Francisco J. Marques: O extremo esquerdo

Por incrível que pareça para quem o vê divulgar mails comprometedores trocados entre pessoas ligadas ao Benfica, Francisco J. Marques tem inclinação para o vermelho. Não para o encarnado, bem entendido, pois essa preferência do diretor de Comunicação do FC Porto, adepto de sempre dos azuis-e-brancos, manifesta-se apenas nas suas opções políticas.

Habitual frequentador das comemorações do 25 de Abril na Invicta, o novo inimigo n.° 1 dos dirigentes benfiquistas nunca chegou a estar filiado num partido, mas na juventude teve simpatias trotsquistas e tende a votar no Bloco de Esquerda. Entusiasta da Geringonça desde a primeira hora, vê-a como um contraponto aos 40 anos em que aturou "com paciência de santo" governos de direita, de centro e muito de direita, incluindo nessas categorias os executivos de Mário Soares, António Guterres e José Sócrates. Embora nenhum ex-primeiro-ministro socialista lhe mereça o tipo de considerações reservadas a Paulo Portas, Vítor Gaspar e Rui Rio, o "lamentável" social-democrata que recusou receber equipas do FC Porto em 12 anos de constantes celebrações de títulos.

Membro da Comissão de Trabalhadores do ‘Público’ na fase conturbada que coincidiu com a saída de Vicente Jorge Silva, fundador do diário em que se lançou no jornalismo, Francisco J. Marques trabalhou na editoria de Desporto, escrevendo trabalhos de fundo sobre estatísticas de jogadores.

Nunca fez segredo da preferência clubística, apesar de alguns choques com dirigentes portistas, mas anos mais tarde, quando era editor de Desporto da Lusa, foi acusado de escrever notícias tendenciosas pelo Benfica, tendo os encarnados apresentado uma queixa na Entidade Reguladora da Comunicação, que acabaria por ser arquivada.

PREFERÊNCIA POR MESSI

Desde 15 de fevereiro de 2011 a trabalhar para o FC Porto, começou por ser o diretor de Informação, coordenando o site, a revista ‘Dragões’ e a newsletter Dragões Diário. Desde 2016 é também diretor de Comunicação, e o principal responsável do ataque azul e branco àquilo que diz ser "um competidor falso" que controla o futebol nacional pela arbitragem e não só.

Ainda nesta quarta-feira disse no Porto Canal que Pedro Guerra teve acesso a centenas de SMS enviadas do telemóvel "monitorizado pelo Benfica" de Fernando Gomes, quando o presidente da Federação Portuguesa de Futebol liderava a Liga de Clubes. No mesmo dia confirmou ao CM ter parte do salário penhorada por ter sido declarada a sua insolvência pessoal devido a um negócio que correu mal. Tratava-se de um restaurante no Porto.

Apreciador de música e presença habitual em festivais, Francisco J. (de José) Marques também não esconde que entre os dois maiores futebolistas que já viu jogar prefere Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. E não só por o argentino ter listas azuis, ainda que desprovidas de branco, na camisola.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito