Eles superaram obstáculos que pareciam impossíveis

Os testemunhos de superação que se seguem são a prova de que há caminhos difíceis com finais felizes... ou menos difíceis do que se esperava. No início deste ano novo fomos beber inspiração à força de Diogo, André, Fernando, Susana, Brasilino e José

Por Marta Martins Silva | 01:30

Diogo opta sempre pelo caminho mais demorado para resolver os problemas de Matemática nas aulas do quarto ano. "Não é de atalhos, adora cálculo mental e pensar para ele não é problema. Além disso, está sempre bem-disposto e tem sempre uma graça para dizer", resume Hugo Santos, professor de braille da criança de Mirandela a que o País se rendeu há dois anos. Não é para menos: com ano e meio recebeu um diagnóstico médico que, longe de lhe travar o caminho, o fez querer superar-se a cada dia, mesmo que tenha de fazer 120 quilómetros diários de táxi para poder ir à escola, em Vila Real. "Fica chateado quando não tira 100% nos testes e neste período teve Muito Bom a tudo", partilha Isabel Pereira, mãe orgulhosa e a primeira a desconfiar, tinha o filho quatro meses, que alguma coisa se passava com o bebé, que só prestava atenção a objetos que fizessem barulho. Diogo, agora com nove anos, tem amaurose congénita de Leber, uma doença rara que lhe tem vindo a roubar a visão (só vê vultos) e que, teme-se, possa piorar na fase da adolescência.

"Ele tem consciência de que pode deixar de ver, mas acho que já está adaptado a essa ideia. Sempre lhe foi explicado tudo e nunca lhe escondemos nada, ele sabe que nasceu assim... Claro que o Diogo gostava de pertencer a uma equipa de futebol como os colegas, mas de certa forma acaba por fazer tudo o que os amigos fazem", continua Isabel. Joga à bola – "deixamo-lo brincar à vontade com as outras crianças apesar de muitas vezes sermos olhados de lado", diz o pai. "Comprámos-lhe um xadrez e ele adora", conta a mãe. "E continua a jogar na playstation e no telemóvel, completamente colado ao ecrã para conseguir ver o que se passa." No dia a dia opta por não usar bengala – a casa da família foi organizada em função dele – e também conhece de cor os cantos da escola, em Vila Real, de onde vai sair no final do ano letivo, quando for para o 5º ano. "Estou a prepará-lo para conseguir andar em segurança fora da escola, a perceber pelo barulho se o carro parou na passadeira, se deve subir ou descer o passeio, e agora vamos começar a conhecer a nova escola. Ele não diz que não a nada, tenta tudo e vai para a frente, para mim tem sido um exemplo pela forma como encara tudo: não como um obstáculo mas como um desafio", continua o professor de braille. Juntos foram à Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD) para que Diogo pudesse experimentar um protótipo que ali está a ser desenvolvido de uma bengala com GPS. "Ficou muito entusiasmado porque, mesmo sem conhecer o edifício, a bengala o levou a todo o lado e sentiu-se autónomo, o que é muito bom porque o Diogo imagina o futuro dele numa universidade", remata Hugo Santos. A verdade é esta: Diogo vê pouco mas sonha e luta muito, pelo que chegará onde quiser.

Recusar a morte

Os dias passavam indolentes entre as jogatanas de futebol no clube do Bairro da Boavista, em Lisboa, e as tardes na piscina com os amigos, naquele verão de 2001, quando uns caroços atrás das orelhas deram o primeiro sinal de alarme. Quando ouviu as velhotas a dizerem "cuidado que pode ser papeira e depois não consegues ter filhos", André Silva pôs-se com a mãe a caminho do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Tinha 14 anos e já não saiu de lá. Escrito em letra pequena, o diagnóstico médico era quase uma sentença: leucemia.

"Naquela altura, não sabia o que era cancro, não se falava disso. Talvez por ser criança não tinha noção do que era aquilo que eu tinha… Só me custavam os tratamentos, lembro-me que havia um em que tinha de estar com a cabeça amarrada a uma maca e sem me poder mexer, era o pior", suspira André Silva, hoje com 30 anos, a falar do rapazinho que era então. "Logo na segunda semana fui para o Hospital de Santa Maria, para os Cuidados Intensivos, ligado às máquinas, passei duas ou três semanas muito mal. Só mais tarde soube que estive mesmo a ir… Tanto que hoje cada vez que vou ao médico – tenho que ir uma vez por ano –, a doutora olha para o meu relatório e diz ‘Epá, isto foi um milagre’, o cancro estava mesmo muito avançado", conta agora.

Os médicos chegaram a dizer aos pais de André para se prepararem para o pior. A mãe, Elizabete, chegou a ponderar engravidar do quarto filho para arranjar um dador de medula compatível com André, mas a idade levou os médicos a desmotivarem-na. Sem possibilidade de transplante – o único dador que apareceu era apenas 50% compatível –, André desafiou as previsões mais negativas e sobreviveu para contar uma história de superação que, esperamos, dê força a quem passa pelo mesmo.

