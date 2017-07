Joaquim Leitão: Um coronel sem farda

Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil recebeu parecer negativo por lhe faltar patente de general.

Por Leonardo Ralha | 09.07.17

Entre as alterações na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) desde que Joaquim Leitão foi nomeado presidente, no final do ano passado, uma conseguiu ser subliminar e significativa em simultâneo. O coronel de infantaria de 55 anos, cujo nome foi avançado pela ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, mesmo sem parecer positivo do Conselho Superior de Oficiais do Exército, nunca apareceu fardado, preferindo ser visto em traje civil no exercício das suas funções.

Há quem ressalve que a situação não é inédita, pois não se trata de um cargo operacional, mas também quem garanta que a opção reflete o mal-estar com os entraves. Na altura foi deixado explícito que seria "aconselhável que o titular do cargo fosse um oficial general", o que foi justificado com o possível constrangimento de um coronel a dar ordens a generais que lideram entidades parceiras da ANPC.

Seja como for, aqueles que lidam com Joaquim de Sousa Pereira Leitão apontam-lhe sinais contraditórios. Entre elogios à "maneira de ser afável" de "homem simples", identifica-se no reverso da medalha "uma figura apagada" e que não raras vezes se remete de forma voluntária para segundo plano.

Assim sucedeu na tragédia de Pedrógão Grande. Não raras vezes o presidente da ANPC recuou para não tirar protagonismo à ministra e ao secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. Em relação a este último, de quem foi adjunto entre o início e o fim de 2016, Leitão "continua a ser o número 2", indica quem acompanha a sua carreira, desde há muito ligada aos bombeiros e à Proteção Civil.

DE COSTA A COSTA

Inegável é a ligação do coronel natural de Lamego, de onde saiu adolescente para a licenciatura em Ciências Militares na Academia Militar - também viria a frequentar Contabilidade e Administração, ficando pelo 2º ano -, ao primeiro-ministro. A primeira passagem de Leitão pelo governo foi em 2005, quando o militar, que integrava a Autoridade Nacional para os Incêndios Florestais, foi destacado para o gabinete do secretário de Estado da Administração Interna, Ascenso Simões, sendo ministro da tutela António Costa.

A ida do futuro líder do PS para a Câmara de Lisboa abriu-lhe novos horizontes e em 2008 foi nomeado comandante do Regime de Sapadores Bombeiros de Lisboa. "Só aceitei este desafio por me ter sido feito por quem foi", disse então à revista ‘Bombeiros de Portugal’. Em 2011 acumulou com o cargo de diretor municipal de Proteção Civil e Socorro.

Também ‘costista’ é a mulher, Isabel Leitão, uma transmontana que já foi vice-presidente da Autoridade Florestal Nacional do Ministério da Agricultura. Há quem lhe aponte extrema influência sobre o marido, sendo certo que prevaleceu num assunto de uma família que adora viajar junta. Joaquim Leitão é sportinguista, mas a prole seguiu o benfiquismo materno.