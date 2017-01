Inteligência emocional: O segredo das pessoas felizes

O que torna algumas pessoas mais bem sucedidas que outras no trabalho e na vida? Há quem diga que inteligência, ética e capacidade de trabalho são importantes, mas não são tudo. O modo como gerimos as emoções - as nossas e as dos outros - pode ter um papel determinante na felicidade e no sucesso.

Efetivamente, já Platão dizia que toda a aprendizagem assenta numa base emocional. E possivelmente tinha razão. "Quem tem inteligência emocional é confiante, focado, adaptável e flexível. Recupera rapidamente do stress e é resistente", resumiu o psicólogo norte-americano Daniel Goleman, autor dos livros ‘Inteligência Emocional’ e ‘Foco: O Motor Oculto da Excelência’. O conceito, criado nos anos 90, por iniciativa dos psicólogos John Mayer e Peter Salovey, seria uma espécie de "sabedoria da vida" por oposição à "sabedoria dos livros", que permitiria navegar com eficiência e leveza pela vida.

Paula Queirós é coordenadora científica da Pós-Graduação em Inteligência Emocional e Saúde Mental do Instituto CRIAP e avisa que nem todas as pessoas possuem uma inteligência emocional (IE) igualmente desenvolvida: "As dimensões pessoal e social permitem identificar a inteligência emocional a dois níveis: intra e interpessoal. Nem todos os indivíduos dominam ambos os níveis. Há quem seja muito habilidoso na identificação, compreensão e regulação a nível intrapessoal. Outros, porém, poderão ser melhores a nível interpessoal", afirma. Mas há esperança. "Todas as competências emocionais podem ser desenvolvidas", acredita a especialista.

O primeiro passo é a "aprendizagem de competências emocionais que contribuem para um melhor bem-estar pessoal e social". O segundo passo, o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento na relação consigo próprio e com os outros. "Pode ser feito na família, na escola ou pelo próprio", conforme refere o livro ‘Inteligência Emocional - Aprenda a ser Feliz’, da autoria de Manuela Queirós, mãe de Paula e pioneira no desenvolvimento desta matéria em Portugal nos anos 90.

As investigações atuais indicam que a educação da IE deve ter início por volta dos dois ou três anos de idade." Os resultados dos estudos que têm acompanhado estas crianças mostram que, quando têm seis a sete anos e entram na escola primária, são menos agressivas, têm mais amigos, integram-se melhor na escola e têm melhores resultados escolares a Matemática e nas Línguas. Segundo Goleman, quando chegam aos 30 anos têm vantagem no alcance de metas. Por isso, há escolas que já apostam na educação da inteligência emocional. No entanto, o processo pode ser iniciado em qualquer idade", explica.

Até porque uma IE desenvolvida não só contribui para uma melhor saúde mental como viabiliza a análise acertada de situações em que as emoções estão fortemente presentes. "Permite fazer escolhas acertadas, contribuindo dessa forma para a nossa felicidade, assim como para o melhoramento das relações interpessoais e para o sucesso a nível académico e profissional", frisa a especialista.

No fundo, tudo passa por identificar todas as emoções envolvidas: "O que cada pessoa (nós e os outros) estamos a sentir naquela situação e com que intensidade. Perceber como está a ser interpretada a situação (como uma ameaça, uma afronta, uma rejeição, uma perda, etc). Examinar o porquê desses sentimentos e prever o futuro emocional. Depois, analisar como é que esses sentimentos podem mudar com o desenrolar dos acontecimentos. Questionar como é que nos iremos sentir a seguir. E os outros? E como poderíamos resolver a situação de uma forma construtiva e alcançar o resultado que desejamos?", explica Paula Queirós.

No final deste processo, deverá ser mais fácil atingir a "autorregulação", um dos cinco componentes da IE, que significa ser capaz de se disciplinar e evitar hábitos nocivos. As pessoas dotadas de IE geralmente não deixam que o stress (um gatilho de maus hábitos para muitas) tome as rédeas, conseguem controlar os seus impulsos e evitar conflitos. O resultado? Ser mais feliz!

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE

Menos depressão e ansiedade

Numerosas investigações têm verificado que as pessoas que compreendem bem o que estão a sentir em cada momento e que têm maior capacidade de regular as suas emoções são mais hábeis para lidar com os seus problemas emocionais. Têm menores níveis de ansiedade e depressão, bem como de consumo de substâncias e conflitos. Por isso gozam de melhor saúde mental.

