Esqueça as sandes de fiambre na praia

Três jovens chefs aceitaram o desafio de criar para a Domingo uma lancheira original para um dia de praia. Criaram pratos de confeção simples que, sendo pouco calóricos, não abdicam da intensidade de sabor, seja numa sandes ou numa salada

Alfredo Saramago foi um cronista gastronómico que usou e abusou da polémica. Num dos seus artigos escreveu que sempre que saía de casa sem planear a ida a um restaurante aviava-–se com uns croquetes caseiros porque não lhe passaria pela cabeça comer as sandes que se servem em cafés, pastelarias e áreas de serviço.

Ora, o facto de passarmos um dia na praia não significa que tenhamos de comer umas vulgares sandes com fiambre ou queijo bola (sem desprimor pelos grandes queijos). Podemos, até porque passaremos imenso tempo na praia, levar sandes, saladas, sopas frias e sumos criativos. Comida leve, pouco calórica, mas sem abdicar da intensidade do sabor. Entre outras coisas, Hugo Nascimento sugere uma sandes de atum (em naco e não em pasta, claro) e um gaspacho de melancia (há lá coisa mais fresca), Ricardo Gonçalves propõe uma salada de pera e queijo de cabra e Anna Lins, especialista em saladas, acha que a aveia e o frango ligam muito bem, que de resto tanto agrada a omnívoros como a vegetarianos. Mais importante ainda, estes são pratos que dão pouco trabalho a confecionar.

De maneira que, bom proveito e bons mergulhos.

SUGESTÕES DO CHEF DA ENOTECA DE BELÉM, RICARDO GONÇALVES:

SALADA DE PERA E QUEIJO DE CABRA

INGREDIENTES

100 gr Rúcula

150 gr Queijo de cabra

2 Peras

100 gr Tomate-cereja

2 fatias Pão de forma

1 c/s Mel

1 c/s Mostarda

1 dl Azeite



Preparação:

Croutons: corte as duas fatias de pão em cubo, leve ao forno, (180 graus, 10 min) para tostar n Numa taça coloque o mel, a mostarda e o azeite, mexa energicamente com umas varas n Corte o queijo em rodelas n Corte o tomate-cereja e a pera em gomos n Envolva a rúcula, o queijo, a pera, o tomate, o molho de mel e por fim os croutons

WRAP DE SALMÃO

INGREDIENTES

4 Tortilhas para wrap

200 gr Salmão fumado

150 gr Queijo creme

Funcho e rúcula q.b.

2 Beterrabas

1 Limão

Numa taça coloque o queijo creme, o funcho picado finamente e o sumo de um limão, tempere com sal e pimenta e envolva tudo n Coza a beterraba, deixe arrefecer e corte em rodelas finas n Estenda uma tortilha, barre com o queijo, em seguida e por camadas, a beterraba, a rúcula e por fim o salmão fumado n Enrole o wrap e corte em dois

SALADA DE FUSILLI

INGREDIENTES

200 gr Massa fusilli

150 gr Abóbora

150 gr Curgete

150 gr Beringela

1 molho Majericão

1 c/s Pinhão

1 c/s Parmesão ralado

1 dl Azeite

1 molho Tomilho

Coza o fusilli em água a ferver com sal, durante 10 min, arrefeça e reserve n Corte a curgete e a beringela em cubos n Descasque e corte também a abóbora em cubos n Coloque os legumes num tabuleiro e tempere com sal, pimenta, azeite e tomilho, leve ao forno a 180 graus, 6 min n Para o pesto, coloque apenas as folhas de manjericão, o pinhão, o parmesão, o azeite e triture tudo n Envolva todos os ingredientes

SUGESTÕES DA CHEF DO GO NATURAL E MISS JAPA, ANNA LINS

WRAP DE FRANGO

INGREDIENTES

1 tortilha

50 gr de frango assado desfiado

20 gr de tomate-cereja em cubinhos

10 gr de cebola picada

40 gr de cogumelos de lata picados

5 gr de coentros ou salsa picada

1 colher de sobremesa de maionese

2 colheres de sopa de iogurte grego natural

sal q.b.

Misture todos os ingredientes, coloque no centro da tortilha e enrole apertando bem n Entale os cantos da tortilha para dentro

SANDES DE LEGUMES ASSADOS E QUEIJO DE CABRA

INGREDIENTES

1 pão à escolha

20 gr pesto de manjericão

100 gr beringela

100 gr curgete

100 gr abóbora

60 gr queijo de cabra

40 gr tomate

Azeite virgem extra e sal q.b.

