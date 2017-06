“Fiquei sentido com o ataque em que morreram crianças"

Alistei-me nos pára-quedistas à procura de uma vida melhor. Era como emigrar para França. Iniciei a recruta em Tancos, a 2 de março de 1964. Quase três anos depois, fomos mobilizados para a Guiné. Embarcámos, em Dezembro de 1966, no navio ‘Manuel Alfredo’. Alguns camaradas passaram mal. Eu, nascido e criado em Salvaterra de Magos, estava habituado aos barcos e não estranhei.



A minha companhia pertencia ao Batalhão de Caçadores Pára-quedistas 12, comandado pelo tenente-coronel Costa Campos. O batalhão estava instalado em pré--fabricados na Base Aérea de Bissalanca, perto de Bissau. Ao fim de uns dias, fomos fazer um treino na zona de Mansoa, mais a leste, a norte do rio Geba. Saímos de madrugada, com camaradas mais velhos e experientes, e sofremos o primeiro morto – o furriel Adail Lopes dos Santos. Foi apanhado numa armadilha. Era um buraco fundo disfarçado com folhas por cima. Ele caiu lá dentro. O fundo do buraco tinha estacas aguçadas feitas com ramos de árvores. O furriel teve uma morte horrível.



Passadas duas ou três semanas, fomos para a região de Catió, no sul. Começou o inferno – o nosso, porque sofríamos, e o dos guerrilheiros, porque tínhamos grande capacidade de combate. A minha companhia, comandada pelo capitão Casmurrinha Morais, era muito boa. Éramos homens valentes e treinados. Além das patrulhas, fizemos ataques, assaltos, golpes de mão – operações rápidas e de grande violência. Íamos de helicóptero ou de lancha para o objetivo – e fazíamos o que tínhamos a fazer. Ainda hoje, sinto remorsos por algumas coisas que fiz.





Granadas no arame



Lançámos uma operação de surpresa contra um acampamento de guerrilheiros lá para os lados do Cabo Lolu. Lembro-me que foi à tarde. Desembarcámos da lancha e fizemos o resto do caminho a pé. Houve uma altura em que parámos para descansar antes do ataque e um camarada salvou-me a vida. Sentou-se e, quando se baixou, viu o arame de uma armadilha. Se eu tivesse dado mais um passo, tropeçava no arame e fazia explodir as granadas. Morria eu aos pedaços e mais uns quantos da companhia.



Lembro-me da operação como se tivesse sido ontem. Tinha uma metralhadora MG42 com três fitas de 200 munições cada uma. Uma das fitas tinha balas incendiárias. Quando nos lançámos sobre o acampamento, fiz fogo até o cano da metralhadora dilatar. Tenho a certeza de que acertei dezenas de vezes. Vimos gente a correr – homens, mulheres e crianças. Nenhum de nós deixou de fazer fogo. Nisto, ouvimos no ar o barulho de um helicanhão, que disparou sobre tudo o que se mexia. Até sobre crianças. Quando se foi embora, avançámos para acabar com o que restava do acampamento. Nunca mais me esqueci desse dia. Meses depois, já na Base de Bissalanca, roubava comida para dar a crianças. Fiquei sentido com ataque em que morreram crianças inocentes.



Tomávamos muitos comprimidos – para a cólera e para a malária – e isso, se calhar, em nada ajudava a cabeça. Eu ficava mais rebelde quando tomava os comprimidos. Sentia-me mais assassino.



Num ataque em que participei, um dos furriéis – não me lembro se o Chinita ou o Albarroado – atirou granadas para dentro de um abrigo. Mas uma saltou para fora. O capitão Casmurrinho Morais estava de costas e a granada foi parar aos seus pés. Apercebi-me, atirei-me para cima dele e rebolámos os dois. A granada explodiu e salvámo-nos. Fiz o que me ensinaram. Outra vez, num reconhecimento, um camarada africano, o Murimba, foi abatido. Carreguei-o às costas para o acampamento. Com os pára-quedistas é assim: ninguém fica para trás.



