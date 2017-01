As vantagens de janeiro

Janeiro é um bom mês. As pessoas tendem a sentir-se mais enérgicas, confiantes e motivadas. É altura de recomeçar, de renovar esperanças e de ter expectativas ambiciosas.

Janeiro costuma ser também um bom mês para ganhar dinheiro na Bolsa… é o chamado ‘efeito Janeiro’, a subida do valor das acções na sequência do optimismo e da confiança que se espalha em janeiro (mas atenção, este ano desde a eleição de Trump, em Novembro, que as bolsas estão em alta…).

Janeiro é o início do ciclo do tempo e da vida e começar bem é motivador. As ciências comportamentais dizem-nos que bons começos ajudam a atingir os objectivos. O ano novo pode por isso ser bem aproveitado para fazer mudanças para melhor na vida profissional, social ou pessoal. Os ginásios, por exemplo, sabem-no bem; janeiro é altura de grande procura. Janeiro é uma altura de maior energia, de mais esperança e envolvimento e por isso propícia a mudanças reais ou psicológicas. O ambiente é positivo e por todo o lado há novos desejos e expectativas. É fácil também sentir maior disponibilidade e apoio por parte dos outros. É altura para subir as expectativas e ser ambicioso.

Uma equipa de cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, descobriu aquilo a que chamou o ‘efeito do recomeço’. Entre outros factos, os investigadores descobriram que a utilização dos ginásios atinge picos no início do ano, no início dos semestres e dos meses, nas segundas-feiras e nos dias de aniversário. O estudo foi publicado na revista ‘Psychological Science’ e mostra como depois de uma mudança importante, por exemplo, mudar de casa ou de emprego, ou de uma alteração psicológica, por exemplo, o início de um novo ano ou o dia de anos, as pessoas tendem a ser mais optimistas, a motivarem-se mais e a começarem projectos mais ambiciosos. De certa forma, torna-se mais fácil fazer diferente, cortar com um passado, às vezes, preguiçoso, muitas vezes com erros de que nos arrependemos ou decisões que preferíamos não ter tomado. É um novo ano e é aqui, agora mesmo, em janeiro que as coisas vão mudar. Não é um truque, bem pelo contrário, é o aproveitar do ambiente geral, da disponibilidade e da energia libertadas em janeiro. A motivação, as emoções, o ano todo em aberto como que esperam por algo novo.

E não se esqueça que não ter conseguido isto ou aquilo até agora é o menor dos argumentos para não o vir a conseguir em 2017. Hannah Arendt, a filósofa alemã, disse: "é próprio do começo que algo novo, algo que não poderia ser esperado, seja de facto conseguido". Tire partido de janeiro, consiga mais.

*antiga ortografia

