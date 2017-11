“Não é nada difícil fabricar uma bomba”

Fundadora em 1970, com Carlos Antunes, das Brigadas Revolucionárias, responsáveis por dezenas de ataques bombistas e assaltos a bancos, Isabel do Carmo escreve agora sobre essa geração que não sabia, nem queria, esperar.

Depois da fuga do Forte de Peniche, a 3 de janeiro de 1960, no interior do PCP surge a certeza de que o derrube da ditadura e a tomada do poder só pode ser feita pelas armas. Entre a intenção e a ação nasce a fação de Carlos Antunes que, à semelhança dos ventos revolucionários que varrem a Europa, em 1967, e após o VI Congresso do PCP, resolve derrubar mas com estrondo o regime instituído pela Constituição de 1933. Em 1970, as Brigadas Revolucionárias (BR), a que mais tarde se juntará o Partido Revolucionário do Proletariado (PRP), iniciam a ação que afinal não termina com o 25 de Abril de 1974, acabando por serem a incubadora das FP-25 e do mais negro período da democracia portuguesa.

Ao lado de Antunes está a companheira na revolução e na vida de um modo geral, Isabel do Carmo, 77 anos, médica endocrinologista, autora de livros como ‘Saber Emagrecer’ ou ‘Porque não Consigo Parar de Comer’, mas também deste ‘Luta Armada’, agora editado pela Dom Quixote, em que regressa aos anos quentes que ela, mas também outros da sua geração, viveram em Portugal e na Europa.

Este livro inclui uma entrevista que lhe é feita pelos seus dois filhos, Isabel Lindim e Sérgio Antunes, na qual lhe perguntam o que é legítimo na luta armada. Repito a pergunta.

A luta armada era legítima naquela altura, face a um regime muito duro, que nunca cairia de forma pacífica. E isso foi demonstrado pelos militares, ainda que acabasse por ter sido de forma pacífica no 25 de Abril de 1974. Foi o regime que fez mortos na António Maria Cardoso. Nem da parte dos militares, nem alguma vez da nossa parte, houve mortos.

Existe alguma coisa que uma mãe não possa contar aos filhos?

Em relação à luta armada não há nada que não possa contar e agora até o nome das pessoas já não tenho de esconder.

Em que alturas críticas estiveram consigo?

Tive o Sérgio na prisão comigo e a Isabel ia lá passar temporadas. A minha filha esteve na clandestinidade, embora por um curto período de tempo. Viver na clandestinidade é muito difícil, é um perpétuo teatro.

Quais são as causas pelas quais vale a pena hoje em dia fazer a revolução?

Continuo a pensar que a maior causa é a da igualdade, mas nos anos 60/70 tinha tudo esquematizado quanto ao como a obter - hoje já não tenho. Igualdade mas na diversidade, não é andarem todos de fardas ou bibinho.

E pôr bombas?

Hoje em dia, não vejo qual seria o motivo. Na altura, as bombas eram para atingir o aparelho de Estado - mesmo as outras bombas que foram postas na Europa, e essas foram diferentes, porque faziam vítimas - tinham objetivos concretos, pessoas concretas. As bombas atuais do terrorismo são mesmo terrorismo, porque o objetivo central é espalhar o terror indiscriminadamente.

E assaltar bancos?

Bom, temos assistido a grandes assaltos a bancos, para investir em famílias e negócios. A crise começou com esses assaltos aos bancos... Tenho a maior complacência pelos indivíduos que estão à margem da sociedade e que vão ali e levam uns trocos.

As BR assaltavam bancos para se autofinanciarem... Planeou, participou em algum?

Nunca participei mas tive relação com o dinheiro do assalto. Houve coisas rocambolescas, por exemplo, uma que ocorreu em 1971, em que os assaltantes em fuga num carro vêm em contramão na rua da Murtas e, finalmente, param em Moscavide, abandonam o carro e vão para outro. Uma colega minha que era apoiante do PRP-BR e dava consulta no centro de saúde de Moscavide atendeu dias depois uma senhora que lhe disse: ‘Sra. doutora ando muito enervada, assisti àquilo tudo e até tomei nota da matrícula do carro em que eles fugiram’. A minha colega disse-lhe: ‘Deixe cá ver e esqueça isso, que está fazer-lhe mal’. Era a Celeste Ceboleiro, que tomou conta da matrícula e avisou a organização, que escondeu o carro.

