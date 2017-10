Combustíveis do futuro

Efeitos da poluição na saúde aumentam a pressão para largar gasolina e gasóleo. Futuro será elétrico, mas não só

Por João Ferreira e Suely Costa | 01.10.17

Quarenta e oito mil pessoas morrem, todos os anos, em França por causa da má qualidade do ar. Números divulgados pelo próprio governo gaulês e que fazem da poluição atmosférica a terceira causa de morte entre os franceses. É por isso que muitas capitais europeias são já zonas de circulação automóvel restrita e a malha vai apertar cada vez mais. A ideia é acabar com a venda e produção de carros a gasolina e gasóleo até 2040, mas muitas cidades, um pouco por todo o Mundo, querem proibir a circulação total destes carros em menos de dez anos.

As novas normas europeias estão também a obrigar as marcas a reduzirem ao máximo as emissões poluentes, o que explica a aposta em modelos híbridos, pelo menos até que os elétricos consigam aumentar a capacidade das baterias e reduzir o tempo de carga. Para o especialista em transportes José Manuel Viegas "é uma questão de tempo, pois há vários projetos em desenvolvimento que vão resolver estes problemas, e há várias outras soluções, desde o hidrogénio a combustíveis líquidos cada vez mais limpos ou até sintéticos, feitos em laboratório".

Do lado dos combustíveis também muito trabalho está a ser feito para se chegar a aditivos mais eficazes, que diminuam os consumos e reduzam as emissões de gases poluentes. Já está disponível em Portugal um combustível que remove a sujidade nos motores e permite fazer mais 50 quilómetros por depósito.

Mas à medida que as normas europeias apertam o cerco, novos projetos de mobilidade urbana estão a surgir. Em Lisboa já há scooters, 100 por cento elétricas, que se podem levantar e deixar em qualquer lado, pagando 24 cêntimos por minuto.





SOCIEDADE BIT

URNA VIRTUAL

Por Reginaldo Rodrigues de Almeida

Quando se trata de eleições no chamado poder local, muitos cidadãos dizem que esse ato eleitoral devia acontecer não de quatro em quatro anos e sim anualmente. Têm a convicção de que a iluminação lá da rua, ou a manutenção de rotundas e jardins, só acontece no ano em que se vota (embora o número de votantes seja cada vez mais um bem escasso e nem sabemos se em vias de extinção...).

Também a elevada abstenção domina comentários de analistas e cidadãos, quais amantes de futebol que viram a sua equipa perder ou ganhar.

Numa sociedade moderna e de consumo onde tudo se promete e a tecnologia quase tudo permite, é caso para perguntar o que falta para os eleitos melhor poderem ser avaliados pelos eleitores, e no desempenho das suas funções melhor representarem os eleitores e programas apresentados.

Se o telemóvel até serve para comunicar à distância, ainda que seja uma função cada vez mais secundarizada, tantas são as alternativas, para quando poder exercer no teclado esse direito de cidadania?