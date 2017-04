Há trinta anos que a estátua levita

Foi um daqueles becos que pareciam não ter saída à vista que o fez dar a volta à vida. António Santos era então estudante de Geologia na Universidade de Coimbra e trabalhava nos hospitais daquela instituição quando teve uma depressão que degenerou numa neurodermite. A cabeça não ajudava e o corpo ressentia-se. Então António resolveu afastar-se de tudo e de todos.

Era amigo do agora médico de medicina tradicional chinesa Pedro Choy, que conheceu na faculdade, e já nutria alguma curiosidade pelo universo da meditação e das medicinas alternativas. Mas resolveu aprofundar e começou a praticar ioga e meditação. Deixou o curso e foi para França para um centro de meditação. Ainda teve marcas no corpo por mais dez anos, mas ao final do primeiro ano com as terapias alternativas estava praticamente curado. Foi lá por França que começou também a ver os primeiros espetáculos de rua. "Estava muito na moda o break dance e eu comecei a pensar… e se fizesse uns movimentos de dança e depois parasse? Será que as pessoas iriam achar piada? Não sei bem porquê, mas aquela coisa da arte de rua fascinava-me", recorda. E foi assim que nasceu a primeira estátua viva do Mundo fora do teatro e do cinema.

Em 1987 estreou-se nas Ramblas de Barcelona. O entusiasmo que viu no rosto das outras pessoas condizia com o seu e impeliu-o a aperfeiçoar-se e a criar cada vez mais personagens. São já 300 os bonecos apresentados pelos quatro cantos do Mundo. Detém três recordes mundiais e um do Guinness. Vinte horas, onze minutos e 36 segundos sem mexer uma palha. Um feito assinalável para quem não veio de uma escola artística. "A minha escola foi o ioga e a meditação e só muito mais tarde é que aperfeiçoei técnicas complementares, porque me permitiam criar um espetáculo de qualidade mais elevada", conta. Ou seja, fez workshops de maquilhagem e pintura corporal, por exemplo. E também de circo. Num misto de ilusionismo, foi das artes circenses que retirou o número da levitação, no qual foi pioneiro mas que atualmente é imitado por muitos em todo o Mundo. "Não me importo que me imitem. É bom saber que se inspira outras pessoas. Mas gosto que saibam que fui o primeiro", ressalva agora aos 54 anos.

ARTE DA QUIETUDE

As pessoas que pasmam na rua Augusta, na baixa de Lisboa, não estão cientes da ‘pole position’ de António. Nem precisam. Miram e remiram. Dão a volta à estátua. Alguns, mais afoitos, passam a mão pelo espaço vazio entre os pés e o chão, achando-se prestes a descobrir qualquer verdade impenetrável. Mas o único que ali permanece inabalável é António, claro.

"Chamo-lhe a arte da quietude, porque é isso mesmo. É simplesmente ficar quieto. Ter o corpo e a mente trabalhados para isso, saber prevenir as varizes, a circulação de retorno, estar concentrado, mas isso é o que o ioga nos ensina", torna a explicar.

Ainda assim, não se percebe como consegue estar 20 horas sem comer ou beber, sem reagir aos olhares e às diferenças de temperatura, sem sentir comichão no nariz. "Tem de se gostar muito daquilo que se faz, porque em abono da verdade, isto implica dor. E saber escolher a melhor forma: os dias de bom tempo, não estar muito ao sol nem ao frio, buscar o tal equilíbrio interior da meditação", acrescenta. Por isso, António só trabalha de abril até ao outono e nunca nas horas em que o sol está a fazer o pino. Já se apresentou em 64 países, quase um terço dos que existem no Mundo. Conheceu as ruas de todos eles, mas atualmente é sobretudo convidado para eventos corporativos e festivais de estátuas vivas. Apenas Lisboa tem a honra da sua presença intermitentemente. Quase por sentido de "missão".