O dinheiro era para quê?

Para pagar coisas. A armas não se compravam porque ou tinham sido roubadas dos quartéis ou tinham sido trazidas de fora. Quanto aos explosivos eram fabricados de uma forma muito artesanal. O dinheiro dos assaltos era essencialmente para pagar rendas de casas, gasolina e alimentos.

Quantas pessoas faziam parte das brigadas?

É difícil saber ao certo, mas seriam umas cem... As organizações eram pequenas, o que era bom porque limitava o conhecimento que as pessoas tinham das coisas. Tanto eu como o Carlos Antunes tínhamos regras que herdámos do Partido Comunista. A principal era a regra do segredo absoluto. Até o nome. Eu só soube como o Carlos Antunes se chamava depois de ele ter saído de funcionário do PC. Há pessoas que ainda trato pelo pseudónimo.

Em que circunstâncias é que ele lhe revelou o nome?

Foi em Paris, depois de ele ter saído de funcionário do PC e de haver entre nós uma relação afetiva. Eu nunca o chamei pelo nome dele. Primeiro, por Jacques, que era o pseudónimo que ele tinha no PC, e depois por Sérgio que é o nome pelo qual o trato ainda hoje em dia. Nunca o tratei pelo nome dele, não me dá jeito.

Boa parte daqueles que integraram as BR, bem como outros grupos, são dissidentes do Partido Comunista. Porquê?

Porque achávamos que o PC devia enveredar pela luta armada e o partido, desde que foi fundado até ao 25 de Abril, manteve sempre uma contradição que foi levantar essa hipótese e depois recuar. No PC havia uma grande heroicidade, mas depois a sua história é feita de avanços e recuos porque a orientação da URSS foi sempre contrária à luta armada. Ao contrário do que a Direita sempre disse, nunca passou pela cabeça de Brejnev que Portugal pudesse evoluir para uma situação revolucionária. Era tudo o que não lhes convinha, pois estavam com os olhos postos em África.

O que é que pensa que Álvaro Cunhal pensava?

É difícil saber o que se passa pela cabeça de certos dirigentes. É como diz o Pessoa: ‘O poeta é um fingidor/ Finge tão completamente/ Que chega a fingir que é dor/A dor que deveras sente’. Ele sabia que não podia desobedecer à União Soviética, mas no interior do partido havia quem quisesse.

Como foram de facto fundadas as BR? Sabemos que foram pela Isabel e pelo Carlos Antunes mas é uma realidade pouco imaginável a não ser em filmes...

Em 1970 estávamos ainda na ilusão de que era possível o PC enveredar pela luta armada, mas verificámos que havia uma obstrução, nomeadamente por parte de Cunhal. O Carlos Antunes propõe-se a entrar em Portugal, mas dizem-lhe que não, que ficava a coordenar no estrangeiro. Pensámos que não podíamos ficar parados, que tínhamos de criar uma organização os dois.

Em que circunstâncias foi isso?

Estávamos em Paris, em março, ou abril, de 1970.

Já eram um casal?

Não... Ambos éramos casados e, portanto, havia dois níveis de clandestinidade.

No seu livro integra uma entrevista a Carlos Antunes, em que lhe pergunta: "É hábito nestas organizações estabelecerem-se relações afetivas e sexuais. É assim?" É assim, Isabel do Carmo?

Pois, é assim. Tem graça que os homens nestas situações são sempre pouco explicados, como se vê pela resposta que ele dá. É evasiva. A clandestinidade, o ardor das coisas leva a que as coisas fiquem próximas da relação amorosa. Há uma empatia que se transforma em química, em contacto sexual, em paixão. Ao longo dos anos disse-lhe muitas vezes: "Tu não gostas de mim, gostas da revolução". Cada um viu no outro a revolução.

Então um belo dia estavam a conversar e disseram um ao outro vamos fazer uma organização de luta armada?... Simplifico, como é obvio.

