causa de negligência nos procedimentos", acusa Nelson Martins, o filho de Júlio, o idoso de 70 anos que resistiu a tanto mas não à bactéria agressiva ‘acinetobacter baumannii’ que o matou em fevereiro de 2016.