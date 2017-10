Ganga para todas as formas e ocasiões

Não há peça mais intemporal e versátil do que um par de jeans.

Por Vanessa Fidalgo | 01:30

Ter um bom par de calças de ganga no armário é obrigatório. Muito práticos, os jeans podem ser usados no fim de semana, em trabalhos informais e até mesmo para eventos, quando bem combinados com peças e acessórios adequados. Mas encontrar o modelo ideal pode não ser assim tão simples. É preciso experimentar muitos pares sem desistir ou então seguir os conselhos dos especialistas para brilhar em qualquer ocasião.

Esta estação, basta passar os olhos pelas montras para perceber que as ‘skynny’, as ‘mom fit’, as ‘flare’ e as ‘boyfriend’ são o topo da moda. Mas como escolher? A consultora de imagem Diana Pimentel, autora do blog Fashion After 30’s, aconselha a selecionar as que "terão mais utilidade no dia a dia, mas sempre tendo em conta aquelas que mais favorecem o tipo de silhueta". Depois, há que saber usá-las.

As ‘boyfriend’ (ou relaxed fit) "usam-se um pouco largas, descaídas na cintura e enroladas na base da perna, e claro, com saltos altos", revela Diana Pimentel. Estes jeans favorecem particularmente os corpos altos e esguios mas, se não for o caso, "optem por um modelo regular e enrolem as bainhas para mostrar os tornozelos (e ficar com um ar mais cool )".

Já as ‘bootcut’, ‘flare’ ou boca de sino são normalmente de cintura subida, justas na anca e abrem a partir do joelho, sendo uma opção muito elegante e que lembra o estilo dos anos 70. "Por serem ligeiramente mais largas na base, combinam muito bem com sapatos compensados e com os saltos mais robustos", ilustra Diana Pimentel.

As calças de corte direito, ‘regular’ ou ‘straightleg’, são as mais clássicas e indicadas para a maioria das silhuetas: "além de estarem a regressar como tendência. Se não se sentirem confortáveis com o modelo ‘slim’, esta é sem dúvida a melhor opção", acrescenta.

Então falemos agora das famosas ‘slim’ ou ‘skinny’ jeans, que aderem ao corpo quase como umas leggings e podem não ser muito favorecedoras para algumas silhuetas. Por isso, Diana aconselha: "prefiram as que têm um bocadinho de elastano e experimentem sempre o número acima. Como são calças elásticas, aderem bem ao corpo e são bastante confortáveis, mas os modelos de cintura descida devem evitar-se".

E, finalmente, aquelas que são atualmente o último grito da moda: as ‘mom fit’. São um dos estilos mais apreciados pelas fashionistas. De cintura subida, pinças e perna afunilada, este é um modelo que "atrai a atenção para a zona das ancas e barriga".

Idealmente, deve escolher-se um modelo que assente bem nas ancas e na cintura, pois "a bainha pode sempre ser ajustada numa costureira".



PARA MULHER:



EM FORMA DE RECTÂNGULO - São os corpos com poucas curvas e, por isso mesmo, devem optar por calças que realcem ou criem mesmo a ilusão de curvas. Estas mulheres podem usar e abusar dos chamados ‘skinny jeans’, das calças de cintura subida, dos ‘mom jeans’ e dos modelos a direito.

EM FORMA DE PÊRA - Devem usar tons de calças escuros e lisos com tops claros e evitar os modelos muito largos e com manchas mais claras na zona das ancas; os estilos a direito e o ‘flare’ são aqueles que mais favorecem para este tipo de corpo, pois vão equilibrar a largura na zona dos quadris.



TRIÂNGULO INVERTIDO - São as únicas que podem optar pelas lavagens claras. Os modelos ‘boyfriend’, regulares e modelos de cintura descida alongam e equilibram as proporções do tronco. Podem usar os bordados e aplicações, para chamar à atenção para as zonas mais estreitas

do corpo.



EM FORMA DE AMPULHETA - Devem escolher calças de cintura média a subida, ‘flare’ ou os modelos a direito, para equilibrar a largura das ancas. Também podem usar as calças ‘skinny’ com túnicas compridas. Mas evitem bolsos grandes e aplicações na zona das ancas.



EM FORMA OVAL - As mulheres com este tipo de silhueta devem sempre privilegiar as cores escuras, as calças com efeito push-in (podem até ter uma banda elástica no interior), os jeans que apertam de lado, os modelos boca de sino e também a direito, ou seja, os ‘regular fit’.



PARA HOMEM:

HOMEM BAIXO - O homem com este tipo de estrutura deve evitar as cinturas muito subidas, as dobras nas calças e calças muito compridas. Se tiver uma figura robusta prefira as lavagens escuras e lisas, e os modelos regulares.



HOMEM COM BARRIGA - Deve usar modelos largos e de corte a direito, de preferência em cores escuras. Evitar as calças com pregas e modelos muito justos. A cintura deve ser o mais subida possível sempre que usar as camisas por dentro.