Não, não estávamos na cama. Mas foi realmente entre nós os dois. Não foi um relâmpago, foi uma coisa gradual. Não me lembro do momento. Eu voltei para Portugal - estava em Paris a fazer um estágio de Endocrinologia - e comecei a falar com pessoas que estavam na mesma onda, por exemplo com um primo do Barreiro, o João Lobo, sempre meu companheiro nestas coisas, que depois falou com outras pessoas. Tinham passado as eleições de 1969 que foi um momento extraordinário e depois disso, mais prisões e mais repressão. Tinha de haver uma saída.

O facto de a sua família ser do Barreiro, e de ter crescido no Barreiro, ajudou?

Foi determinante. Estava como peixe na água. Já não vivia lá, mas ia fazer urgências e dar consultas. É uma altura em que o Zeca Afonso aparece no Barreiro, em que o Fanhais é padre no Barreiro - ambos foram da LUAR. Há pessoas que não são do PC e nem são dissidentes. Há um alastrar de uma incomodidade que levava à opção pela luta armada. Para o meu primo João, que era muito emotivo, a descoberta do estalinismo foi brutal. Os julgamentos de 1936 na URSS, a repressão e a brutalidade, foi duro. Fomos lendo coisas que vinham de França, o Trotsky, o relatório do Khrushchev... Percebemos que até o Lenine tinha feito das suas.

A doutrina salva-se?

A doutrina marxista sim.

E os partidos comunistas?

Os partidos comunistas leram pouco Marx, leram mais Lenine, que eram livros pequeninos.

Já admitiu que transportou material explosivo e esteve integrada na organização das ações, mas que nunca instalou uma bomba. Acha que consegue fabricar uma bomba?

É possível. Não é nada complicado. Lembro-me que a primeira bomba foi feita com nitrato porque o Carlos Antunes tinha descoberto um livro sobre as vindimas francesas, em que para fazerem buracos para as videiras punham explosivos feitos com nitrato. Tínhamos um camarada, o Rui de Oliveira, que tinha um laboratório, então encomendámos quilos e quilos de nitrato, o Rui pôs o nitrato no porta-bagagem do meu carro, que era um Mini, e eu fui pô-lo em casa de uns camaradas nossos em Sintra. Foi esse nitrato que o Carlos Antunes juntou numa banheira do Barreiro, na Quinta da Lomba, com alumínio que tinha moído numa máquina de picar carne. E depois de tudo bem juntinho, foi posto na Fonte da Telha com um detonador e rebentou mesmo.

Na entrevista do livro diz a Carlos Antunes: "Senti nas nossas experiências que há muitas vezes entre os militantes um certo guerrilheirismo. Um espírito de aventura e o gosto pelo manejo de armas." Era assim? Era assim no caso de Carlos Antunes?

No caso de Carlos Antunes nunca foi, mas muitas vezes observei nos mais jovens que as armas eram uma espécie de lego. A arma dá poder, é uma extensão da mão, pode-se matar e isso pode criar nas pessoas a ideia de fazer disso a sua vida, de fazer da organização, da luta armada, qualquer coisa em si que pode ultrapassar o objetivo final. Acho que isso aconteceu em certos movimentos europeus, na ETA, por exemplo. O Carlos Antunes era um teórico, embora tenha feito formações em França com as redes que existiam de apoio ao Movimento de Libertação da Argélia. Foi aprender a fazer bombas, sobretudo a parte dos detonadores e dos relógios.

Foi presa em 1970, e depois em 1972, na sequência da morte do estudante Ribeiro dos Santos...

Eu já estava na Ordem dos Médicos, nos corpos gerentes, e entendemos redigir um comunicado com a minha letrinha e uns acrescentos do Rui Oliveira. Mas a PIDE assaltou a Ordem e encontrou o manuscrito. Fui presa ao sair de casa com a minha filha de oito meses ao colo. Já tinha sido presa também à chegada de Paris, denunciada por uma amiga que tinha ido lá para me espiar. Dessas vezes estive pouco tempo presa, mas estive em isolamento, que suportei muito mal. Foram oito dias, houve pessoas que estiveram meses. Na cela tinha água quente e deram-me Nescafé com cafeína. Passava os dias a fazer cafés. Suportei mal. Quando saí fui ao Barahona Fernandes explicar-lhe que tinha medo de enlouquecer. Ele disse-me: "Não, nunca, mas evite ser presa".

Esteve novamente presa durante um governo de Mário Soares...

