Maria Vieira sobre os ataques de que é alvo: “Já sabia muito bem o que a casa gasta"

Elogios a Donald Trump e críticas ferozes a António Costa (e a toda a esquerda) valeram milhares de seguidores, e também insultos de ex-colegas, a Maria Vieira, que reuniu esses textos no livro ‘Maria no País do Facebook’ (Ideia-Fixa), e conta à ‘Domingo’ como deixou o PCP.

Tinha 17 anos a 25 de Abril de 1974. O que fez nesse dia?

Lembro-me de que fiquei eufórica porque o meu pai era um antifascista. Morava nos arredores de Lisboa, em Queluz, e os meus pais acharam por bem não ir para o meio da confusão. Mas fui à grande manifestação do Primeiro de Maio.

Como era a vida de adolescente?

Muito feliz. Os meus pais, que infelizmente já não estão comigo, deram-me uma educação maravilhosa. Apesar de na adolescência, por já me preocupar com o que me rodeava e se passava no mundo, ter momentos de alguma angústia e depressão ao perceber que não vivia numa sociedade de que gostava. Tive uma crise de existencialismo. Felizmente passou, porque sempre fui uma jovem positiva e bem-disposta.

De que se ressentia mais por estar a crescer numa ditadura?

De não haver liberdade de expressão, de todos aqueles que eram contra o regime serem presos e torturados, às vezes mortos. Isso é que me revoltava. Depois do 25 de Abril até fui militante do PCP, mas também me apercebi de que o comunismo e o socialismo nunca resultaram, não resultam e nunca resultarão.

Como se tornou militante do PCP?

O meu pai também era. Mas percebi rapidamente que tinha de concordar com todas as ideias e posições do partido, e havia muitas com as quais não concordava. Comecei a ver parecenças com o antigo regime. Enquanto o outro era fascismo de direita, este era fascismo de esquerda.

Entregou o cartão de militante?

Entreguei.

Insultaram-na?

Simpáticos não foram.

Em 1981, quando se estreou no Teatro Adoque, era condição ‘sine qua non’ ser de esquerda?

Quando fiz a primeira peça, ‘Paga as Favas’, chegou uma pessoa ligada ao partido para eu me inscrever. Contei-lhe que tinha sido militante e tinha saído. Depois fui ter com o Francisco Nicholson, contei-lhe, e ele disse-me: "Minha querida, tu podes ser o que quiseres. Quero é que aprendas e que faças o teu trabalho." Na altura ainda tinha ideias de esquerda, mas através dos livros que li, de amigos com ideias diferentes, e das viagens que fiz, percebi que estava errada, que o socialismo e o comunismo se baseiam em sistemas totalitários, ditaduras de esquerda. E qualquer ditadura é má.

Houve um dia em que acordou e deu por si uma mulher de direita?

Acredito na meritocracia, no talento, no pluralismo ideológico e na economia de mercado - não no capitalismo selvagem, que explora os trabalhadores. Se isso é ser uma mulher de direita, então sou.

Como foi parar à representação? No início gostava de bailado.

Também gostava muito de teatro. O meu pai fazia teatro amador e a primeira vez que representei foi aos seis anos, numa cooperativa. Com nove anos protagonizei uma peça que o meu pai escreveu e dirigiu.

Como era essa peça?

Era muito engraçada. Sempre tive tendência para fazer travestis e nessa peça fazia de puto reguila. Era um ardina que passava por uma montra de brinquedos onde vários bonecos ganhavam vida. Foi um sucesso.

Recebeu os primeiros aplausos...

Foram aí. Mas apesar de ter a paixão, nunca pensei seguir, não me pergunte porquê... Casei muito cedo, fui mãe muito cedo e fui trabalhar como empregada de escritório nas ‘Selecções do Reader’s Digest’.

Tinha vocação?

Não gostava mesmo. Li um anúncio a dizer que o Adoque ia fazer audições para a próxima revista. Lembro-me perfeitamente de que estávamos com imenso trabalho, e a minha chefe disse-me que ninguém podia falhar. À hora de almoço avisei que da parte da tarde não vinha e foi um drama. Perguntou-me porquê e disse-lhe que ia fazer audições para o teatro. Ela riu-se e disse que poderia ser despedida. "Paciência. Quero ir atrás do sonho", respondi. Faltei ao trabalho, fiz as audições, fiquei e correu muito bem. A minha estreia no Adoque foi dos dias mais felizes da minha vida porque tive uma ovação enorme, e depois ganhei os prémios todos de revelação.

Foi um trampolim para a televisão.

Infelizmente, o Adoque fechou, mas o Júlio Isidro, que era um habitué, chamou-me para o ‘Festa é Festa’. Na altura só havia RTP e eram programas com audiência enorme. Fiz durante vários anos o ‘Festa é Festa’, ‘A Festa Continua’, ‘Arroz Doce’, e depois o Herman. Nunca mais parei.