HOMEM MAGRO - Deve usar modelos de perna mais estreita/slim e evitar cortes demasiado largos. Por outro lado, as manchas e os tecidos de lavagens claras podem favorecer, pois darão a ilusão de ter pernas mais grossas e musculadas.



HOMEM ALTO - Pode usar calças com dobra e se for muito magro pode escolher modelos afunilados/slim. Se tiver ombros atléticos deve optar pelos modelos a direito para equilibrar as proporções. Deve evitar calças de cintura descida.

As tendências da estação

O denim pode estar sempre na moda, mas as tendências mudam a cada estação, e por isso depois de ter na mão o modelo que mais favorece, o melhor é olhar para os detalhes.

Quer isto dizer, por exemplo, que nas coleções outono/inverno 2017/2018 as bainhas estão mais curtas. O comprimento da maioria das calças é agora pela canela, mas os modelos podem ser flare (a abrir ligeiramente), kick-flare (em forma de sino ou folho) ou regulares, de bainha desfiada ou de cores.

Os bordados e embelezamentos são a opção para quem gosta de brilhos e de glamour extra. "Neste inverno , são as pérolas e os bordados que estão em alta! Mas também a tendência da ganga ‘destroyed’, um estilo que muito agrada à população mais jovem e uma prova de que os rasgões estratégicos e a inspiração punk não saem de moda", acrescenta.

E já agora fique a saber que a cor também importa: "nesta temporada mantém-se a tendência dos dois tons. Foi uma tendência que começou há anos atrás, tendo por base o reaproveitamento e a sustentabilidade no mercado das gangas, até que finalmente acabou por virar moda. Os modelos com remendos ou em ‘patchwork’ são agora o maior sucesso, e vão continuar a usar-se no próximo ano. Também se encontram outras peças em ganga reconstruída, como as saias e os blusões", enumera Diana Pimentel.

E agora que falamos em blusões, fique sabendo que o tradicional casaco de ganga regressou em força. "E com interpretações muito interessantes, que vão desde diferentes aplicações, aos modelos oversize passando por modelos que permitem usá-los como top", exemplifica a consultora de moda.

Mas para ter o estilo certo e adaptado a qualquer ocasião há que ter em conta determinados aspetos do próprio tecido.

"A calça de ganga escura e sem lavagens é uma compra segura que todas devemos ter no armário, pois além de favorecerem a silhueta funcionam muito bem em looks sofisticados. Já as lavagens muito claras ou manchas em certas zonas aportam volume", avisa a especialista.

Além disso, gangas claras e muito desgastadas são uma opção mais informal e juvenil. Por isso, cuidado, sobretudo se costuma usar jeans no trabalho ou em situações mais formais: "Os rasgões e o efeito bleach aparecem com frequência nas lojas mas, além de não favorecerem a maioria das pessoas, dão um aspeto desmazelado".

Em termos de cintura, a média é a ideal. "Isto quer dizer que a altura máxima das calças será dois dedos abaixo do umbigo. As calças de cintura descida são para evitar (não queremos ver a roupa interior ou pneus a sair por fora das calças…)", avisa Diana.

Tal como nas lavagens, a regra relativa aos enfeites é semelhante - lembre-se que menos é sempre mais. A maioria das silhuetas é mais favorecida sem aplicações, recortes, bordados ou brilhos. "Atenção a bolsos grandes e aos ornamentos exagerados, pois acentuam as curvas. A exceção são as figuras retangulares e de triângulo invertido, que beneficiarão deste truque para equilibrar as suas proporções", diz a consultora de moda.

Até porque os jeans também seguem ditados e aqui não há regra sem exceção.



A HISTÓRIA DOS JEANS





A origem do nome

O tecido foi fabricado pela primeira vez em Nimes (França), de onde derivou também a nome ‘Denim’. Começou por ser utilizado essencialmente em roupas para trabalhos no campo e pelos marinheiros italianos que trabalhavam

no porto de Génova.

As Levi Strauss

Na altura da corrida ao ouro na Califórnia, por volta de 1853, andava por aquelas bandas um jovem judeu alemão, de nome Levi Strauss. Este vendia lona para as carroças dos mineiros mas, ao perceber que as roupas dos mineiros não eram as mais adequadas para o desgaste que sofriam, levou um deles a um alfaiate e encomendou-lhe umas calças com o tecido que vendia para cobrir as carroças. Por isso, inicialmente, as calças criadas por Levi Strauss eram de cor castanha mas rapidamente se tornaram um sucesso para os mineiros da Califórnia.

Paz e liberdade

A expansão dos jeans para a Europa

deu -se logo após a II Guerra Mundial. No pós-guerra, as calças que tanto sucesso tinham feito entre os mineiros americanos tornaram-se num ícone da moda para ambos os sexos.