“Íamos à morgue ver quantos brancos tinham morrido”

Instalei um sistema de escuta na mata, nas imediações do aeroporto de Malanje, e vivi situações que não esquecerei

11:18

Ao fim de 13 meses de serviço na CHERET, no Quartel General em Luanda, a 11 março 1975, eu, um furriel miliciano de transmissões, sou desafiado pelo meu 1º sargento Jorge Simões Dias, por ordens superior do capitão Martinho, a ir para a mata instalar uma equipa de escuta nas imediações do aeroporto em Malanje. Peço voluntários para me acompanharem e facilmente arranjo os necessários, seis primeiros cabos com a especialidade de operador de informação de transmissões. Faço a viagem numa espécie de Kamacove, o comboio de transporte de mercadorias no período colonial dos Caminhos de Ferro de Benguela, que saía do Lobito.

Parto da estação às seis da manhã e chego a Malanje por volta das 18 horas, totalmente em jejum, só havia a cana de açúcar e peixe seco, comprado nos locais onde o comboio parava, só que eu não tinha estômago para aquele petisco. Era o único europeu no comboio e quando cheguei a Malanje parecia um padeiro, tanto era o pó que comi durante a viagem.

Cem mortos

No dia 28 de maio, estou na escuta mais os meus homens, com o malanjino Abílio Araújo mais o Luís Nabais Moreno, quando pelas 16h30 horas se ouviram as primeiras morteiradas e começámos a ver Malanje a arder, de cima do telhado. Naquele cenário de guerra tudo poderia acontecer. Só conseguimos sair da escuta por volta das dezanove horas. No trajeto fomos revistados por crianças – guerrilheiros do MPLA, armados de kalashnikov. Tudo acabou por se resolver com uns maços de tabaco e alguns angolares.

O recolher obrigatório estava instalado, já não fui para o meu quarto alugado, onde vivia, porque não havia condições de segurança, mas para o batalhão (BART 6323),para a CCS. Pela primeira e única vez passámos fome, porque na messe de sargentos só havia bolachas e chá, pois o comércio estava fechado, a farinha tinha esgotado, não havia pão e os trabalhadores do comércio e serviços, dada a situação de guerra civil, não arriscavam sair de casa, porque não estavam reunidas as mínimas condições de segurança e o recolher obrigatório era para respeitar.

No dia seguinte já se contabilizavam para cima de 100 mortos e desalojados sem fim. Estávamos na messe dos sargentos em pleno recolher obrigatório e, de repente, vejo um jovem africano, que não teria mais de 15/16 anos, a correr, desrespeitando o recolher obrigatório para ir para a sua casa, no bairro da Catepa, quando ouço uma voz da FNLA a perguntar: "quem vem lá?". Suponho que era a voz do mercenário/Passarão, assim era conhecido o terror/rambo da FNLA, que andava à civil e de metralhadora kalashnikov, de boina e cabelo comprido. O miúdo respondeu "é camarada", o que foi a resposta errada, no sítio errado, à hora errada, o termo camarada era sentença de morte, cheirava a MPLA. Ouve-se uma rajada e o rapaz caiu de imediato, assassinado a sangue frio. E nós, impotentes: calculam a revolta que todos sentimos, mas não havia ordem para atuarmos, o mínimo que fizemos por aquele adolescente foi chamar a ambulância para levantar o corpo que jazia inerte.

Essa imagem, que tenho gravada na minha memória, vai acompanhar-me até ao resto dos meus dias. A partir dessa noite, a nossa primeira tarefa do dia – minha, do Abílio Araújo e do Luís Nabais Moreno – era ir todos os dias às sete da manhã à morgue ver quantos brancos e conhecidos tinham morrido na noite anterior. Um ritual macabro, eu sei, mas era mesmo assim. A cidade estava totalmente esventrada dos bombardeamentos. A 12 de junho de 1975 parti na coluna militar para Luanda, tendo regressado a Lisboa no dia 24 junho de 1975.

Nome Agostinho Pinto

Comissão Angola (74-75)

Força Chefia de Reconhecimento das Transmissões

* Info Aos 65 anos é casado, tem uma filha e dois netos