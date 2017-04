Fernando Mendes: Agora é que é Força, gordo!

Não haverá pontaria igual: os dois filhos que teve de diferentes mulheres nasceram no mesmo dia e quase à mesma hora. Fernando Mendes, ultrapassado pela direita, até ver, por Cristina Ferreira, não se sente incomodado com esse facto, muito embora, fonte próxima do apresentador afirme o que acontece a todos que tenham a moleira em ordem: "Ainda está para vir ao mundo a criatura que festeje as suas perdas". Não aplaudirá o ter perdido a liderança para ‘Apanha Se Puderes’, mas a situação não o fez engolir Xanax. O que o move, revela alguém que o conhece, não é o dinheiro: "Se assim fosse já tinha vindo para cá (TVI)!" Tinha ido para a estação de Queluz se também fosse homem que se animasse com mudanças. Prefere a comodidade ao risco. Não gosta de se comprometer, isto é: "Não é do tipo de defender as suas ideias em público porque pode estar alguém que discorde com ele. Veja isto". ‘Isto’ é ser sportinguista e assistir aos jogos do Benfica para não melindrar uma amizade que lhe ofertou o bilhete. Não é supersticioso, embora nunca entre em directo sem o encorajamento da equipa de produção. Há 14 anos que o ‘Preço Certo’ só arranca depois da exclamação ecoada de forma enérgica: "Força, gordo!".

Mau aluno

Amante da gastronomia. Qualquer dúvida, telefona a Quim Barreiros que conhece restaurantes até na esquina de montanhas. O peso do corpo, que o coloca mano-a-mano com a obesidade, e que um dia, diante de um elevador avariado, fê-lo preferir, sem hesitações, dormir num hotel a ter que subir escadas, tornou-se no seu cartão de visita. Não se importa da evidência: é o pior doente do amigo nutricionista Fernando Póvoas. A obediência médica é seguida à risca com a prescrição do otorrino Mário Andreia: dormir bastante para proteger a voz. Ninguém lhe marca reuniões cedo. Acorda já a manhã vai na tarde. Um dia, assustou-se com os ‘Lusíadas’ e desistiu de estudar: é um dos pretextos por ter virado as costas à escola.

Mau aluno, mas um excelente comunicador, Camões tê-lo-á perdoado. Diz, quem é próximo do filho do saudoso Vítor Mendes, que o curso tirado é o da simpatia. Os luxos, para além de refeições maravilhosas, onde se incluem ovos mexidos com arroz, é o seu refúgio em Alfeizerão, Óbidos. O currículum de vida está recheado de revista, teatro e séries televisivas e quando chegou o convite da RTP, em 2003, pensou que era uma brincadeira. Nem tudo o que parece é, adapta-se ao senhor deste perfil. Mais tímido do que aparenta e menos emotivo do que transparece. A vida profissional construía-a à cadência racional. Começou por dar lustro aos sapatos aos actores e estreou-se nos palcos meio ano após a morte do pai, em 1980. Hoje, com 54 anos, a tradição mantém-se lei: aos Domingos, com os três irmãos, o jantar é em casa da mãe.

