Contra estes exames, marchar, marchar

É ao Ministério da Educação que devemos pedir contas.

17:56

Os meus amigos passam a vida a protestar contra o mau uso da Língua Portuguesa nos telejornais, imaginando que a coisa é de fácil resolução. Não, não é. Se os jornalistas cometem erros de gramática, proferem frases incompreensíveis e usam clichés é porque ninguém os ensinou a ler e a escrever na escola. Decidi analisar o texto do exame de Português do 12 º Ano (639). Além de Vergílio Ferreira, "saiu", como os alunos dizem, Fernando Pessoa/ Alberto Caeiro (um extracto do ‘O Guardador de Rebanhos’). Se alguém pensa que é fácil compreender Pessoa, desiluda-se. Mas uma coisa é ser a sua poesia difícil, outra torná-la num puzzle idiota. Eis algumas linhas do poema XXXVI: "E há poetas que são artistas/ E trabalham nos seus versos/ Como um carpinteiro nas tábuas!.../ Que triste não saber florir!/Ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói um muro/ E ver se está bem, e tirar se não está!.../ Quando a única casa artística é a Terra toda/ Que varia e está sempre boa e é sempre a mesma./ Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem não pensa,/ E olho para as flores e sorrio...".Como explicaria o que Pessoa quis dizer? Pensa que é simples fazê-lo? Se a resposta é afirmativa, experimente.

Critérios do ministério

Li, em seguida, os "critérios de correcção" elaborados pelo Instituto de Avaliação Educativa. Eis o que as autoridades pedagógicas intitulam Descritores de Desempenho: "Explicita os dois processos de criação poética, desenvolvendo, adequadamente, o conteúdo dos quatro tópicos de resposta". Sobre as duas maneiras de se ser poeta, eis a sugestão: "… o primeiro processo, o de uma poesia pensada, opõe-se à ideia de uma poesia espontânea e simples, dado que está em contradição com a própria natureza que, na sua diversidade e harmonia, constitui o modelo da verdadeira arte". Como se isto não bastasse, eis a nota final: "A ocorrência de erros ortográficos não implica a desvalorização da resposta". Ai, ele agora é isto? Os alunos já podem dar erros? Depois, queixem-se.

O sistema de ensino vigente em Portugal é piramidal. É o ministério que elabora os programas, que recomenda os manuais, que estabelece os horários, que prepara os exames e que dá instruções aos professores-avaliadores. Tendo--se arrogado todo o poder, é a ele e só a ele que temos de pedir contas. A procura da "resposta correcta", que estes testes parecem exigir, não desenvolve a faculdade de pensar, não fomenta a imaginação, não estimula ideias originais. A preferência por este tipo de exames deriva do facto de um ensaio levar mais tempo a corrigir do que uma gerigonça baseada em grelhas surrealistas. Muitos políticos, docentes e pais já compreenderam que um bom resultado obtido nestas palermices não significa que o aluno domine a matéria. Mas ninguém destrói o monstro.

Um louvor ao Fórum Cidadania LX

A ‘sociedade civil’ tem-se caracterizado pela apatia, o que em parte se deve à omnipotência do Estado. Surgem organizações independentes, mas, por falta de gente, de estímulos e de meios, depressa morrem. É por isso de louvar o Fórum Cidadania Lx, dinamizado, entre outros, por Paulo Ferrero.

A Cova da Moura é um primeiro passo

Há alguns anos, uma amiga foi vítima de uma tentativa de violação por parte de um polícia. O Embaixador do seu país fez pressão sobre o governo, mas tudo acabou arquivado. Não tendo eu estado na Cova da Moura, apenas sei que 18 agentes da PSP vão ser acusados de crimes graves contra seis jovens negros. É um passo.

Uma viagem pelo zelo extremista

‘Para além da crença’ fala- -nos das viagens de V. S. Naipaul pelo Irão, Paquistão, Malásia e Indonésia. Os ‘crentes’ são os muçulmanos com quem ele se cruza. A obra é um livro de viagens e uma reflexão sobre o zelo extremista que infectou os jovens ali nascidos. Há muito que não lia uma obra que tanto me entusiasmasse.

FUGIR DE:

Tantos roubos

Muito se escreveu nos jornais sobre o furto de munições perigosas dos Paióis Nacionais de Tancos, em Santarém. Mas não é apenas nas instalações militares que grassa a rebaldaria.

No ano passado, o ex-director do Museu da Presidência de República, Diogo Gaspar, terá roubado peças da

instituição. Após um ano sem acusação, as medidas da coacção caducaram. O que estranho é o facto de, tanto num caso como no outro, ninguém ter dado por nada.