O improvável homem de ferro que triunfou na prova épica

Cinco triatlos Iron Man em cinco dias. José Massuça conta como fez 1130 quilómetros a nadar, correr e pedalar no Havai.

Por Vanessa Fidalgo | 01.10.17

Era uma vez um rapaz que usou botas ortopédicas até aos nove anos e que aos 40 decidiu tornar-se um atleta de maratonas e provas extremas". Esta é a primeira frase da biografia que figura na página oficial de José Massuça e não podia estar mais cheia de verdade. Afinal foi ele o único português a fazer um EPIC5, que consiste em cinco triatlos Iron Man em cinco dias seguidos. Por acaso, também terminou em primeiro. No total, serão 19 quilómetros a nadar, 900 a pedalar e 211 a correr. Só para homens de ferro, claro.

O desporto foi quase obra do acaso na sua vida. "Num determinado momento da minha vida, achei que não estava bem e que já não me revia na minha forma física. Tinha peso a mais, não conseguia acompanhar os meus filhos no parque. Senti que tinha de mudar algumas coisas, por razões de saúde até. Claro que na infância e adolescência tive algum contacto com várias atividades desportivas. Joguei andebol, que foi o que me permitiu descobrir as dinâmicas do desporto. Mas houve uma grande interrupção. E uma grande mudança. Foi preciso muita força de vontade para mudar os hábitos", recorda.

Recomeçou pela corrida: "Era a necessidade de estar sozinho, de volta dos meus demónios. Também é a modalidade mais fácil: só é preciso ter umas sapatilhas e a partir daí o destino é aquilo que nós quisermos". O consultor de sistemas de informação geográfica estava então a trabalhar em Angola, longe da família, longe de tudo. Restava-lhe correr.

Começou aos 37 anos e aos 42 estava a correr a primeira maratona. "Fui degrau a degrau. Não se pode queimar etapas. É preciso ouvir o corpo, senão o resultado pode não ser o que esperávamos", avisa.

Os primeiros desafios passaram pelas corridas populares, "de 5 e 10 quilómetros, de superação em superação, até à maratona".

A ideia foi sempre essa. Superar-se. Chegar, cada dia, um pouco mais longe. "Sempre com um sorriso nos lábios. No dia em que chegar à meta e não me lembrar do que fiz ou não conseguir abraçar as pessoas que estão à minha espera, então é porque algo não está bem e é preciso repensar o que ando a fazer", defende.

Mantendo esse espírito foi evoluindo até chegar ao triatlo. "O triatlo também foi culpa do caso. Eu tive uma lesão na corrida e no período de recuperação foi-me sugerido fazer natação. Achava a mística do triatlo interessante, por causa da organização mental que é necessária para mudar de um fato para o outro, de modalidade, etc. Então pensei: agora vou treinar natação e depois um bocadinho de ciclismo, e a seguir experimento um triatlo".

A seguir veio o Iron Man (3,8 quilómetros de natação, 180 de ciclismo e 42,195 de corrida) e no mês passado estreou-se no EPIC5 (que corresponde a cinco Iron Man), disputado em setembro no Havai. Não só foi o primeiro português a participar, como conseguiu, aos 46 anos, cortar a meta em primeiro.

Uma idade em que não é comum a estreia em provas desportivas desta magnitude. "Isso da idade é um mito", comenta Massuça. E aproveita para brincar: "Costumo dizer que foi por ter ficado imensos anos sentadinho a poupar-me no sofá enquanto os meus amigos se andavam a gastar". Mas a verdade é outra, claro. Durante um ano, Massuça – que é amador – abrandou o ritmo de trabalho para poder treinar 30 a 35 horas por semana. "Além disso, nesta idade conhecemos melhor o nosso corpo. Temos de o ouvir. E se for para parar, é para parar. Ninguém corre atrás de nós. A idade de sermos campeões olímpicos já passou. Nós somos os nossos campeões", acrescenta. Depois do corpo, é preciso modelar a mente. "O primeiro passo para a superação é a coragem de querer mudar. A coragem de sair da zona de conforto para nos atirarmos para fora de pé. O espírito de sacrifício tem de ser muito grande. Sobretudo em longas distâncias. São muitas horas, a maioria das quais sozinho. Muitas vezes é noite, está a chover e não apetece. É preciso estar muito focado".

Quando se perde o medo, abre-se a porta a outros sentimentos:"Amizades que nos puxam para ir mais além, motivos pessoais e familiares, querer sentir coisas novas".