Ficou sem cabelo, sem forças para jogar à bola no bairro, sem vontade de agarrar os livros da escola e de se olhar ao espelho. Por causa dos tratamentos, o corpo magro inchou e tornou-o irreconhecível. Durante cinco anos, numa fase crucial da adolescência, não podia ir à praia nem à piscina, deixou a bola e a bicicleta, refugiou-se em casa enquanto os amigos davam os primeiros beijos no escurinho do cinema. Tinha tido alta há pouco tempo quando conheceu Andreia e pôs finalmente em prática, aos 18 anos, o plano de recuperar o tempo perdido, depois de ter tido tanto tempo a vida em espera. O casal tem uma filha, Matilde, de seis anos, a menina que todos os dias leva o pai a agradecer ter sobrevivido ao cancro para conhecer tamanho amor. "Neste momento trabalho, tenho família, uma casa e até um pequeno negócio, uma roulotte de crepes. Hoje estou a construir o meu futuro, e olhar para a frente é o mais importante."

Retornar a casa

No dicionário, a definição de superação – ato ou efeito de superar ou de se superar – reduz o substantivo à conquista sem mostrar o esforço e a luta que foram necessários. Mas a verdade é que há poucos caminhos sem lágrimas, mesmo os que terminaram com finais felizes. Fernando Mouronho nasceu em Angola há 63 anos. O pai trabalhava numa empresa de exportação de café e a mãe num departamento do Estado, uma vida confortável que terminou com o regresso a Portugal depois do 25 de Abril. "Vim sem nada, na altura, e isso trouxe instabilidade à minha vida. Depois disso tive fases boas, em que casei, tive filhos e estabilidade profissional mas foi um período curto porque voltei a cair várias vezes", conta quem se deixou tentar pelas drogas duras ainda na juventude e desceu ao inferno quando a morte do pai, uma relação destrutiva e o desemprego aos 57 anos o levaram a procurar abrigo na rua.

"Foi o fundo do poço. Viver na rua é não ter ninguém. Na rua não há regras para nada. A pessoa está lá e quando tem a possibilidade de arranjar algum dinheiro arranja das formas mais estranhas, ou a arrumar carros ou a pedir ou com pequenos negócios ilícitos, não existem regras nem de educação nem de conduta", lembra, sem que o olhar endureça. Foi o filho, hoje com 24 anos, que o fez procurar outra alternativa aos cartões húmidos que serviam de cama e ao balneário público onde lhe roubavam uma peça de roupa de cada vez que ia tomar banho. Estava num albergue para pessoas sem-abrigo quando conheceu a Comunidade Vida e Paz (CVP) e agarrou a mão que lhe foi estendida. Quando foi viver para um dos centros de recuperação já estava em desintoxicação e não demorou a encontrar trabalho, o que lhe permitiu – há mais de um ano – ir viver para um apartamento da CVP, autonomia só ao alcance de quem tem emprego estável e pernas para continuar.

Fernando, que toda a vida havia sido vendedor, é hoje motorista. Há um mês arrendou uma casa e faltam-lhe palavras que descrevam a conquista. Passou o Natal com o filho, recuperou a família, reuniu-se dos amigos certos e tem cama para se deitar sempre que o sono chega. "Tenho a certeza que desta vez é diferente. Não tenho muita coisa mas aquilo que tenho é mais do que suficiente para eu estar tranquilo. Houve uma altura que eu achava que em breve estaria no hospital ou no cemitério", conta, enquanto olha pela janela e vê cair uma chuva que há cinco anos o teria deixado ensopado nos ossos e na alma. Diz o dicionário que superação é obter uma vitória e Fernando definitivamente ganhou uma nova vida.

Menos 100 quilos

Susana Henriques também recomeçou a viver quando, em 2011, se inscreveu num programa de televisão para perder peso. Ainda durante o formato televisivo perdeu 53 quilos e num ano já tinha perdido 100, conquista que mantém sem vacilar, seis anos depois. "Aquela primeira prova na lama foi o meu ‘click’: percebi que se não fizesse nada por mim ia passar a vida enterrada na lama", conta quem pesava no início do programa 171 quilos, um historial de obesidade que começou com a morte da mãe, aos 16 anos. "Tive uma depressão, deixei a ginástica que praticava e comecei a comer compulsivamente. Incomodavam-me os olhares e comentários das pessoas na rua mas não conseguia fazer nada para mudar a situação, tinha tanto peso que achava que iria levar demasiado tempo a emagrecer", recorda Susana, hoje com 35 anos.

