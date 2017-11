João Braga: "Além de chegar a homem, ainda cheguei a velho"

Cinquenta anos de carreira não eram a meta quando percebeu que havia um fado para lá do faduncho de que não gostava. Grande voz do género musical que ajudou a renovar, já ouviu Aurélio Pereira dizer-lhe que é “o João Braga do futebol”

Por Leonardo Ralha | 01:30

A preparar o concerto que vai fazer a 7 de dezembro no Teatro de São Luiz, em Lisboa, João Braga conta histórias de uma vida em que 50 anos a cantar fado se misturam e confundem com uma vida de excessos e com as lutas políticas que transformaram Portugal.

Quando começou imaginava-se a comemorar 50 anos de carreira?

Nem 20, quanto mais 50.

Não tinha horizontes?

Nunca tive horizontes na vida porque aos dois anos estatelei-me na cozinha à procura de biscoitos e tive uma nefrite [doença renal], e o pediatra Salazar de Sousa disse aos meus pais para tirarem medidas para o caixão. Não foi bem assim…

Mas desenganou-os?

Mais tarde disse-lhes: ‘Não sei porquê, mas safou-se, só que tem de levar a vida muito regrada para chegar a homem.’ Eu vivia feliz e contente, mas comecei a beber o uísque do meu pai. Ele deu conta, e meteu vinagre na garrafa. Assustei-me, e vieram os meus pais a rir à gargalhada. ‘Então eras tu?’ No dia a seguir, com menos sorrisos, contaram-me o veredicto do dr. Salazar de Sousa.

Deve ter sido um choque terrível…

Fizeram-no com a melhor das intenções mas o resultado foi péssimo. Aos 8 anos comecei a fumar, e aos 11 ou 12 anos andava com malta mais velha nos copos. Fazia tudo em excesso. Convencido de que não chegava a homem, nunca marquei ou desejei atingir metas. Mas por razão que desconheço, além de chegar a homem, ainda cheguei a velho.

Há a ideia de que Cascais é a terra de betinhos, mas foi lá que caiu nas malhas do fado. Como foi?

Não existia a palavra ‘betinho’. Só como diminutivo de Alberto. O meu pai achava que Lisboa era um antro de perdição. Não imaginava como era Cascais. Havia lá imensos americanos que estavam a trabalhar na ponte sobre o Tejo e tinham todos filhas da nossa idade.

E sem pau de cabeleira atrás?

Pelo contrário. O Francisco Stoffell andava com a sueca Britt-Marie, que tinha uma amiga americana, que se chamava e chama Diane. Tínhamos uma espécie de namorico e ela embirrou que havia de ir aos fados. Eu não gostava de fado, mas por essa altura descobri fado para lá do faduncho, ao ouvir o ‘Povo que Lavas no Rio’ pela Amália. Quando a Diane insistiu para irmos ao Galito não me queixei muito porque tinha uma certa curiosidade. Mas eram uns patuscos que cantavam com os pés e sentiam com o fígado. Eu e o Chico olhámos um para o outro e fomos cantar quadras soltas.

Hoje fariam uma batalha de rap…

Lá cantámos umas quatro ou cinco, à vez, e aquela gente batia palmas. Cantámos as mesmas quadras muitas vezes, porque cada vez que chegava um grupo, queria ouvir ‘os putos’. Comecei a ir todas as noites, a gostar daquilo tudo. Isto foi no verão de 1963. Dali passámos para o Estribo, em Birre, porque a mulher russa do dono americano do Galito não nos deixou entrar por não querermos que servissem quando estávamos a cantar.

Os seus pais desconfiavam do que se estava a passar?

Cheguei ao pé do meu pai no final do verão de 1963 e disse-lhe que ia deixar de estudar Direito, pois estava a cantar fado. ‘Tens jeito para cantar fado?’ ‘Tenho. Acho que é a minha canção.’ Ele disse-me: ‘Estás a ver aquele cartapácio? Pega nele e vai a ‘fad’.’ ‘Fado?’ ‘Não, um bocadinho antes… Fadista.’ Dizia chulo, meretriz, rameira, boémio, vadio, as coisas piores que se possa imaginar. ‘É só para ficares a saber que é isso que queres ser.’ Respondi-lhe que para mim era um desafio acrescentar alguma coisa de positivo.

Quando Salazar saiu do poder estava a cumprir o serviço militar?

A minha especialidade nos serviços secretos do Exército era cripto, e quando surgia algo mais complicado, o tenente que comandava o centro mandava-me chamar. Lá fui ver a mensagem, com todas as classificações e mais alguma. Comecei a descodificar e a ordem era para o quartel entrar em estado de alerta e montarmos um centro de cripto no Hospital da Cruz Vermelha. No final, o tenente fez um discurso, com lágrimas no rosto, e pediu-me para guardar segredo. Imediatamente após ele ter dito isto peguei no papel, fui à parada, e gritei: ‘Malta, o velho caiu da cadeira!’ Detestava a tropa. Tinha dois irmãos no Ultramar, um na Guiné e outro em Angola, e só por isso não fui também.

A madrugada de 24 de abril de 1974 foi noite de fados?

Foi noite de futebol. Tinha visto em Alvalade o Sporting ganhar ao Magdeburgo por 1-0, na meia-final da Taça das Taças. Quando foi a segunda mão, na Alemanha Oriental, vi em casa, com amigos, e fomos curtir as mágoas para o Gambrinus. Quando voltei havia movimentações esquisitas no Chiado, mas como já tinha havido o 16 de Março não liguei e fui-me deitar. Às quatro tocou o telefone e era o José Pracana: ‘João, há uma revolução em Lisboa!’ E eu: ‘O que queres que eu diga?’ ‘Achas que estou a mentir? Liga para o Rádio Clube Português.’ E desligou-me o telefone na cara. Deixei a minha mulher a dormir, fui à sala fumar um cigarro, liguei o rádio e ouvi o Luís Filipe Costa a ler o comunicado do MFA.

Foi logo para a rua estando tudo a acontecer ali tão perto?

Falei com o vizinho de cima, e fomos os dois. Depois ele foi à vida dele, e eu e um cunhado estivemos no largo do Carmo, onde tudo se estava a decidir. Assistimos àquilo tudo.

Durante quanto tempo ficou feliz com o que estava a acontecer?

Em momento algum. Primeiro, não podia ficar feliz com uma coisa que não sabia o que era. E depois percebi que o ‘móbil do crime’ era descolonizar de qualquer maneira. Isso desagradou-me. Fiquei apreensivo ao ver que os principais destruidores da liberdade no século XX, os sovietistas, estavam omnipresentes desde o primeiro minuto. Só fiquei com esperança num regime democrático quando se deu o 25 de Novembro.

Apareceu na televisão como um inimigo do povo. O que sentiu?

É uma sensação horrível. Depois foram 14 meses de exílio, por causa do senhor Otelo Saraiva de Carvalho e do mandado de captura que assinou no COPCON, com motivo em branco. Foram a casa para me prender. Fuzileiros navais e tipos do MDP-CDE. Isso foi-me dito por vizinhos. É horrível saber que a nossa casa foi assaltada. Mas assim ainda foi pior.

O que levaram?

Tudo quanto era valioso e estava à vista. Depois foram à garrafeira. Estive em Espanha a passar mal, pois nunca fui rico. A minha mulher e os meus filhos foram para o Brasil, com os meus sogros, e fiquei sozinho em Madrid. Aquilo revoltou-me.

Isso ajudou a fazer nascer a sua faceta guerrilheira?

Não tenho bem essa faceta.

Mas fez incursões em Portugal para atacar sedes do PCP.

As entradas nortenhas? Os guerrilheiros têm AK-47, têm granadas e nunca tive nada disso. Nunca quis atentar contra a vida de ninguém. Só queria dar uns pares de estalos e isso arranjou-se.

Conseguiu distribuir alguns?

No verão de 1975. Alguns tipos mereciam muito mais do que um par de estalos, mas isso já não era comigo. É muito complicado adormecer com a vida estragada e sem fazer ideia do que será daí para a frente. Felizmente sou crente e isso ajudou-me a não ficar azedo, amargo e com ódios.

Não tem nenhuns ódios?