Todas as manhãs, antes de enfrentar mais um dia de prova que durava em média 14 horas, José tinha um ritual de automotivação: lia as mensagens que lhe enviavam pelas redes sociais e para a sua página (josemassuca.com). "Eram pequenos saquinhos de motivação que me deixavam muito feliz, e que ao longo do dia ia recordando para me darem força para continuar", conta.

Até porque houve momentos muito difíceis no Havai. "Do segundo para o terceiro dia dormi duas horas e meia, e do quarto para o quinto uma hora e 45. No último dia da prova tive a informação de que ia em primeiro e senti mais a pressão. Não foi um sono relaxado", admite. Da prova propriamente dita, o segundo dia foi o mais complicado, obrigando a "muita atenção ao GPS na corrida e a fazer a maratona com um ‘road book’, utilizado quase às escuras".

Essencial também era a equipa que estava a seu lado, constituída por um fisioterapeuta, um mecânico de bicicletas, um chefe de equipa (logística), uma nutricionista e uma pessoa responsável por mudar o ‘pacer’.

Durante a prova, José ingere a chamada ‘comida de desportista’: gel e barras energéticas. "Mas houve um dia em que me apeteceu mesmo comida a sério. No retorno da bicicleta, a minha mulher tinha um cheeseburger na mão, eu tirei-lho e comi-o todo. E jurei que na próxima paragem ia comer comida a sério", recorda.

As derradeiras horas da prova foram um turbilhão. Valeu-lhe o treinador, que o acompanhou via telefone . "À distância deu-me a força e a instrução necessárias. Nos últimos cinco quilómetros (depois de 1125 feitos), quando percebi que a prova estava feita, que ia concluir, e ainda por cima em primeiro, chorei. Chorei o tempo todo. A equipa toda correu comigo aqueles últimos quilómetros. Foram cinco quilómetros de meta, onde finalmente pude abraçá--los a eles e à bandeira portuguesa".

"UMA MALUQUICE"

José Estrangeiro, 29 anos, é o treinador que acompanhou Massuça nestes últimos anos. Mas ele próprio é outro homem de ferro. No desporto começou pelo karaté, que praticou durante dez anos. Depois alcançou bons resultados em corta-matos da escola e foi por aí que começou as provas de endurance. Andar de bicicleta já era um hábito e, por isso, dedicou-se primeiro aos duatlos, num clube de Colares, tinha "13 ou 14 anos", segundo se lembra. Depois integrou as seleções nacionais e o projeto olímpico. Fez o primeiro Iron Man uns anos depois. "É a meca do triatlo. É aquilo que todo o triatleta aspira fazer um dia. É completamente diferente fazer uma prova de triatlo nos Jogos Olímpicos, que dura duas horas, e uma de Iron Man, que dura oito horas para a classe de elite. "É preciso, acima de tudo, saber gerir o esforço. Não é por acaso que a média de idades no Iron Man é superior às outras provas de triatlo. A média da idade de topo de um Iron Man são os 35 anos", explica. José Estrangeiro ainda só tem 29 anos, mas já fez seis Iron Man e terminou quatro.

Como treinador, achou que José Massuça era "doido" quando lhe disse que ia fazer um EPIC5.

"Acho que não é uma prova muito saudável. É demasiado esforço, mas eu sabia que quer eu o acompanhasse quer não acompanhasse, ele tinha metido aquilo na cabeça e ia dar tudo por tudo nos treinos. Sabia que se ia esfarrapar todo se fosse treinar sozinho. Então disse-lhe: eu vou orientar-te os treinos para que tu chegues à prova sem lesões. Mas a partir do momento em que soar a buzina estás por tua conta", faz questão de frisar. Até porque "com o Zé o mais difícil de tudo é sempre meter-lhe um travão", confirma.

GENÉTICA VS. TREINO

Fernando Pimentel Santos é o médico que acompanha habitualmente Massuça e outros ‘homens de ferro’. Não consegue receitar a fórmula certa para cortar a meta e acredita que estes homens e mulheres são um desafio para a própria ciência.

Os mecanismos fisiológicos subjacentes a estas máquinas humanas são curiosamente idênticos aos de qualquer indivíduo. "Os seres vivos são ‘monótonos’ nos seus processos. A grande diferença está na capacidade de resposta perante os estímulos a que estão sujeitos. Os fatores genéticos deverão estar na base das ‘diferenças’ mas claramente os fatores do meio (entenda-se treino regular) acabam por ser determinantes no resultado final. De qualquer modo, a importância da genética é posta em evidência quando se faz uma comparação entre géneros", frisa. Os indivíduos do género masculino têm uma performance superior mas toleram menos os efeitos do exercício extremo, por exemplo.

