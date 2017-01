Bem-vindos à 'narcoliteratura'

Inglaterra, o nó górdio

Os filmes de Ken Loach são identificados com o retrato impiedoso e cinza da classe trabalhadora britânica e do seu desfile de desempregados e desajustados. Neste filme, Loach foge aos estereótipos habituais: é uma sátira amarga do "estado social" europeu reduzido à sua burocracia e aspetos mais kafkianos.



Disco

Janeiro,

ah, o mês impossível



Podia ter escolhido outro disco para atravessar com ele janeiro: Chet Baker, Coltrane, Lester Young. Mas revisitei recentemente este disco que reuniu (em 2014) coisas tão belas como ‘How Deep Is the Ocean’, ‘My Foolish Heart’ ou ‘Someday My Prince Will Come’ para piano (o de Chick Corea), contrabaixo e bateria.



Fugir de...

Selfies e festejos

O Presidente da República contribuiu decisivamente para a popularização das selfies entre nós: não há vila, bairro, centro cívico, quartel de bombeiros, festival gastronómico, largo do município, balcão de ginjinha em que o Presidente não seja alvo dileto das selfies que todos os portugueses querem obter com o seu presidente, o nosso presidente. Esta ligação às massas é uma alteração do próprio estatuto e tradição presidenciais, e no sentido positivo – mas corre um risco: o de, um dia, as pessoas começarem a fugir da ameaça de uma selfie com o Presidente.



Os filmes de Ken Loach são identificados com o retrato impiedoso e cinza da classe trabalhadora britânica e do seu desfile de desempregados e desajustados. Neste filme, Loach foge aos estereótipos habituais: é uma sátira amarga do "estado social" europeu reduzido à sua burocracia e aspetos mais kafkianos.Podia ter escolhido outro disco para atravessar com ele janeiro: Chet Baker, Coltrane, Lester Young. Mas revisitei recentemente este disco que reuniu (em 2014) coisas tão belas como ‘How Deep Is the Ocean’, ‘My Foolish Heart’ ou ‘Someday My Prince Will Come’ para piano (o de Chick Corea), contrabaixo e bateria.O Presidente da República contribuiu decisivamente para a popularização das selfies entre nós: não há vila, bairro, centro cívico, quartel de bombeiros, festival gastronómico, largo do município, balcão de ginjinha em que o Presidente não seja alvo dileto das selfies que todos os portugueses querem obter com o seu presidente, o nosso presidente. Esta ligação às massas é uma alteração do próprio estatuto e tradição presidenciais, e no sentido positivo – mas corre um risco: o de, um dia, as pessoas começarem a fugir da ameaça de uma selfie com o Presidente.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Élmer Mendoza (de quem está publicado apenas um livro em Portugal, ‘Balas de Prata’, onde se estreia a atividade do detetive Edgar ‘Zurdo’ Mendieta – é também autor de ‘El Amante de Janis Joplin’, ‘Efecto Tequila’ ou ‘La Prueba del Ácido), talvez por ter nascido em Culiacán, no estado de Sinaloa, foi o primeiro autor mexicano a conceder ao narcotráfico as honras de género literário: ficou conhecido como ‘narcoliteratura’, e é parceiro de outros géneros ligados ao assunto, como a música (os ‘narcocorridos’, por exemplo) ou o cinema. Sinaloa é um dos polos do narcotráfico local e Culiacán (‘a cidade dos três rios’, a 1300 km da Cidade do México) uma fornecedora de personagens e acontecimentos que a literatura e as séries televisivas vão transformando em excelente ficção.Desfile de assassinatosCom melhor destino de público do que Élmer Mendoza, o americano Don Winslow escreveu uma série de policiais – alguns abordando o tema do narcotráfico – até que ‘O Cartel’, em 2015, arrebatou o Prémio do ‘Los Angeles Times’ e entrou em todas as listas de best-sellers. Ora, ‘O Cartel’ é um guião perfeito de uma série televisiva ou de um filme de género, com dois grandes personagens antagónicos: o detetive Art Keller (ligado à DEA, a agência responsável pelo combate ao tráfico de drogas) e o narcotraficante Adán Barrera. De onde é Adán Barrera? Culiacán, Sinaloa, a capital da ‘narcoliteratura’, a dois passos de Durango (a quem Bob Dylan dedicou uma das suas melhores canções sobre foras da lei, ‘Romance in Durango’), com um azimute direto para Ciudad Juárez, cujo cartel rivaliza com o de Sinaloa, capital do assassinato de mulheres (retratado em ‘2666’, de Robert Bolaño), e tema de outra canção de Dylan, já agora (‘Just Like Tom Thumb’s Blues’).O romance é um desfile de assassinatos, corrupção, violência e histórias de amor. Gostaria de contar parte da história – mas seria desleal. Adán é tão mau que é magnífico. Keller é tão atormentado que é pacificador. Um grande ‘thriller’ para as noites de janeiro.Asghar Farhadi é o realizador de ‘Uma Separação’ (2011), que obteve o Óscar para filme estrangeiro – em ‘O Vendedor’, evocação do personagem de ‘Morte de um Caixeiro Viajante’, de Arthur Miller, que um casal está a interpretar no palco. O tema é a vida desse casal e a penumbra que paira sobre a sua casa.