Em 2006, no El Corte Inglés, de repente ouço uma voz atrás de mim: ‘Olha o meu fadista favorito!’ Era o Otelo Saraiva de Carvalho. Estendeu-me a mão e eu pensei ‘dou-lhe um estalo, não dou…’. Decidi que a quem estende a mão a gente aperta.

Sentiu que o fado corria o risco de ser erradicado por ser fascista?

O fado está enraizado nos portugueses desde o século XVI. Não era uma tropa fandanga que ia acabar com uma canção secular.

Casar com uma mulher que já era sua amiga poupou-o a discussões acerca de horários e companhias?

Claro. Ela conhecia os meus hábitos e excessos. Com a particularidade de que é raro ir aos fados. Os únicos espetáculos a que vai são no São Luiz. Nos outros não mete os pés. Por isso estamos casados há 46 anos.

No rock ‘n’ roll há ‘groupies’ atrás dos músicos. Também há no fado?

Em todas as atividades que metam palco desperta-se sempre interesse noutras pessoas. É normal.

Foi sempre fácil gerir isso?

Para mim foi. As coisas acontecem porque têm de acontecer. E quando acontecem não há nada mais penoso do que ver alguém a justificar-se.

Descobrir tantas vozes para o fado foi a forma de encontrar mais sucessores além dos seus filhos?

Entrei por essa porta às duas da madrugada em 1988 ou 1989 e estavam os meus filhos com amigos e amigas entre os 14 e os 16 anos. Acabei por beber um copo com eles e uma miúda perguntou: ‘Ainda canta?’ Eu tinha quarenta e tal anos. ‘Ainda canto e espero cantar muito mais anos. Que raio de pergunta!’ Falámos sobre música e lá mais para o fim perguntei à miúda se gostava de fado e ela respondeu ‘detesto’. Porquê? ‘É música de velhos.’ No dia seguinte pensei naquilo e ela tinha razão. Então pedi aos guitarristas que andavam nas casas de fados para dizerem quando havia alguém a cantar muito bem. E esse alguém vinha aqui a casa com eles. Por essa porta entraram a Mariza, a Mafalda Arnauth, a Katia Guerreiro, o Rodrigo Castro Félix, a Ana Moura, que agora são figuras de proa.

Foi um Aurélio Pereira do fado...

O próprio já me disse isso, mas ao contrário. ‘Ainda não percebeste uma coisa: eu sou o João Braga do futebol.’ Como havia sempre a expectativa de surgir gente nova, comecei a ter público cada vez mais jovem. Isso é bom, pois tudo o que não se renova acaba por desaparecer. O fado está por aí e recomenda-se e tenho muito orgulho no que fiz.

Quanto tempo consegue ficar sem cantar?

Todos os dias canto, nem que seja no duche. Arranjo sempre motivo. Costumo dizer que canto ao fado, porque canto ao destino. E acho que o fado é o desafio ao destino.

No dicionário do seu pai, em fadista acrescentaria "aquele que desafia o destino"?

Completamente. Não está lá isso, mas já estão coisas muito apreciáveis na palavra fadista.

O próximo concerto é especial ou são todos especiais?

É como se nunca tivesse feito nenhum. Seja onde for.

Sente o mesmo nervosismo?

Cada vez mais. Os anos passam, não se sabe se a voz está em condições...

Gostaria de ter no São Luiz alguém que esteja a ouvir o primeiro concerto de fado?

Gosto sempre, pois a frase que ouço mais - se soar imodesto, paciência - no final dos espetáculos é ‘não gosto de fado, mas disto gosto’. Digo invariavelmente que aquilo é fado.

É a sua luta?

Muitas pessoas acham que o fado ou é rasca ou não é fado. Acho o contrário e ao outro chamo faduncho. Quem explicava isto na perfeição era a Amália, pois dizia que a cantar fado há pouca gente em Portugal. O que há muita gente é a cantar fuado. Fuadistas há muitos, fadistas é que não. Eu nasci e pouco tempo depois estava a cantar fado. O meu mérito nisto é quase inexistente, porque é uma coisa natural em mim. Quando vou para cima de um palco estou ali quase a cumprir um dever.