"E há genes importantes: a Alfa-actinin-3, codificada pelo gene ACTN3, é uma proteína importante na contração das miofibrilhas e na força desenvolvida pelo músculo. O polimorfismo ACTN3 R577X associa-se a sinais de maior propensão para lesão muscular e outro gene importante é o COL5A1, que codifica a cadeia colageneo tipo V, associado a flexibilidade e a performance nas corridas de longa distância", esclarece Pimentel Santos.

Genética à parte, o médico atribui os resultados destes atletas ao treino e à força mental. "O potencial de base existe em todos nós. Porém, o treino regular e a otimização da dieta e da biomecânica contribuem para estabelecer a diferença. Considera-se o volume elevado de treino mais importante do que a alta velocidade, bem como a baixa gordura corporal", diz o médico.

No que diz respeito à dieta, "tem- -se vindo a assistir a uma tendência para baixo teor de hidratos de carbono. Ocorrem adaptações metabólicas com maior consumo de gordura (oxidação da gordura) no grupo de baixo teor de carbo-hidratos, mantendo-se semelhante o consumo e a reposição de glicogénio nos dois grupos. Esta adaptação poderá motivar uma melhor performance", acrescenta Pimentel dos Santos.

O especialista também considera que a motivação é uma componente determinante "na regulação dos processos físicos", mas até para a medicina desportiva estes atletas assumem grande relevância "pelo desafio que encerram na metodologia de treino, nos aspetos da monitorização da performance, na evitação de eventuais lesões e no impacto do equipamento".

Mas curiosamente, os Iron Man portugueses nem sequer recorrem a dietas especiais, equipamentos ultra-avançados ou acessórios tecnológicos para alcançar melhores performances. Quem o garante é Vanessa Pereira - porque nestas andanças também há raparigas de ferro. "São modas. Veem-se em algumas provas mas depois desaparecem e são substituídos por outros. Para mim o único truque é mesmo o treino. E quando me apetece batatas fritas, como-as. O meu corpo até agradece". Ela e todos os outros dizem seguir uma dieta "normal".

Truque que a faz começar a treinar todos os dias às cinco e meia ou seis da manhã, nas piscinas do Jamor, para chegar a tempo e horas ao trabalho como farmacêutica. Depois volta a treinar entre hora e meia e duas horas enquanto a maioria das pessoas almoça (corrida ou bicicleta), ritual que se repete ao final da tarde depois de sair do trabalho. Mas quem corre por gosto não cansa, como diz o ditado que Vanessa assina por baixo. "Para mim não é um sacrifício", sublinha.

Até porque ela sempre gostou de desporto. Fez ginástica, natação, ballet, danças de salão, aeróbica, andava de bicicleta, gostava de correr e dos escuteiros. "Gosto de treinar, gosto da competição, do desafio de tentar superar-me", conta. Por isso começou a praticar triatlo no secundário, onde tinha um professor que andava a preparar-se para o Iron Man. Vanessa começou desde logo a seguir as provas e a alimentar o bichinho. Foi campeã nacional, participou em europeus e foi a primeira mulher portuguesa a qualificar-se para o campeonato mundial de longa distância, também no Havai.

O seu primeiro Iron Man foi aos 21 anos, mas repetiu a proeza outras 17 vezes, tendo conquistado dois segundos lugares para Portugal. Para ela só há uma certeza: "Não existem milagres. Pode ser que as pessoas com uma boa genética tenham de fazer menos esforço, mas só o treino possibilita chegar ao fim de uma prova radical".

Sérgio Marques, de 37 anos, outro triatleta sem EPIC5 no currículo mas com 42 Iron Man (em dois saiu vitorioso) concorda. Até porque em Portugal todos estes homens e mulheres de ferro são amadores. Ele, que é engenheiro civil e começa a treinar às cinco e meia da manhã e que em média treina 23 horas por semana, não tem dúvidas. "É um hobbie. O hobbie de nos superarmos e de sermos felizes quando conseguimos".

REGRESSO NO IRON MAN

Vanessa Fernandes quer inspirar outros

Vanessa Fernandes, tricampeã do Mundo em triatlo e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, regressou à competição no mês passado, depois de um interregno de sete anos, precisamente no Iron Man de Cascais. Foi a vencedora e pouco depois de cortar a meta confessaria os jornalistas que a vitória "sabia ao início de uma nova carreira". A atleta do Benfica, de 32 anos, que está agora a ser orientada pelo treinador Lino Barruncho, percorreu os 113 quilómetros de prova em quatro horas e 33 minutos e confessou-se emocionada com este seu primeiro título de ‘ferro’. "Acho que isto é o reinício de alguma coisa. Vou guardar no coração", confessou, acrescentado que quer inspirar as pessoas com o seu exemplo de superação.