Corte a beringela, a curgete e a abóbora longitudinalmente e coloque tudo num tabuleiro untado com azeite n Polvilhe de sal e asse a 180 graus por 15 ou 20 min n Corte o queijo às rodelas n Corte pão ao meio, barre os dois lados com pesto e empilhe os legumes e o queijo n Embrulhe em película aderente bem apertada para prensar

SALADA DE AVEIA E FRANGO

INGREDIENTES

60 gr de aveia

4 gr de coentros picados

4 gr de sultanas

25 gr de frango assado ou cozido

2 gr de alho picado

20 gr de frango fumado (opcional)

25 gr de rúcula

Azeite virgem extra, sal e vinagre balsâmico a gosto

Preparação

Coza a aveia em água abundante. Escorra e reserve.

Salteie o alho, junte o frango e aveia. Envolva bem, adicione as sultanas e deixe arrefecer.

Misture a frio os coentros e tempere com o vinagre. Sirva com rúcula.

CHEF DA TASCA E PEIXARIA DA ESQUINA, HUGO NASCIMENTO

GASPACHO DE MELANCIA

INGREDIENTES

500 gr de melancia

300 gr tomate pelado sem grainhas

1 dente de alho e cebola cozidos

1 dl azeite virgem extra

vinagre de vinho branco q.b.

sal marinho tradicional q.b.

pimenta de moinho q.b.

n Emulsione todos os ingredientes por forma a obter uma textura homogénea. Coloque em frascos individuais no frio.

SALADA DE FRUTA

INGREDIENTES

1 manga

50 gr de mirtilos

50 gr de framboesas

50 gr de physalis

raspa de laranja

rebentos de coentros

Corte a manga em cubos do tamanho das restantes frutas, aproximadamente, envolva, coloque em frascos, e perfume com raspa de laranja e rebentos de coentros

SANDUÍCHE DE PERNIL

INGREDIENTES

1 pão

300 gr de pernil cozido, desossado, prensado e laminado

4 sopas de colher de aioli de coentros

folhas de coentros

pickles de curgete

Coloque o pernil de porco em salmoura líquida (30 gr sal / litro de água) durante 12h mínimo n Escorra da salmoura e coza em água temperada com sal, alho e zimbro esmagado n Depois de cozido, ainda quente, retire todos os ossos e coloque numa forma forrada com película aderente n Prense o preparado e reserve no frio n Para fazer o aioli, triture meio dente de alho com um 1 dl de leite e coentros picados n Junte óleo a fio, cerca de 0,5 l até prender como se fosse uma maionese n Recheie o pão



COMO EVITAR OS PECADOS DA GULA



Não dá propriamente para fugir das bolas de Berlim na praia – agora até existe uma aplicação para telemóvel em que não é necessário esperar que o vendedor chegue à toalha ou ir à procura dele pelo areal –, e só uma vontade férrea pode ajudar a controlar o guloso impulso. Talvez saber as calorias do bolo (e sem creme) ajude: 400 a 500 calorias. Para as abater precisaria de nadar 45 minutos sem descanso ou saltar à corda durante meia hora, o que talvez não faça parte dos seus planos em plena época de descanso. As férias são, ao contrário do que muitos pensam, um desafio para as dietas.

"Não vale a pena enganarmo-nos... é uma realidade! Estar de férias significa alteração de rotinas, dias longos de praia terminados na esplanada, altura em que as tentações andam à solta e quando damos por nós, pecamos só um bocadinho... Nesta altura, a tentação anda à solta e os erros alimentares são comuns. Entre bolas de Berlim (com creme, sem creme e agora de alfarroba, mas igualmente carregadas de açúcar e gordura) e a bolacha americana que nos chegam sem esforço à toalha, há uma série de bares de praia com gelados, refrigerantes, sandes de pasta de atum ou frango e claro, muitas vezes, sem opções ditas saudáveis", confirma a nutricionista Lillian Barros, aconselhando os veraneantes a precaverem-se antes, para não correrem o risco de chegar ao fim das férias com o ponteiro da balança a contrariar os desejos de elegância.

"É mais fácil ceder quando não há organização. Se trouxer a sua geleira de casa ou as suas marmitas com opções mais saudáveis, não junta a fome com a vontade de comer. Nestes casos, as tentações acabam por ser mais fáceis de resistir. Um dos grandes erros na praia é saltar refeições, ficando mais de três horas sem comer, o que promove o abaixamento dos níveis de açúcar no sangue para estados de hipoglicemia. Quando atingimos este patamar, o nosso corpo reage dando-nos os estimulo da ‘fome por açúcar’ para repor rapidamente os níveis deste nutriente-combustível no nosso sangue.... e aí a bola de Berlim que saia da frente!", acrescenta Lillian.

Hidratar é preciso

Apesar de a alimentação ter, de facto, alguma influência, precisamos de lembrar que durante os dias quentes de verão perdemos mais água do que o normal através do suor. É inevitável precisarmos de repor esses níveis de água perdidos, e a alimentação ajuda mas não é suficiente.