Fui presa de 1978 a 1982 e voltei a estar em isolamento. Foram oito meses mas já foi com o meu filho, livros e jornais, e isso foi completamente diferente.

Qual foi a acusação?

Autoria moral de assaltos a bancos. Foi muito mau porque tinha havido uma rutura no PRP e tinham praticado um assassinato, algo que fomos sempre contra, e esse assassinato pesou muito no Tribunal da Boa Hora. Diziam que tinha de haver medidas excecionais porque tinha havido mortes, no plural. As condenações foram enormes, recorremos e foram mais quatro anos de cadeia, e saímos absolvidos.

Teve algum ressentimento com Mário Soares?

Estávamos ainda no rescaldo do Processo Revolucionário e, portanto, o governo cobriu a ação da Polícia Judiciária. Uma das acusações era a decapitação da estátua de Salazar em Santa Comba e lembro-me de o ministro comentar que "deste problema já me livraram".

Encontrou-o com certeza ao longo da sua vida...

Só encontrei Soares depois de 2000. Estava na ‘Ler Devagar’, e fui encarregada de convidá-lo para um ciclo de conferências, por telefone. Ele disse do outro lado: "Isabel do Carmo? O que os tempos mudam!!"

As FP-25 foram responsáveis por mortes, na origem das FP estão as BR. Alguma vez refletiu sobre isso?

Refleti e muito quando estava presa, porque isso passou-se quando estávamos presos. Algumas pessoas das FP vieram das Brigadas, foi uma deriva militarista e guerrilheirista no pior sentido. Eu penso que na ETA aconteceu o mesmo. Mas eu estive na comissão pró-amnistia, dois anos depois de sair da cadeia, em 1984. Penso que era a única solução.

O Carlos Antunes disse numa entrevista que se sentiu um bocado vítima de Otelo...

O Carlos Antunes tem uma posição que não é a minha. Considera que o Otelo avançava e recuava e que disse coisas inconvenientes. Mas não fomos presos em consequência do Otelo. Foi por causa de uma denúncia e de infiltrações policiais a um nível que é difícil discernir. Há uma parte que divergiu para as FP que deve ter sido infiltrada. O Guimarães Dias, diretor da PJ, já explicou que foi pressionado para não investigar e para controlar as coisas, pressionado para não investigar a rede bombista de extrema-direita. Estávamos nos anos 80, em democracia. Não recebemos o 25 de Novembro de braços abertos. Entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro não fizemos nenhuma ação mas houve roubo de armas, milhares, pois as pessoas que lá estavam faziam sair as armas.

Houve pessoas que se perderam?

Houve pessoas que se passaram para o lado de lá. Na área maoista é uma desgraça, a começar pelo Barroso. Entre nós, não me lembro. Houve sim pessoas que se perderam do ponto de vista psicológico no 25 de Novembro, houve outras que se acomodaram.

Sei que acha que o Serviço Nacional de Saúde é das grandes conquistas mas tem um consultório privado...

Quando saí da prisão, abri no Barreiro, emprestado por um colega, e mantenho em Lisboa. Houve colegas que disseram: "Então agora és como os outros".

Há uma palavra que caiu em desuso: ‘burguesa’. Pensa muitas vezes nela?

Foram os burgueses que fizeram a Revolução Francesa. A burguesia é definida cientificamente como aqueles que são donos da produção. Ora eu não sou dona de nada mas estou entre aqueles com casa, carro, alimentos, que não têm preocupações com dinheiro, que faz férias, tem fogão , esquentador, frigorífico, sou doutorada, tenho um estatuto e, por isso, estou numa área que se pode dizer que é a burguesia.

Como é ser avó?

É uma paixão. É diferente mas igualmente intenso como as paixões da juventude.

Está separada de Carlos Antunes. Hoje em dia, quando olha para ele, o que pensa?

Primeiro como avô dos meus netos e pai do meu filho. Depois vem a memória do que ele fez nas Brigadas e da importância e coragem física que tinha. Noutras coisas discutimos muito, não porque tenhamos visões muito diferentes, mas porque ele é um otimista impenitente.

Como seria o seu epitáfio?

Seria uma frase que o meu pai disse que queria que tivesse sido dele, mas que depois não pusemos: ‘Eu, meus senhores, amo a igualdade’.