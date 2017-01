Lalanda de Castro: Com o luxo no sangue

Na música de Rita Lee era numa banheira de espuma, mas com Lalanda de Castro a cantiga teve cenário diferente: jacuzzi. O homem, que ainda há pouco mais de um mês se viu algemado pela polícia alemã, dava instruções dentro de água aos seus colaboradores da Octapharma, e eles, servis, tomavam notas sem piar. Gostava, e tanto, do género de reuniões ao redor da tina de hidromassagem porque aquela atmosfera, próxima da cinematográfica, lhe dava a sensação de poder.



Quem conhece o arguido que surge em três investigações (Operação Marquês, Operação Labirinto e Operação O-) não hesita em dizer que a sua excentricidade é considerável. O ex-patrão de José Sócrates e agora demissionário administrador da farmacêutica suíça e aquele que carrega o nome do filósofo, aquando de uma viagem de charme a Brasília em 2013, ao governo de Dilma Rousseff, foram vistos a entrar num dos melhores restaurantes, onde só o prato de entrada ronda o salário mínimo português. Aliás, o seu gosto por comer é saciado na restauração para algibeiras milionárias. Foi à mesa de um restaurante, em Paris, caríssimo, que contratou o antigo primeiro-ministro.

CASA INTELIGENTE

Com residência na Suíça, na cidade de Zurique, em Schlosslistrasse, 38, de parvo não tem nada, ironiza um delegado de informação médica na reforma. Em Portugal, Lalanda de Castro terá sido um dos primeiros a ter as chamadas casas inteligentes. Dava uma ordem e zás, escancaravam-se os estores e acendia-se a TV. O cuidado com a imagem é uma obsessão antiga. No corpo só entram bons cremes e roupa fina. Cerruti e Ermenegildo Zegna, por exemplo, são marcas predilectas. Embora não seja diplomata de espírito, brinca fonte próxima, os fatos às riscas integram o gosto pessoal. No pulso, os relógios são de luxo.

Nascido em 18 de Agosto de 1958, na freguesia nortenha de Santo Ildefonso, no seio de uma família da tradicional burguesia, casado com uma advogada e dois filhos de anterior relacionamento, o persistente medo de envelhecer é, desde há muito, debelado com a cosmética masculina cuja função é tentar travar as pregas na pele.

Filho de Maria Helena Dias Nogueira, a primeira directora dos serviços farmacêuticos do Hospital de São João, no Porto, e de Joaquim Antunes e Castro, militar, Joaquim Paulo Nogueira Lalanda de Castro, um estudante de medicina que nunca se formou, colecciona carros desportivos. As suas mãos já conheceram petardos da casta de um clássico Porsche 911. Nos últimos tempos, na Invicta, guiava a abrir um Aston Martin de cor verde e descapotável. Astuto e ambicioso, e nem sempre elegante no trato, vendia petróleo de aspecto amarelo: plasma. A unanimidade vem dos seus próximos: Lalanda é um vendedor de excelência, não obstante ser um comprador das coisas boas que a vida de milhões lhe proporciona.

