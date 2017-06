Há quem diga que foi ao inferno e voltou

Sábado, dia 17 de junho. Já é noite quando o secretário de Estado Jorge Gomes dá a notícia de que ninguém estava à espera. "Temos confirmação de 19 vítimas mortais". O incêndio de Pedrógão Grande estava descontrolado e o balanço – avisaram aos jornalistas – apesar de oficial, era muito provisório. Tinham razão. Menos de 12 horas depois, o número de mortos chegava a mais de 60. É difícil imaginar o que se passou. Quem perdeu tudo fala em tornados, furacões, línguas de fogo. As horas e os dias passam, mas o cheiro a fumo e a cinza no ar intensificam-se. À beira das estradas, continuam os carros queimados, muitas casas estão sem teto. O cenário é desolador. O horizonte está pintado de negro. As árvores na floresta ainda fumegam.

À entrada das aldeias mais fustigadas pelo "monstro" - como lhe chamam -, a visão é aterradora. As árvores ainda cercam as estradas. No domingo, era bem pior. Em cada esquina, um militar da GNR guardava os corpos que ficaram estendidos no chão à passagem do fogo que não deu tréguas. Mais tarde, viriam a ser recolhidos, após perícias dos inspetores da Polícia Judiciária. O termómetro quase bate nos 50 graus.

MEMÓRIAS QUE MAGOAM

Em Nodeirinho, mesmo ao lado da Nacional 236 – que deveria ser a estrada da fuga mas foi a estrada da morte, pois só ali se perderam 47 vidas –, a aldeia chora a perda de 11 pessoas. Todos queriam fugir. Largaram a casa, dispostos a ficar apenas com a roupa que tinham no corpo, mas não escaparam ao avanço das labaredas. Choram a morte da pequena Bianca, de três anos, "que parecia uma princesa". Maria Odete, a avó, tentou fugir com a criança mas acabou por se despistar e as duas morreram ali, no meio de um terreno, sozinhas, encurraladas pelo fogo. Mais abaixo, Gina ainda grita. Pede para lhe salvarem a filhinha, em vão.

No mesmo sítio, Maria do Céu atira 11 pessoas para o tanque de casa. Marta, a mãe de 87 anos, pede-lhe para não morrer e ela cumpre o desejo. Durante seis horas atiraram água uns para cima dos outros no tanque e escaparam. As queimaduras são superficiais. Já as memórias magoam muito mais.

Mesmo à entrada desta aldeia que tinha 50 habitantes, Adelaide Silva enfrentou as chamas sozinha e ainda salvou seis pessoas dentro da sua casa. No dia a seguir à tragédia, às cinco da tarde já era noite por causa do fumo, e Adelaide ofereceu a casa à nossa equipa de reportagem. "Era um inferno. Tanto fumo, tantos gritos", recorda a mesma mulher que acalmou as dores insuportáveis das queimaduras de Felismina da Conceição, uma das feridas graves. O marido morreu. "A Felismina veio a descer a rua e gritava de dores. Disse-me que o marido tinha ficado para trás." Afonso e Felismina, 76 e 74 anos, emigrados em França, tinham chegado a Portugal no dia anterior. Ele já não regressou. O corpo ficou estendido na terra queimada.

Em todas as aldeias que ligam Pedrógão Grande a Figueiró dos Vinhos, encontrámos pessoas a chorar. À entrada de Vila Facaia, Piedade Nunes olha para a casa dos vizinhos, um jovem casal que queria ter filhos. Conta Piedade que Ricardo e Ana tinham comprado a casa em agosto e estavam juntos há oito anos. "Tinha aqui em casa a minha neta, meti-a na sala e disse-lhe que ali o fogo não entrava", recorda.

ALDEIAS DE LUTO

Uns metros mais à frente, Sarzedas de São Pedro chora a morte de seis – os primeiros a serem sepultados. Os seis que tentaram fugir de carro. Não conseguiram. À volta das viaturas, uma paisagem pintada de preto. Só um milagre os salvava. Na terça-feira, dia dos funerais, o padre José Carvalho, de Castanheira de Pera, fala em "grande desgraça". Tem à sua frente famílias desesperadas que não conseguem sofrer em silêncio. A aldeia tem pouco mais de 40 habitantes, mas na hora desta dura despedida contámos mais de 200.

No mesmo dia, e porque a distância entre as aldeias assim o permite, ainda fomos a Pobrais, uma aldeia de luto. Mais de dez morreram na Nacional 236. Encontrámos José Esteves a almoçar. Está agora viúvo. Com o avanço das chamas decidiu fugir com a mulher Anabela em dois carros. Ela deu boleia a uma amiga. A meio do percurso, conta José, deixou de ver o carro da mulher. "Peguei no telemóvel, à espera de um milagre", que não aconteceu. "Estou sozinho, completamente sozinho." Mas não está. Tem dois filhos que choram a morte da mãe, mas tentam consolar o coração do pai. Árdua tarefa. O José viu a mulher desaparecer no fumo. Iam fugir para Figueiró dos Vinhos.

Já no lugar da Moita, António Lopes e Augusta, ambos com oitenta e muitos anos, nem sequer tentaram fugir. Contam os vizinhos que eram um casal muito estimado. E na hora do fogo abraçaram-se. Os dois corpos foram encontrados juntos. A casa tem as paredes queimadas e o teto cedeu por completo. Na porta da garagem está ainda a fita da GNR que dá a terrível indicação de que ali morreu gente.

Em muitas das aldeias faltou a luz e até a água potável. Restou o silêncio.

Em Pedrógão, há quem diga que foi ao inferno e voltou. As noites ainda são passadas em claro, e nos cafés é que se vai sabendo o nome de quem morreu. Não há luz, não há televisão nas casas. A noite de sábado para domingo foi a mais longa de sempre. As aldeias estavam cercadas de fogo e fumo. Chamaram os bombeiros. Ainda hoje, mantêm a dor de não terem tido ajuda naquele que foi o dia em que morreram dezenas de pessoas engolidas pelo fogo assassino.

Também os bombeiros estão de luto. Na lista de mortos do fogo que não deu tréguas está Gonçalo Conceição, de Castanheira de Pera, que partiu aos 40 anos. Deixa mulher e um filho de dez anos. Às 18h00 de quarta-feira, centenas choraram em memória do herói. A sirene dos bombeiros tocou e todos mergulharam em lágrimas. Por fim, uma salva de palmas pela coragem e bravura do homem que dedicou os últimos 17 anos a salvar vidas. Mas não havia palavras que consolassem o coração dos pais que olhavam para o caixão que carregava o filho. Internado nos Hospitais da Universidade de Coimbra, Gonçalo Conceição lutou pela vida durante dois dias. Quatro pessoas da mesma família devem-lhe a vida. Gonçalo salvou a família de morrer queimada em plena Estrada Nacional 236-1.

Uma semana depois, quem sobreviveu ainda não consegue esquecer os gritos de quem morreu, e na memória ficará para sempre a lembrança daquele dia em que fintaram uma morte quase certa.

