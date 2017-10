José Luís Peixoto: “Se calhar teria sido mais fácil censurar-me”

Reflexões sobre a vida e impressões de uma Tailândia que pode ser muito atraente “para quem deseja uma eterna adolescência” juntam-se em ‘O Caminho Imperfeito’, livro autobiográfico de um escritor que tem guiado os leitores à Coreia do Norte

Por Leonardo Ralha | 11:08

Tailândia liga-se a outros lugares e a estados de espírito no livro ‘O Caminho Imperfeito’ (Quetzal), escrito na primeira pessoa por José Luís Peixoto, que acaba de chegar à Coreia do Norte pela quinta vez.

Foi arriscado começar o livro com uma cabeça de bebé metida numa caixa de plástico e deixada nos correios tailandeses?

Esse episódio acaba por ser uma provocação ao leitor.

Alguns podem largar logo o livro.

Não há um livro que seja para toda a gente e todos os momentos. Um início muito esclarecedor acaba por ser uma tentativa de separar as águas. Mas depois ‘O Caminho Imperfeito’ segue por muitos caminhos.

‘O Caminho Imperfeito’ junta impressões de viagem, memórias de infância e juventude, e reflexões sobre a vida. Como surgiu a ideia de juntar tudo isto?

Teve um processo diferente de outros livros. Comecei a trabalhar a intenção de escrevê-lo sem ter uma ideia muito acabada do que queria. Numa primeira fase achava que iria deter-me numa descrição simples da Tailândia, porque se trata de um país com muitas diferenças em relação a nós. Só por si já achava estimulante, mas depois senti que não bastava. Surgiram outras questões que, se considerarmos o livro como um todo, são o seu centro. É um livro com relações por vezes imprevistas, mas a Tailândia é assim. Diversa, múltipla e surpreendente.

Muitos ocidentais associam a Tailândia a exotismo e sexo. É um país onde é fácil alguém perder-se?

Há um cliché do estrangeiro a viver na Tailândia que ficou preso nas areias movediças de um país com um comércio sexual muito difundido e onde existem umas certas ‘comodidades’ que podem ser muito atraentes para quem deseja uma eterna adolescência.

Há boa vontade intrínseca dos tailandeses para com os estrangeiros?

A relação é paradoxal. Os farang, estrangeiros brancos, têm grande importância para o turismo, mas há aspetos da cultura tailandesa que não lhes são completamente acessíveis e em que os próprios farang muitas vezes não estão interessados em mergulhar com profundidade. Sinto que a relação nem sempre é aquele mar de rosas que se pretende.

Descreve estar num bar, com um ladyboy ao lado e uma mulher nua à frente, a expelir bolas de pinguepongue da vagina na sua direcção. Houve algum momento de autocensura na escrita do livro?

Sinto que um livro com características autobiográficas terá uma certa validade na medida em que me ponha em causa. É importante sentir que a ideia de mim próprio está em jogo. Há episódios nos quais me exponho e se calhar teria sido mais fácil censurar-me.

Explica que esteve num mercado flutuante nos subúrbios de Banguecoque mas decidiu não escrever sobre isso. Compreende que isto aguça a curiosidade do leitor?

Nesse caso o que pretendia exprimir era um certo enfado com a imagem estereotipada da Tailândia. Os mercados flutuantes fizeram parte do quotidiano de algumas populações, mas hoje são construções feitas para serem visitadas por turistas.

Descreve um país onde se vai para a prisão por criticar a família real, mas também onde se faz um altar ao cadáver calcinado de um gatinho bebé que foi parar dentro de uma salsicha. Todos os países são capazes desta amplitude ou a Tailândia ultrapassa a média?

Olhando com atenção, a riqueza cultural de cada país é sempre assinalável. Mas a Tailândia é um enorme caleidoscópio de estímulos e isso contribui para atrair milhões.

Defende que as cidades onde ainda não estivemos são sempre imaginárias. Isso não é também verdade para as cidades onde já estivemos?

Claro. Muitas vezes ficamos convencidos de que sabemos tudo sobre um lugar porque estivemos lá. E surpreendemo-nos quando voltamos e parece que lá estamos pela primeira vez, tal a diferença. Temos que ter muito cuidado com a forma como julgamos e interpretamos, com base nos nossos valores. Os outros consideram importante aquilo que desvalorizamos e desvalorizam aquilo que achamos fundamental.

A sua imaginação de criança e jovem já foi suplantada pelas suas viagens?

Acho que não. Uma das coisas que este livro pretende dizer é que não sou só essa criança. Embora o ponto de partida para um caminho seja sempre importante, e não tenha dúvidas de qual é o meu, hoje tenho outras referências e a pessoa que sou também é feita disso. Há dez anos não imaginaria que estaria a escrever um livro assim. Faz um certo balanço de quem sou e isso inclui lugares muito distantes.

Admite que uma das razões para escrever é fazer com que os seus filhos o conheçam melhor. Tem esperança de que eles retribuam?

Tenho a esperança de ainda ter a oportunidade de conhecer os meus filhos com muitas idades e assistir às suas transformações. Os próprios filhos irão com o tempo ter uma visão diferente daquilo que sou para eles. Numa relação há sempre dar e receber. Por isso, tenho esperança de que tudo aquilo que lhes dou também regresse a mim, numa espécie de karma, de uma forma que neste momento não consigo antever.

Dentro de poucos dias regressa a Pyongyang [terá chegado ontem]. Está mais apreensivo desta vez?

Estou apreensivo porque vivemos tempos preocupantes. Um conflito aberto pode ter consequências muito maiores do que imaginamos e que não afetam só a península da Coreia. Mas considero que, neste momento, ainda há condições para fazer essa viagem.

Chegou a ser posta em causa?

Nunca foi posta em causa. Pode ser uma ideia muito ingénua, mas sinto que viagens como esta têm uma repercussão importante. Nas pessoas que estão lá e têm um contacto raro com quem vai daqui, pois só a estatura e a aparência das pessoas, ou a forma como se dirigem a eles, já é uma novidade enorme. Mas, por outro lado, é uma experiência marcante para as pessoas de cá lidarem com aquela realidade. Ganham um conhecimento diferente do Mundo e uma experiência que nas suas vidas não terá paralelo.

O que aprende com as pessoas a quem serve de guia na Coreia do Norte?

Normalmente são pessoas muito especiais, que já viajaram muito e têm interesse nisso. Inspiram-me bastante. Perante uma realidade como a que encontramos na Coreia do Norte todos os olhares são úteis para fazermos uma súmula e interpretarmos o que vimos. Houve episódios que me foram relatados e acrescentaram à visão que tenho desse país.

Há algum país para o qual fosse incapaz de viajar?

Há vários exemplos que me afastariam, como a Síria e outros países que estão em conflito. Teria muita relutância. Não seriam os regimes que me impediriam, pois faço sempre uma separação muito clara entre as elites governantes e a população. E sei que muitas vezes ostracizamos milhões de pessoas por causa de uma minoria.

E que figura é que gostaria mais de ter como guia para conhecer um país ou um lugar?

É uma pergunta difícil… Seria fascinante visitar os EUA com o Barack Obama, que parece ter um olhar muito cativante. Mas daqui a pouco tempo iria ter outros destinos e outras companhias em mente.