O Mundo perfeito não existe

Título

‘Um político assume-se’



Autor

Mário Soares



Edição

Temas e debates



Livro

As páginas amarelas do pessimismo português

A Guerra & Paz, com os seus primorosos ‘livros amarelos’, tem sido a casamenteira literária de serviço. Neste volume, celebra-se a união de Manuel Laranjeira e Miguel de Unamuno sob o alto patrocínio do pessimismo nacional – uma das nossas melhores indústrias, só possível em povos delirantemente ociosos e narcísicos.



Título

Pessimismo Nacional/Portugal, um Povo Suicída



Autores

Miguel Laranjeira e Miguel Unamuno



Edição

Guerra e Paz



Programa de rádio

Aos microfones com Bruno Aleixo

Não sei quem inventou ‘Bruno Aleixo’ e os seus amigos (o Busto, Renato Alexandre, etc.). Mas os comentários do dito cujo no Aleixo FM, programa da Antena 3, confirma o personagem como a criação mais genial que esta ditosa pátria produziu nos últimos longos anos. Primeiro estranha-se, depois entranha-se.









Agora que Mário Soares já não está entre nós, alguns lamentam a ausência de uma autobiografia. Concordo, até certo ponto: ‘Um Político Assume-se’ cumpre os mínimos olímpicos e permite revisitar a vida e as batalhas de Soares pelas palavras do próprio, com o desprendimento que fazia parte da figura.‘Um político assume-se’Mário SoaresTemas e debatesA Guerra & Paz, com os seus primorosos ‘livros amarelos’, tem sido a casamenteira literária de serviço. Neste volume, celebra-se a união de Manuel Laranjeira e Miguel de Unamuno sob o alto patrocínio do pessimismo nacional – uma das nossas melhores indústrias, só possível em povos delirantemente ociosos e narcísicos.Pessimismo Nacional/Portugal, um Povo SuicídaMiguel Laranjeira e Miguel UnamunoGuerra e PazNão sei quem inventou ‘Bruno Aleixo’ e os seus amigos (o Busto, Renato Alexandre, etc.). Mas os comentários do dito cujo no Aleixo FM, programa da Antena 3, confirma o personagem como a criação mais genial que esta ditosa pátria produziu nos últimos longos anos. Primeiro estranha-se, depois entranha-se.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Reza a lenda que Isaiah Berlin (1909 – 1997) desistiu da filosofia para se dedicar à história das ideias. A lenda foi difundida pelo próprio e existe um grão de verdade nela: se por filosofia entendermos os jogos de linguagem que nunca mais abandonaram a tradição anglo-saxónica, é difícil discordar do autor.Mas é um erro apresentar Berlin como um historiador das ideias e não como um filósofo. A história das ideias só serviu para que Berlin construísse um dos mais originais e influentes pensamentos filosóficos da segunda metade do século XX. Se dúvidas houvesse, ‘O Poder das Ideias’ dissipava-as. O volume recolhe ensaios dispersos que lidam com o iluminismo (continental), a história intelectual russa (séc. XIX), o sionismo ou o movimento romântico. Com uma elegância estilística raríssima, Berlin vai conversando sobre os tópicos (e ‘conversar’ é o verbo) com erudição e inteligência.UtopiasO objectivo de Berlin não é apenas ‘explicativo’. A história das ideias cumpre o propósito de mostrar a tensão entre o monismo e o pluralismo que perpassa pela história intelectual do Ocidente. Sim, podemos procurar uma explicação unitária para o mundo – a ‘chave da história’, enfim. Mas essa busca do ideal ignora a multiplicidade de valores e fins que os seres humanos sempre perseguiram. E quais são as implicações práticas (e políticas) desta realidade?Para Berlin, o descrédito do pensamento utópico. A ideia de utopia - a atracção sanguinária no século XX - funda-se na ideia de que é possível conjugar valores essenciais na sua expressão máxima: a justiça máxima, a igualdade máxima, a liberdade máxima, etc.A história das ideias, pelo contrário, revela-nos como esses valores, na sua expressão máxima, são incompatíveis e incomensuráveis. Aqueles que procuram um mundo perfeito esquecem-se que os homens desejam coisas distintas – e que a escolha de certos valores implicará o abandono de outros. Eis uma lição de humildade que não envelheceu uma ruga.Isaiah BerlinRelógio D'Água