A hidratação é, por isso, um fator de extrema importância nos dias de praia, onde o calor se faz sentir, apesar de muitas vezes disfarçado pela humidade do mar. O consumo de água é regra geral negligenciado e na maioria dos casos substituído por bebidas açucaradas, calóricas, com ou sem gás ou por bebidas alcoólicas, como cerveja, sangria ou vinho fresco (branco, verde ou rosé). Apesar do ritual ser clássico nas tarde de verão numa esplanada o mais perto da toalha, os refrigerantes e as bebidas alcoólicas são opções pouco interessantes do ponto de vista nutricional e até mesmo de hidratação", refere, pelo que o ideal é preferir a água. "Para quem a água é pouco atrativa, podemos encontrar soluções através de infusões, tisanas e águas aromatizadas, tipicamente chamadas de detox. Estas águas cheias de cor, sabor e nutrientes vão cumprir seu papel nutricional e, simultaneamente, hidratar", sugere. Para uma das bebidas que a nutricionista Lillian Barros aconselha aos pacientes – por ajudar a combater os efeitos dos radicais livres – precisa apenas de quatro ou cinco morangos, um limão e um litro e meio de água. "Lave muito bem os ingredientes, corte os morangos em quatro e o limão (mantendo a casca) em rodelas. Junte todos os ingredientes a 1,5 l de água e reserve no frigorifico durante a noite". De manhã estará no ponto mas o ideal será transportá-la numa lancheira térmica.

Petiscos, esses tentadores

"Nesta época, os petiscos também estão na ordem do dia. Entre caracóis, amêijoas ou gambas cozidas, o erro não se encontra no petisco em si, mas no molho que acompanha e no pão (diga-se branco) que acompanha o molho. Quando o nutricionista, neste caso eu, salienta os cuidados a ter com os perigos do verão não quer dizer necessariamente que quer colocar todos numa redoma. Simplesmente, alertar para que estas ‘pequenas-grandes’ exceções devem ser feitas em situações verdadeiramente pontuais. Costumo alertar os pacientes que se há exceção todos os dias... a exceção deixa de ser excecional e vira regra... e é nos erros sistemáticos que vêm as contas a ajustar com a saúde e com a balança. Provar sem exageros não é crime. Não se esqueça que o importante é saber moderar", aconselha. E nem é preciso deixar de consumir gelados, por exemplo. Pode fazê-los em casa... e saudáveis. Basta congelar fruta (três bananas e quatro morangos resulta sempre) e colocar tudo numa liquidificadora. Claro que não dá para levar para a praia mas pode comê-los depois do almoço ou do jantar antes ou depois de rumar ao areal. Porque um gelado de compra dos tradicionais sabores chocolate e nata ou baunilha e morango anda algures entre as 200 e as 300 calorias.

Outro erro que as pessoas facilmente cometem nas férias é saltar o pequeno-almoço, aquela que é para os especialistas a refeição mais importante do dia: mesmo que acorde tarde, não salte da cama diretamente para o almoço, ingira líquidos e coma uma peça de fruta, por exemplo. E não saia da praia com fome, para não devorar ao jantar este menu e o outro. Se a consciência pesar, utilize a praia para mais do que estar apenas estendido ao sol – faça exercício na areia, que exige uma maior resistência e esforço do corpo e, consequentemente, resulta numa alta perda calórica. Para trabalhar a força inferior do corpo corra com a água até metade da perna; para trabalhar os gémeos corra no areal (onde a areia esteja húmida e compacta) e para aumentar a resistência, fortalecer as pernas e a zona abdominal corra na areia.

Detox no regresso

No regresso – e se os excessos tiverem sido muitos – experimente compensar o organismo com uma sopa detox. "Numa panela coloque a cebola laminada com o azeite e um pau de canela. Deixe cozinhar e alourar a cebola em lume médio. Junte a couve-flor cortada em pequenos floretes e envolva. Cubra os legumes com água e deixe ferver durante cerca de 30 minutos". E ainda outra, se gostar da ideia: "coloque o azeite numa panela, junte a cebola e as cenouras. Deixe cozinhar durante cerca de 5 minutos. Adicione o azeite, a água, os coentros e o gengibre e deixe cozinhar 20-25 minutos. Esprema o sumo da laranja. Triture com a varinha mágica, até obter um creme e tempere com uma pitada de pimenta preta.

Se preferir, opte pelo um sumo com 1/2 papaia, uma rodela de abacaxi, duas cenouras, 1/4 pepino médio, uma mão de espinafres (folha), 1 colher de sopa de sementes de linhaça, 200 ml de água de coco e gelo, também receita da autora do livro ‘Sopas, Saladas e Chás Detox’ (ed. Manuscrito).