As facturas da EDP

Durante uns anos, usufruí de um luxo especial: deixei de analisar as contas domésticas, mas com a crise fui obrigada a fazê-lo. Comecei pela EDP. Não só os montantes me pareceram altos – numa casa onde vivem dois e não se cozinha – como notei serem as facturas deliberadamente feitas para que o consumidor não as entenda. Em Março paguei 100,48 euros, em Abril 382,27 e, em Maio, 283,95. Uma fortuna.

Tentei entender. Notei logo uns acrónimos esquisitos, DGEG e TOS, ao lado do que parece claro – como consumo estimado – mas que o não é. Apesar de doutorada – reconheço que não na ciência misteriosa que dá pelo nome de Gestão – fiquei horas a ler e reler algumas das linhas da factura. Eis o que a EDP diz: "O cálculo do consumo de gás natural em kWk é efectuado multiplicando o consumo medido em m3 pelo factor de Correcção de Volume (FCV) e pelo Poder Calorífico Superior (PCS)". Simples, não é?

Verifiquei em seguida que, além da subida do IVA, de 6 para 23%, outros factores – sobrecusto das renováveis, CMECs, rendas aos municípios – explicavam o que tinha de pagar. Isto para não falar dos salários pagos a gestores de topo. Pelo que li nos jornais, constatei que, entre remuneração fixa e variável, o salário de António Mexia, presidente da EDP, terá sido, em 2016, de dois milhões de euros, e o de Eduardo Catroga, presidente do Conselho Geral e de Supervisão (que obriga, quando muito, a uma reunião mensal), de meio milhão.

Não venham com a treta de que, se quisermos empresas bem geridas, temos de recompensar os administradores. Exagerando, minamos a ‘coesão social’, e um país com um leque salarial demasiado aberto gera ódio às elites. Portugal não só é pobre como é o quarto país europeu com maior disparidade salarial. E não abundam por aqui gestores com desejos de se exilar.

Nada tenho contra ricos que trabalham, muito menos contra quem arrisca fundar empresas em Portugal, mas tenho muito contra o chamado tráfico de influências, ‘profissão’ em que os compatriotas se notabilizam. Em Portugal, não funciona o princípio marxista de a cada um segundo as suas necessidades, nem o meritocrático, o de cada um segundo a sua competência, mas outro, mais simples, o de cada um segundo as suas amizades políticas.

Antiga ortografía

AUDIOBOOK

Homenagem subversiva à rainha Isabel II

Nunca tinha ouvido um audiobook, mas decidi experimentar. É verdade que este tipo de ‘leitura’ – neste caso dita pelo autor – nunca pode ser melhor do que o livro, mas, de qualquer forma, é uma delícia. Recomendo a todos que o ouçam. Entre outras coisas, é uma homenagem subversiva à actual rainha de Inglaterra.

Título: ‘The Uncommon Reader’

Autor: Alan Bennett

Editora: BBC Worldwide

BICICLETAS

Exportações nacionais sobre duas rodas

Começam a surgir sectores em que Portugal se torna competitivo. Veja-se o das bicicletas. Em 2016, a UE exportou 11 milhões e importou 17 milhões. Mas o que nos deve interessar é o facto de Portugal ter exportado 15% do total. Na Europa, somos campeões: exportamos 1,650 milhões de bicicletas. Eu quero uma.

Indústria: Construção de bicicletas



ENSINO

Três motivos que levam uma escola a ser boa

As razões que levam a que uma escola seja boa são variadas, mas tenho uma certeza: uma boa escola depende de um director empenhado, de uma equipa de professores qualificados e de turmas pequenas. Não me espantou ver o Externato As Descobertas, em Lisboa, à frente dos rankings do 9º ano. Parabéns.

Nome: Externato As Descobertas

Morada: Rua Capitão Mor Pedro Teixeira, nº 11 - Lisboa

REQUIEM

Pelas vítimas



Pelos mortos, calcinados algures numa estrada envolvendo os concelhos de Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Castanheira de Pera.

