De olhos postos no futuro

Os 25 anos de ‘Mutantes S.21’ comemorados com um espectáculo novo que cruza arte digital e ilustração.

11:39

Quando, a 9 de Dezembro de 1992, os Mão Morta editaram ‘Mutantes S.21’, estavam longe de imaginar quanto esse álbum iria marcar o seu futuro. O disco assinalava não só a passagem do vinil para o CD, com a despedida ao LP a ser solenizada por um libreto de banda-desenhada a tirar partido da generosa superfície do formato, como lançava o grupo para um público alargado e para o reconhecimento da então florescente indústria musical, muito por força do airplay televisivo e, depois, radiofónico de ‘Budapeste (Sempre a Rock & Rollar)’, o videoclip do seu primeiro single.

Em 2017, os Mão Morta festejam os 25 anos de ‘Mutantes S.21’ com uma série de concertos onde, pela primeira vez, tocam todos os temas do álbum, incluindo ‘Shambalah (O Reino da Luz)’, ‘Istambul (Um Grito)’ e ‘Marraquexe (Pç. das Moscas Mortas)’ nunca antes apresentados ao vivo.

Concertos

A digressão, iniciada em Junho no Rock Nordeste, em Vila Real, teve passagem pelos festivais Curtas Vila do Conde, Bons Sons e Paredes de Coura, bem como pelo Teatro Aveirense e pelo Convento de São Francisco, em Coimbra, e chega a Lisboa no sábado, antes de regressar novamente ao Norte. Trata-se de um espectáculo novo concebido a partir do disco e onde, numa fuga à revisitação nostálgica, são projectados e manipulados em tempo real pelo artista digital João Martinho Moura os desenhos que quinze ilustradores nacionais criaram para cada tema apresentado e que, para além das cidades de ‘Mutantes S.21’, abarcam outras trovas que com elas dialogam. A digressão foi acompanhada pela reedição do disco, com uma edição em vinil limitada e numerada e uma edição em CD contendo um libreto com a reprodução das ilustrações usadas ao vivo de Alex Gozblau, André Coelho, André Covas, Ângela Vieira, António Gonçalves, Esgar Acelerado, João Lemos, João Maio Pinto, José Carlos Costa, Marco Mendes, Marco Moura, Miguel Ogoshi, Raquel Costa, Sebastião Peixoto e Tiago Manuel.

