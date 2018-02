O italiano extraterrestre

Astronauta Paolo Nespoli já esteve 313 dias no Espaço. Na última missão, o seu corpo foi monitorizado.

Por João Ferreira e Suely Costa | 15:00

Paolo Nespoli, 60 anos, é já um ‘extraterrestre’: o astronauta italiano já esteve três vezes na Estação Espacial Internacional, o que corresponde a 313 dias no Espaço. O veterano contou ao ‘Falar Global’ que perdeu parte da massa óssea quando esteve em orbita, mas felizmente não teve problemas de visão, nem foi afetado com a radiação cósmica.

Ana Noronha da Ciência Viva recorda um episódio vivido por ele: como no Espaço os astronautas crescem cerca de dois a três centímetros, "o Paolo (que já de si é muito alto) teve dificuldade em caber na nave espacial ‘Soyuz’ e quase que não conseguia regressar à Terra". Em dezembro, o astronauta concluiu a missão VITA - Vitalidade, Inovação, Tecnologia e Habilidade.

CORPO MONITORIZADO

A aterragem foi um sucesso, mas pela frente há um longo trabalho de recuperação muscular até que possa voltar a andar pelo seu pé. Isto porque no Espaço o corpo tem de se habituar a viver sem os efeitos da gravidade: a espinha dorsal alonga, os fluidos do corpo deslocam-se em direção à cabeça e os ossos ficam mais fracos. Os astronautas perdem cerca de 1% de massa óssea por mês e por isso é tão importante o exercício físico diário. Durante cinco meses, o corpo de Nespoli foi monitorizado em permanência e analisadas amostras de sangue e de saliva para se perceber como os seres humanos se adaptam à vida no Espaço. Tudo isto é possível porque a bordo há laboratórios que permitem o registo de amostras e o seu envio para a Terra. Durante a VITA, Paolo Nespoli orbitou a Terra 2224 vezes, assistiu 35 mil vezes ao nascer e ao pôr do sol e fez 94 milhões de quilómetros.