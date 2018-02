“Muito pó escuro no ar e também o amigo Horta"

Ele tinha-se oferecido para desmontar a mina, mas em má hora. Estava nas limpezas, quando se deu o rebentamento.

Fui fazer a instrução, com início em outubro de 1971, para Mafra, e, terminada esta em dezembro, fui em janeiro de 1972 fazer a especialidade (Posto, comando de Tiro) para Vendas Novas. Em meados de junho, embarcámos para a terrinha do PAIGC. Uma semana depois foi sorteada a localidade onde iríamos dar apoio. Depois de Guilege tinha que me sair em rifa Guidage.

Cheguei no inicio de julho de 1972, penso que a uma quinta-feira, pois era neste dia da semana que a tabanca recebia a DO (meio aéreo). Fui render um alferes de São João da Madeira, de quem não me recordo o nome, mas que foi um amigo pelos conselhos e indicações dadas.

O pelotão de artilharia que me foi destinado tinha na sua guarnição à volta de 15 africanos, dois cabos brancos e um furriel miliciano da metrópole. Até maio de 1973 penso que só fomos flagelados três vezes e à distância.

A seguir a uma dessas ocasiões, e no dia seguinte, por ordem de Bissau, através do meu capitão, foi-me dito para enviar umas obusadas para Casamansa (Senegal), pois considerava-se que os ‘amigos’ que nos tinham dado fogo dirigiam-se para o local.

Posteriormente, soubemos que as obusadas limparam o sarampo a duas vacas. Pela análise das ações desenvolvidas pelos terroristas (na época era o nome que se lhes davam) pude constatar que, em 1972, o maior assédio foi antes das chuvas, por isso de meados de Maio até fins de junho. Como não estava interessado em fazer parte do grupo que lhes iria dar as ‘boas-vindas’, tratei de meter férias na metrópole para o período anterior à chegada dos amigos do comandante Nino.

A VISITA DOS 'AMIGOS'

Em meados de maio, numa quinta-feira, dia de vinda da avioneta que me levaria para Bissau - estava eu a cantarolar no meu quarto, a fazer a barba, por volta das sete horas -, quando começo a ouvir barulho. A cançoneta acabou logo aí. Passados um ou dois segundos, não havia dúvidas os nossos ‘amigos’ estavam saudar-nos junto ao arame.

Comecei a rastejar. Mandei-me para a vala junto à porta. Fui rastejando até ao fim da vala que ficava a uns 30 metros de um dos obuses. Quando sentimos que o fogacho já vinha do lado do Senegal e mais longe do arame, entrei para a guarnição do obus onde com dois africanos, começamos a fazer fogo para a copa das árvores do lado do Senegal.

O ataque provocou feridos. Passados uns minutos, vimos qual foi o propósito e o porquê da hora escolhida - soubemos pelas Transmissões que tinham sido abatidos os dois Fiats que vinham em nosso auxilio. Antes ou depois do ataque aos Fiats foi abatida a avioneta da quinta-feira, que transportava um grande amigo. Foi um dia muito triste para todos.

Neste dia, o Spínola acabou com o apoio aéreo aos aquartelamentos. Passados uns cinco dias destes acontecimentos, a Companhia fez uma coluna para Binta e de seguida para Farim, integro esta última a caminho de Bissau.

Ia muito perto da cabeça da coluna, quando ouvimos um grande rebentamento. Pusemo-nos em posição de defesa nas bermas da picada. O meu amigo Alf Mil Leitão, que comandava a coluna, comunicou-nos que tinha rebentado uma mina antipessoal picada por um soldado. Disse-nos ainda que iria ser levantada uma mina anticarro junto àquela.

Sempre pronto a ajudar, o 2.º Sargento Horta (grande amigo) ofereceu-se para desmontar a mina, mas em má hora. Estava ele a fazer as primeiras limpezas - eu deitado na picada a uns quatro metros dele -, quando se deu um grande rebentamento. Muito pó escuro no ar e também, infelizmente, o grande amigo Horta. Estava lá mais uma mina antipessoal. Ponto final neste episódio.

