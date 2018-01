Janeiro: “Nunca vi o Festival até ao ano passado”

A primeira vez que viu o Festival da Canção foi em 2017. Menos de um ano depois está a escrever uma canção para a competição, a convite de Salvador Sobral. Quem é, afinal, Janeiro, o mais desconhecido compositor do concurso?

Janeiro, de 23 anos, é o mais desconhecido compositor do Festival RTP da Canção 2018. Foi escolha de Salvador Sobral que, por ter vencido no ano passado, tinha direito a um ‘wild card’. Deu-o ao amigo que conheceu no Hot Club, onde Janeiro estudava jazz. Nascido em Coimbra, em criança tocava nas escadas de casa por serem o sítio com melhor acústica. Licenciado em Musicologia, prepara o seu primeiro disco. A 18 de fevereiro participa na primeira semifinal de acesso à final de 4 de março.

Como começou a música?

A música sempre fez parte dos serões lá em casa. Os meus pais ouviam muitos discos diferentes, desde os clássicos como o Rui Veloso até ao Caetano [Veloso] e ao Lou Reed. Lembro-me de ouvir jazz, bossa [nova] e sempre muito rock.

Quando começou a aprender?

Quando era muito pequeno tinha aulas de piano clássico, mas nunca foi uma coisa séria. Aos 14 foi-me oferecida uma guitarra e aí é que começo realmente a divertir-me e a explorar um instrumento.

Lembra-se do primeiro concerto? Como correu?

O meu primeiro concerto foi num bar em Coimbra a tocar covers, com uns 15 ou 16 anos. Lembro-me perfeitamente que fiquei a noite toda a tocar canções e, no final da atuação, os donos do bar queriam pagar-me, mas eu não queria aceitar o pagamento. Insisti que fazia porque gostava - ninguém me avisou de que iam pagar.

Tem medo do palco ou isso é mito?

Todos os locais podem ser um palco. Ter medo de atuar é diferente. O que me pode fazer nervoso são as pessoas ou a situação em que me encontro. Mas normalmente sinto-me tranquilo, se estiver planeado.

Tem uma sólida formação musical, o que nem sempre é habitual na música. Há muitos autodidatas. Por que não caiu nessa ‘tentação’?

Isso não é totalmente verdade. A maioria dos músicos que conheço têm uma formação muito sólida. Procurei, também por conselho dos meus pais, ter uma base teórica e prática sólida. A melhor forma de fazer uma coisa nossa é aprender e ganhar referências que nos permitam perceber o que já foi feito até à altura em que nascemos. Sou privilegiado por ter podido estudar.

Como lhe surgem as canções?

Das minhas vivências e, principalmente, dos desamores.

E os amigos da música? Pelas suas web series [levou Miguel Araújo e Ana Bacalhau, para quem compôs uma canção do novo disco, a irem tocar a sua casa], percebe-se que tem muitos. Como se foram cruzando?

Naturalmente. Fui entrando no meio devagarinho. Depois, sou muito noctívago, estou sempre com gente e a conhecer novas pessoas que me levam a outras. Por exemplo, conheci o Salvador Sobral numa noite gelada, no Hot Club. Senti imediatamente que iríamos ser amigos. Há pessoas por quem sentimos logo uma empatia gigante.

Ele surpreendeu-o quando o convidou para participar no festival?

Muito, no bom sentido.

Alguma vez lhe passou pela cabeça participar no Festival da Canção?

Nunca.

Costumava ver o Festival da Canção quando era miúdo?

Nunca tinha visto até ao ano passado. Como nunca vi outras edições, a canção que está mais presente em mim e que me marcou mais foi obviamente ‘Amar Pelos Dois’. É muito bonita, simples e tem um arranjo de cordas incrível.

A sua canção não tem título. Pode levantar uma pontinha do véu?

Para ser um pouco mais preciso, a canção chama-se ‘(sem título)’. Foi uma canção que me deixou a pensar muito tempo até chegar ao resultado final. Foi composta à guitarra e não imaginava logo o arranjo no final. Estou muito satisfeito porque a canção me identifica.

O que acha dos novos meios de divulgação da música?

São o desenvolvimento tecnológico a fazer virar as coisas para outros lados. Acho bem. Sempre aconteceu isso, com a televisão, com a rádio, etc.. As indústrias adaptam-se, como sempre se adaptaram, e surgem novos artistas e mercados.