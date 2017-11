Contra factos, não há argumentos

Em ‘Revolução de Outubro: Cronologia, Utopia e Crime’, Manuel S. Fonseca enuncia os factos de há 100 anos

Por João Pereira Coutinho | 14:08

É um problema antigo: discute-se política e os factos são de secundária importância. Ainda me lembro de um debate com um plumitivo de esquerda sobre Israel e os "territórios ocupados". Ele investia com som e fúria – contra os judeus. Eu, suspeitando que os alicerces eram frágeis, atrevi-me: e quando foi que os "territórios ocupados" foram realmente ocupados? Silêncio do outro lado. Fiquei a saber que era possível ter uma posição sobre o conflito israelo-árabe sem saber as condições históricas que levaram Israel a ocupar a Margem Ocidental e a Faixa de Gaza (já para não falarmos do deserto do Sinai ou dos Montes Golã). O mesmo sucedeu com a (chamada) Revolução de Outubro.

As datas e os factos

Passaram 100 anos. E, nos textos sobre a efeméride, duas ideias falaciosas foram repetidas com desvergonha. Primeira: Lenine acabou com o czarismo. Segunda: o leninismo foi recebido em festa pelo povo oprimido. Para estes crentes, um conselho: e que tal ler ‘Revolução de Outubro: Cronologia, Utopia e Crime’? O livro de Manuel S. Fonseca pretende acompanhar, ano a ano, mês a mês, os factos que criaram Lenine, derrubaram os Romanov, permitiram o golpe de Outubro e entregaram a Rússia a um terror inimaginável. Que o mesmo é dizer: apenas com factos, compreendemos a importância que teve para Lenine a execução do seu irmão por tentativa de homicídio do czar Alexandre III; compreendemos a imbecilidade de Nicolau II no trato com o seu povo faminto; compreendemos que o derrube do czarismo se dá na Revolução de Fevereiro; e que o golpe dos bolcheviques contra o Governo Provisório emanado de Fevereiro enterrou qualquer possibilidade de uma democracia "ocidental". Depois de Outubro, erguia-se na Rússia uma ditadura brutal que arrastou o país para uma guerra civil e para o primeiro cemitério comunista da história. Se, depois deste livro, o leitor continuar a repetir que Lenine acabou com o czarismo e que os bolcheviques foram heróis nacionais, nada a fazer. O seu problema já não é a ignorância. É o fanatismo.

Antiga Ortografia