"A rua é um palco a céu aberto e quando se lá está lida-se com um bocado de tudo. Há reações tão giras que chegam a ser disparatadas. Já me perguntaram se sou real. Já houve quem me quisesse levar para casa, pensando que eu era mesmo um boneco. Reações desagradáveis há menos atualmente do que quando comecei. Mas é lamentável que a arte de rua em Portugal ainda seja muito ligada à mendicidade. Resolvi não me fixar noutro país precisamente para poder mudar aqui as mentalidades. Para mim, a Expo 98 foi um ponto de viragem. Foi quando os portugueses começaram a entender a arte de rua tal como ela é. Mas não é só em Portugal. É um preconceito nos países do Sul da Europa. Se eu vivesse nos países nórdicos seria milionário."

No meio artístico, sobretudo a nível internacional, responde pelo nome de ‘Hã Toino de Lírio’. O número da estátua de bronze a levitar é um dos mais conhecidos e premiados. Já tem uns aninhos e foi inspirado no circo indiano e numa certa corrente de performance germânica. Mas para conseguir o efeito que deslumbra tanta gente desafiou um amigo que é serralheiro. "Criou-me uma estrutura em madeira que me permite ficar no ar, em equilíbrio, durante três horas, que é o máximo de tempo nesta figura", revela. Mas o efeito vem também da roupa, desenhada por si, e da maquilhagem, que demora pouco mais de 15 minutos a fazer.

A MAIOR RIQUEZA

António não gosta de falar em dinheiro. "Até porque isso que me pergunta tem uma resposta muito imprecisa! Tanto posso ganhar para ficar contente ou nem sequer ganhar que chegue para pagar o estacionamento na baixa. Em Portugal, a arte de rua não dá para viver. Até porque também é sazonal. Só indo ao estrangeiro, onde até se pode arranjar alguns contratos de vez em quando", confessa.

Mas apesar da instabilidade que lhe abala o saldo da conta bancária, em trinta anos de carreira o homem-estátua nunca pensou em deixar de o ser para voltar à sua vidinha de antes: "Para quê? Para adoecer outra vez? É verdade que tenho uma insegurança em termos monetários mas isso não chega para me convencer . Então e os 64 países que eu já visitei? As pessoas que eu conheci? Os momentos que já vivi? Se tivesse sido geólogo agora restava-me estar à espera da reforma. Eu sou como as andorinhas. O verdadeiro rico não é o que tem mais milhões no banco, é aquele que é livre e dono de si próprio e do seu tempo".

Além da liberdade, a arte da quietude trouxe-lhe também o amor, na forma de uma portuguesa que conheceu na Áustria e que, numa daquelas inexplicáveis coincidências da vida, partilhava com ele alguns segredos. Susana era bailarina clássica, tinha feito o curso no Conservatório de Lisboa e rumado a Viena. Também fazia de modelo de nu na Faculdade de Belas-Artes daquela cidade austríaca, graças a técnicas de controlo muscular aprendidas com a dança. Todos os dias fazia o mesmo caminho entre a casa onde dormia, o estúdio de dança e a Faculdade de Belas-artes e, por isso, durante meses a fio passou mesmo ao lado da rua onde António se exibia todos os dias sem nunca o ver.

Um dia - não se lembra porquê - mudou de caminho. Encontrou-o e desde então passaram a caminhar juntos pelo Mundo. Já fizeram parceria em festivais de estátuas vivas. Com igual alma de artista, Susana é o seu maior apoio. É ela que, anónima e discreta entre os turistas embasbacados, assegura que tudo vai correr bem. É ela que afasta os insolentes, em passo musculado. Que ajusta o som da música. Que lhe atira um beijo no meio da multidão. E ele nem pode pestanejar.

UMA ESCOLA

Para além de continuarem a viajar e a espalhar a magia de saber parar o movimento, António e Susana vão em breve abrir, em Mafra, "a primeira escola de estátuas vivas em todo o Mundo". O primeiro dia de aulas será ministrado ainda este ano e servirá também para celebrar os 30 anos de carreira de António Santos. Além disso, irá também criar um novo personagem, levitante, que será certamente "uma homenagem aos músicos da década de 60". "Tenho muita gente interessada em aprender. Qualquer pessoa vai poder entrar sem saber nada e sair pronta para trabalhar", conta o homem-estátua.

É irónico dizer que não lhe apetece parar. Só a morte terá tal poder. O último desejo dele é tão estranho como adequado: "ser embalsamado e em vez de estátua viva passar a ser uma estátua morta".