De repente, sem saber porquê, comecei a adorar coentros e fado

Tenho recordações muito engraçadas. No Natal, com os irmãos todos, eram encontros espalhafatosos porque tínhamos de pôr a escrita em dia do ano inteiro. Eram discussões que nunca mais acabavam, gritos por todo o lado e a minha mãe dizia: "Já chega! Já chega! Não vos quero ouvir mais!" Havia muito a noção de família. Uma coisa que aqui em Portugal se está a perder um bocado.Saiu de casa dos pais e foi trabalhar como atriz em Espanha, onde ouviu um piropo de SalvadorPerfeitamente. A minha biografia é uma biografia de emoções, coisas que me marcaram e de que nunca mais esqueci. Como o tal piropo do Dalí – "usted tiene unos ojos muy bonitos" ["Você tem uns olhos muito bonitos"]. E o mesmo com o desenho do Miró. Outro dia o Carlos Quintas veio cá e disse-lhe que tinha coisas para lhe mostrar. Quando viu, disse: "Tu tens um desenho do Miró e está para aí metido?!?" Depois mandei emoldurar.Não. O Camilo era um grande ator. Fez uma composição de guarda da alfândega absolutamente espetacular na maneira como me dizia para tirar a roupa…E depois dava-se conta de que eu tinha um brilhante no umbigo. Eu ficava danada, agarrava-o, abanava- -o, e ele dizia: "Agite, agite antes de usar!" Como é que uma pessoa não esquece uma piada que tem 52 anos?Era uma vedeta, com um certo estatuto, e tinha um magnetismo extraordinário. Sabia captar a atenção de uma mulher. Pode-se dizer que fui para a cama com ele por brincadeira, mas depois rebentou uma paixão mútua extraordinária. Ele estava casado há 12 anos, saiu de casa, a mulher tirou-lhe o dinheiro do banco – ficaram cinco contos -, e foi viver para um quarto. Não podia viver comigo. Vivíamos no fascismo e tive 48 horas para sair de Portugal porque a mulher do Camilo denunciou-me à PIDE por desencaminhar um homem casado.Quando cheguei a Portugal, após viver em Roma e Madrid, achei que era tudo muito triste. Tudo muito calmo. Mas essa calma agradava- -me. E os portugueses tratam muito bem os estrangeiros.Sou eternamente grata ao Vasco Morgado. Era, de facto, bonita. Não havia nada a fazer. Mas fiz essa composição e foi um grande sucesso e um grande prazer. Foi um papel que deu a entender às pessoas que além de ser bonita também era atriz.Não. A única coisa que me incomodava é que só viam o ‘sex appeal’, e não tinham em consideração o lado de atriz. Mas é natural. As comédias e as revistas eram para distrair. Depois aconteceu o 25 de Abril e já não havia desculpas. Foi a minha grande reviravolta. Poder fazer as minhas produções sobre a temática da mulher, como produtora, encenadora, atriz, secretária, mulher da limpeza, tudo e mais alguma coisa, deu-me satisfação e ajudou-me a crescer.Já. Estava com outro companheiro, que tinha uma preparação cultural muito grande. Antes não sabia o que era a luta de classes, quem eram Marx, Lenine, Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre. Apesar de todos os erros, havia a ilusão maravilhosa de estar a construir um país novo e em liberdade.Fizeram-se coisas muito boas, mas nos últimos dez anos, com esta crise económica e a adaptação ao euro, vejo uma grande crise de valores, uma perda de ética, de moral, de maneira de estar. As pessoas andam sempre a mandar mensagens no telemóvel em vez de conviverem. Há uma certa desumanização que me preocupa. Em compensação temos coisas maravilhosas: um Presidente da República único no Mundo, um primeiro-ministro muito sensato e uma esquerda que percebeu que estar sempre do contra é uma estupidez que nunca mais acaba.Exatamente. Tem que haver diálogo, tem que se trabalhar em conjunto para as coisas irem para a frente. Itália também está a passar um período muito difícil, com um populismo preocupante e que repete "não, não, não".Porque nós somos mais inteligentes, pá [risos]! Aquilo é uma estupidez. [Beppe] Grillo é um palhaço!Antes e depois da revolução foi dirigida pelo seu companheiro da altura em filmes e peças de teatro.Fizemos o primeiro Dario Fo em Portugal, em 1975.Houve muitas coisas negativas e não quero ofender homens que amei muito. Os factos são muito mais importantes do que os nomes. E houve muitos que não se portaram bem.Se é... Há uma fotografia de quando estava grávida do Bruno em que tenho uma nódoa negra. Foi um pontapé. Mas não sou rancorosa, não tenho ódio nem desejo de vingança. Lembro-me das coisas. Na minha biografia estão emoções positivas e negativas. Mas não estão ódio, raiva e rancor. Digo sempre que naquela noite os meus pais amaram-se profundamente, pois nasci com muito bom caráter e amor à vida.O que tenho foi graças aos doces e não ao teatro. Levei 25 anos para pagar a minha primeira casa. O teatro deu para viver - e com muita angústia, diga-se de passagem. Tenho quase amor-ódio à profissão.Fico muito contente comigo. Como é que o meu anjinho da guarda ou a minha intuição, após dois anos de desemprego, disse para me virar para os doces? Comecei do zero.Há 52 anos que estou em Portugal, para muita gente continuo a eterna italiana, embora tenha nacionalidade portuguesa, e é bonito ver que se lembram de mim e têm admiração. Fui uma estrangeira entre aspas.Absolutamente [risos].Sinto-me muito feliz neste país. Isto já faz mesmo muito parte de mim. E vou morrer cá.Em português. Mas se estou sozinha ainda me saem muitas italianadas. Faz-me lembrar a Marlene Dietrich, que nos últimos tempos falava muito alemão.É o único desgosto que tenho na minha vida. Não sou ‘nonna’.Hei de ter até morrer, mas quando tiver 80 anos se calhar já não tenho força para aguentar netos nos braços, não é? É pena, é a vida...Não. Tive educação católica, mas ao descobrir a Inquisição fui-me afastando, embora ache o papel do Papa Francisco fabuloso. As pessoas têm que se lembrar que o importante é o aqui e agora. O Além é uma desculpa. A morte não me preocupa minimamente, e o Além também não.