Como é que entrou no núcleo duro dos programas de Herman José?

Não me lembro do convite, mas lembro-me do primeiro dia em que gravámos o ‘Humor de Perdição’. O Herman queria que fossemos rigorosos no texto. Na primeira cena eu era a empregada de bengaleiro e ele fazia de D. Afonso Henriques, com o fato cheio de caricas. Estava ao telefone, a dizer a uma amiga que ia fazer uma operação plástica, e comecei a dizer o textinho muito certo. Acontece que o ‘malandro’ começou a roçar o fato nas paredes e fazia um barulhão. Tive de falar mais alto. Depois começaram a voar camisas por cima de mim. Claro que me desmanchei a rir. Isto repetiu-se duas ou três vezes e não aguentava, porque era hilariante, até que chegou uma altura em que ele disse que se ia portar bem, pois não podíamos ficar ali a tarde toda. Mas continuou e então virei-me para ele, neste caso para o D. Afonso Henriques, e disse: "Então, meu rapaz, sossegadinho, tenha juízo, não vê que estou aqui ao telefone? Ai vocês têm a mania de que têm o rei na barriga!" Ele ficou com uma carinha muito envergonhada, fui-lhe pedir desculpa e ele disse que a culpa era toda dele.

Pensa que foram momentos irrepetíveis na televisão portuguesa?

Divertíamo-nos muito nos bastidores, mas trabalhávamos com profissionalismo e rigor. Infelizmente já não se irão repetir.

Magoa-a que algumas das pessoas que reagem pior aos seus textos tenham estado nesses momentos?

Surpreendida fiquei com algumas. De outras, como se diz em bom português, já sabia muito bem o que a casa gasta.

Ofendem-na mais as reações insultuosas àquilo que defende ou as insinuações de que o seu marido lhe escreve os textos?

Aos ‘haters’ não ligo rigorosamente nada. Quanto aos outros, muitos não são meus amigos, são conhecidos, pessoas com quem me cruzei duas ou três vezes. Não me conhecem, não sabem a minha vida, não são nem nunca foram frequentadores da minha casa. Mas é injusto e de uma maldade enorme. Como é possível espalharem uma calúnia dessas, e porquê?

Para a apoucarem?

É como perguntarem ao José Rodrigues dos Santos se a mulher dele lhe escreve os livros. Essa maldade, vinda de pessoas que durante anos disseram que eram minhas amigas… Mas até me dá mais força.

Encontra atores que têm medo de dizer o que pensam?

Muitos concordam comigo, no meio e não só, mas têm medo. Se não formos a favor deste Governo, se não formos politicamente corretos, somos ostracizados, perdemos amigos – no fundo também não o seriam – e o emprego. Nem calcula a quantidade de mensagens privadas em que dizem que concordam comigo mas à conta dessas opiniões estão desempregados. Isto não é fascismo?

Sente que está na ‘lista negra’?

Ganhei muito dinheiro no Brasil e nos filmes franceses e alemães que fiz. Poupei, investi e consigo manter um nível de vida tranquilo e estável financeiramente. Sei que propuseram o meu nome para duas séries, e que alguém da direção de Programas desse canal ou desses canais – não digo qual ou quais – não aceitou. E sei que foi por causa das minhas opções políticas. Porque são pessoas de esquerda, são pessoas que estão ligadas ao Governo, e não quiseram. Aí senti que isso está a acontecer.

Qual foi a última vez que votou?

Foi nas presidenciais. Até vou revelar uma coisa que nunca disse publicamente... Votei em Marcelo Rebelo de Sousa porque pensei, como a esmagadora maioria dos que votaram nele, que seria o ponto de equilíbrio deste País. E o que está a acontecer? Deu o braço a este Governo e aplaude alegremente a mentira e a incompetência que o caracterizam.

Se aparecer um convite de um partido admite candidatar-se?

Nem pensar. Gosto de escrever, de dar as minhas opiniões, mas só isso. Sou uma atriz, e é atriz que quero continuar a ser.

POLÉMICAS TELEVISIVAS

Processos por negar autoria dos textos

"Não quero falar sobre isso." Esta é a resposta da atriz quando se lhe pergunta se vai processar quem disse que é o seu marido quem lhe escreve os textos. No livro refere que o seu advogado já tem "todos os documentos referentes às ofensivas declarações posteriormente deletadas pela Sr.ª Ana Bola".

RTP reservada para "amigos da direção"

"Na RTP só trabalham os amigos da direção de Programas, quer a nível de escrita quer a nível de atores", diz Maria Vieira, que embora tenha feito a série ‘Mulheres Assim’ culpa a má qualidade dos guiões pelas audiências "residuais" da televisão pública, cujos noticiários não vê, por considerar que "a Informação vem diretamente do largo do Rato".

