O falso mundo da literatura

Philip Roth não recebeu o Nobel. Com ‘O Escritor Fantasma’ pode começar a perceber porquê. Por saber demais.

Por Francisco José Viegas | 01.10.17

Há coisa de cinco anos, em meados de 2012, Philip Roth escreveu à Wikipedia pedindo que, na página sobre o romance ‘A Mancha Humana’ (adaptado ao cinema, com Anthony Hopkins, Nicole Kidman, Ed Harris e Gary Sinise) fosse retirado um comentário a que o autor chamava "mexerico", ainda por cima falso.

A Wikipedia, mundo de abismos e desastres naturais, mantinha que uma personagem foi "alegadamente" inspirada pela figura de Anatole Broyard, crítico e "mandarim literário" nova-iorquino – e respondeu a Roth dizendo-lhe que ele, autor, "não era uma fonte credível". Roth mantém que se inspirou num "acontecimento infeliz" na vida do amigo Melvin Tumin – mas o "mexerico" ficou.

Ora bem. Se a Wikipedia é um mundo de abismos, Roth é o precipício propriamente dito. Quatro dos seus romances são exclusivamente dedicados a um personagem literário, Nathan Zuckerman, considerado o alter-ego do próprio Roth – no total, Zuckerman surge como narrador de nove livros (incluindo ‘Pastoral Americana’, ‘Casei com um Comunista’ e ‘A Mancha Humana’).

A saga começou em 1979, com ‘O Escritor Fantasma’ (‘The Ghost Writer’, dedicado a Milan Kundera) – em que o jovem Zuckerman visita E. I. Lonoff, um escritor que admira e idolatra e que, embora ensine numa universidade, vive afastado do mundo literário, preferindo passar os dias a "trabalhar as suas frases". A visita, que devia concluir-se antes do jantar, prolonga-se pelo serão e Zuckerman fica a dormir em casa de Lonoff, assistindo a uma crise conjugal e à aparição da jovem Amy Bellette, uma refugiada escapada ao nazismo e em quem ele identifica Anne Frank. A história leva-nos a um conjunto notável de paródias sobre mundo literário, pose dos escritores, judaísmo, subterrâneos das revistas literárias e elogios mútuos ou negociados em nome do sucesso. Em ‘A Mancha Humana’ (publicado 20 anos depois), Zuckerman pergunta-se por que é que os escritores "ficam assim": "É o resultado de passar toda a vida com pessoas como nós." Já em 1979 era Roth no seu melhor.



