“O ‘heli’ em que eu seguia foi atingido por 26 tiros”

Fui mobilizado para Moçambique a 2 de março de 1972. Na Beira fiquei a aguardar para onde seria destacado e logo na primeira noite tive de queimar o colchão da camarata pois estava cheio de piolhos. Mandaram-me para a Base Aérea 5 (BA5), em Nacala, onde estavam os aviões bombardeiros T6, os Dornier e os Fiat, e depois para o Aeródromo Militar 52 (AM52), em Nampula, onde se encontravam os helicópteros. Acabei na linha da frente, no destacamento de Mueda, no AM51. Era o pior sítio. Havia um painel pintado com uma caveira, em que se lia: "Bem-vindos a Mueda. Nesta terra trabalha-se, luta-se e morre-se."

A 13 de março participei na primeira operação, que consistia no transporte de helicóptero de tropas do Exército para um ataque a uma base da Frelimo, no planalto dos Macondes. Eu era mecânico dos Alouette III, em que seguiam, além do piloto, mais cinco militares. Nas operações ia sempre um grupo de seis helicópteros. Aproximávamo-nos do solo, mas não chegávamos a aterrar. Os militares saltavam, nós voltávamos ao aeródromo e, mais tarde, íamos buscá-los.

O meu helicóptero, pilotado pelo alferes Francês, foi atacado com uma série de tiros, que cortaram o veio de transmissão traseiro. Como estávamos a um metro do solo, fizemos uma aterragem forçada e saímos para junto das nossas tropas, que nos deram proteção e outro helicóptero foi buscar-nos. Seis balas ficaram alojadas no aparelho mas ninguém ficou ferido. Essa operação acabou por render a apreensão de armamento, o que significava que estávamos perto de uma base da guerrilha. Foi uma lição. Quem tinha medo, perdeu-o logo ali.

Noutra operação semelhante, o helicóptero em que eu seguia foi atingido por 26 balas, mas por milagre não aconteceu nada a ninguém. O furriel Neto era o piloto e dizia pelo rádio "estamos a ser abonados!", que era a expressão usada quando éramos alvejados. Quando regressávamos à base tínhamos de pagar uma cerveja a quem lá estivesse. Retribuíamos a dádiva de estarmos vivos.

A minha primeira comissão foi interrompida em novembro de 1972. Vim para a Metrópole, para o curso de sargentos milicianos na Ota. Regressei sargento a Moçambique, em setembro de 1973, ao AM51.

REGRESSO COMO SARGENTO

Em fevereiro de 1974, o capitão Castelo, um dos comandantes do aeródromo, morreu numa operação. Tínhamos largado as tropas e já íamos a caminho da unidade, quando fomos atingidos por uma rajada de balas. Ia com ele o segundo-sargento Vaz de Carvalho, atirador de canhão do ‘heli’, que um mês antes tinha levado dois tiros nas nádegas, e ainda estava em convalescença. O helicóptero foi atingido e caiu numa ravina.

O capitão Castelo desmaiou e ficou com o pescoço entalado contra o colete à prova de bala e morreu asfixiado. O Vaz de Carvalho partiu a bacia. Fomos buscá-lo e quando chegámos estava a fumar um cigarro, convencido de que iria ser apanhado pela Frelimo.

Noutra ocasião, quando fazia o transporte de mantimentos, viajei com um piloto com pouca experiência. O habitual era não seguir a mesma rota nos dois sentidos e evitar que a guerrilha posicionasse o ataque. Ele foi pela mesma rota e fomos abonados. Foi atingido a tiro num braço mas ainda assim conseguimos regressar.

Vimos muita desgraça, fomos buscar muitos camaradas, uns já mortos, outros sem condições para continuarem a fazer a vida militar. A maior parte pertencia ao Exército. Quase todos os dias fazíamos evacuações de homens que tinham sido atingidos. Todos nós estávamos fartos, desejosos de que a guerra acabasse e pudéssemos regressar a casa.

