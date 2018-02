“Nunca me esqueci do vale da morte um só dia que fosse"

Estávamos na fronteira com a Tanzânia e completamente isolados. A nossa companhia perdeu sete homens na guerra.

Por Marta Martins Silva | 11:50

Chegámos a Moçambique, à cidade da Beira, em fevereiro de 1972 a bordo dos boeings que o governo de Marcelo Caetano tinha comprado para fazer o transporte de tropas para África. Dali partimos para Porto Amélia e só depois o nosso destino final: o aquartelamento Tartibo, junto ao rio Rovuma.



Do outro lado da fronteira estava a Tanzânia, ali tão perto. Batizámos este sítio de Vale da Morte porque estávamos completamente isolados. Um piloto de helicópteros que um dia foi fazer abastecimento acompanhado por um caça terá dito: "Porra, é uma sensação muito estranha que se vive aqui em cima, até parece que estes gajos foram mandados para morrer".



Pensei nisto toda a vida, nunca me esqueci do Vale da Morte um dia que fosse, só quem passou pela guerra do Ultramar é que sabe.



Aquela zona era muito difícil por ser uma zona de fronteira. As bases da guerrilha estavam na Tanzânia e eles atravessavam o Rovuma e faziam bases para se abastecerem de material de guerra. Morreram-nos sete camaradas e só não tivemos mais baixas porque tivemos um capitão à altura; chamava-se Gabriel Monteiro Magno de Barros, conhecido por Capitão Pistolas, porque usava duas pistolas de cowboy e era um homem que tinha uma pontaria extraordinária. Na guerra era um por todos e todos por um, por isso quando algum homem morria vínhamos abaixo moralmente.



Mortes de amigos

Todas as mortes me custaram, mas mais a de Carlos Teixeira e a do Aguiar, que tiraram a recruta comigo. Um morreu de acidente: estava de guarda a uma ponte de madrugada e deixou-se dormir no caminho de ferro. O cansaço era tanto que a gente não sabia quando era sábado ou domingo, o camuflado era sempre vestido e passavam-se dias e dias a suar na mata sem alternativa para coisa nenhuma.



Já o Aguiar morreu por causa do rebentamento de uma mina num carro de transporte de explosivos, junto com o Carlos Santos, também da minha companhia, que ia ao lado dele. Foram logo dois de uma assentada. Para se andar quatro quilómetros, tinha que se picar quatro ou cinco horas porque não sabíamos onde as minas estavam postas, bem como picar o terreno. A nossa coluna estava sempre a ser atacada e houve um dia em que um pelotão da minha companhia saiu e foi fazer a picagem para a coluna que vinha de Palma... Acontece que três guerrilheiros da Frelimo com kalashnikov atravessaram-se à frente dos picadores e fizeram fogo para matar os que vinham à frente, só que eles foram mais rápidos, atiraram-se para o chão e mataram dois dos guerrilheiros. É claro que estas coisas trazem sempre represálias.



Eles queriam vingar–se e, mais tarde, puseram minas de fornilhos em que a gente sem se dar conta tropeçava num arame, provocando uma explosão. Eles levavam horas e horas a escavar a picada por baixo para fazer esta armadilha, mas resultava, tanto que numa destas morreu um camarada nosso. Ficou de tal maneira que eu até andei a apanhar bocados de carne para meter num pano de tenda para o helicóptero o levar para Moeda - ele ficou completamente desfeito.



Quando se deu o 25 de Abril, andava em operações no mato, o transmissões recebeu uma mensagem a dizer em código que mandavam regressar todas as tropas aos quartéis porque se tinha dado um golpe de estado na metrópole.



Nessa altura, o nosso capitão já não era o Pistolas, era o António José Correia do Ouro e viemos para Vila Fontes fazer proteções aos comboios, com Carga Critica para a Barragem de Cahora Bassa, de Inhaminga a Sena Mutarara. Dois meses depois da revolução, embarcámos na cidade da Beira com destino a Lisboa. Hoje há quem nos veja como os maus da fita mas nem éramos assim tão maus, nem merecíamos ter sido esquecidos.



EX-COMBATENTE

Nome

Dário Venâncio

Comissão

Moçambique (1972-74)

Força

Batalhão de Artilharia 3877 Cart 3506

+ Info

66 anos, é casado, tem duas filhas e dois netos