Muitos dos colegas com quem partilhou aventuras no programa de TV voltaram a engordar, mas ela não só se manteve firme como quis inspirar outras pessoas a procurar uma vida mais saudável. "O ‘Peso Pesado’ foi a oportunidade de uma vida, na altura 10 mil pessoas candidataram- -se e eu fui selecionada. Por isso, quando terminou decidi que não podia ser só uma inspiração para muita gente, queria ajudar as pessoas a mudar e tirei formação de personal trainer, cardiofitness e musculação e ainda o nível 1 de cross fit. Hoje sou personal trainer e dou aulas de cross fit [antes trabalhava numa operadora móvel], foi mesmo uma mudança radical", conta antes de um duro treino – nada se faz sem esforço. "É uma guerreira e uso-a como exemplo nas minhas aulas. Quando alguém vem desmotivado e diz que não quer treinar, eu falo da energia da Susana e do que ela conquistou", nota o coach Enrique Rincon. Mas que não pareça fácil – nem definitiva – a vitória. "Não foi só estalar os dedos, isto é uma luta para a vida e eu tenho total consciência disso", assume sem hesitações.

Doutor aos 85 anos

Há superações que demoram a cumprir-se – a de Brasilino Godinho levou quase uma vida – mas o tempo não lhes tira mérito. Tinha 16 anos quando o avô paterno recusou custear-lhe o curso de Engenharia que, a medo, naquela altura lhe pediu, e guardou para um futuro que levaria 61 anos a cumprir-se, o sonho de se licenciar. Foi técnico de engenharia rodoviária com obras realizadas em diversas zonas do País durante a vida ativa. Depois da reforma e da perda da companheira de uma vida, fez-se caloiro, aos 77 anos, na Universidade de Aveiro, a mesma instituição onde se doutorou, cumpridos os 85, em Estudos Culturais, com uma tese sobre Antero de Quental. "O principal obstáculo terá sido de natureza física: a crónica deficiência auditiva. Nas aulas, embora ouvindo os professores não conseguia perceber apreciável parte das suas preleções. Em casa tinha que pesquisar nos livros e na Internet tudo aquilo que não recolhera nas aulas. Neste aspeto, tive que organizar a minha vida da forma mais racional possível e convenientemente ajustada à condição de octogenário, com limitações inerentes à proveta idade", partilha o protagonista recente de uma campanha da Universidade de Aveiro intitulada ‘Nunca é Tarde’. "Para mim não é tarde para arranjar emprego. Porém, a sociedade, instituições estatais, departamentos oficiais e o Governo não alinham neste diapasão e continuam a ostracizar os idosos e quase a impossibilitar consegui-lo. O Governo tem grandes responsabilidades nisso", acusa quem pretende servir de exemplo para os jovens e idosos e, apesar de tudo, não perde a esperança de encontrar trabalho como "assessor técnico/administrativo num organismo estatal ou empresa urbanística ou a lecionar culturas portuguesa e espanhola contemporâneas". Brasilino quer mais: a superação não se esgota naquilo que já alcançou.

Prova (e esforço) épico

José Massuça venceu, aos 46 anos, o Epic 5, a prova de triatlo mais difícil do Mundo – um evento épico criado para provar que os impossíveis não existem – e tornou-se o primeiro português a superá-lo: 211 quilómetros a correr, 900 quilómetros a pedalar e 19 quilómetros a nadar, espalhados por cinco ilhas do Havai, e conseguidos ao longo de cinco dias.

"Era completamente inconcebível pensar que ia fazer uma coisa daquelas, nunca na vida! Como é que um tipo normal, um pai de família, baixinho, gordinho, com pé chato, com pouca história de desporto faz uma maluquice destas e chega vivo?", questiona com graça numa alusão ao facto de ter corrido a primeira maratona aos 42 anos e só ter começado a praticar desporto aos 37. Talvez por isso diga que "a primeira ação para a superação é a coragem de sair da zona de conforto, sair do sofá e dizer ‘eu consigo, eu vou tentar’" e tenha a capacidade para valorizar o esforço mais do que o fogo de artifício. "Quando falamos de uma superação, falamos sempre do resultado final, das fotografias na meta, mas para chegar a esse momento foram necessárias as superações diárias, que são difíceis para o José Massuça fazer um Epic 5 mas são igualmente difíceis para pessoas que fazem corridas populares de dez quilómetros. Não há metas grandes nem pequenas, nem superações pequenas nem grandes." Mas há sempre, continua, "pequeninos momentos em que achamos que encontrámos um limite mas o corpo dá-nos sempre sinais de que o conseguimos ultrapassar, mesmo que não da forma que imaginámos. Não precisamos de, ao encontrar um desafio, desistir, mas devemos procurar forma de o contornar", partilha o consultor de sistemas de informação geográfica que vão em breve possibilitar que pessoas com limitações físicas que sozinhas não podem participar destas atividades desportivas possam fazê-las com ele. Neste ano que há pouco começou, espera-se que as histórias inspiradoras nos façam acreditar.