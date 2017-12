O Natal depois dos fogos que vestiram o País de luto

Numa época em que se celebra a união e a família, não esquecemos quem tanto perdeu para a fúria das chamas.

Por Marta Martins Silva | 01:30

Quando hoje o relógio bater as doze badaladas e as famílias se juntarem para abrir os presentes da quadra natalícia, Gina já estará deitada. "Vai ser um dia como outro qualquer da semana, acho que vai ser a noite em que me vou deitar mais cedo. O Natal não tem significado nenhum para mim, deixou de ter".

No ano passado por esta altura, Gina já tinha as prendas debaixo da árvore e afadigava-se na preparação das iguarias da época. Mas no ano passado por esta altura o inferno ainda não tinha passado por Pedrógão Grande e vestido de luto o interior do País e a casa de Gina. No ano passado por esta altura, Bianca Antunes Henriques Nunes não era um retrato numa moldura e uma saudade que consome os pais e o irmão mais velho: era a alegria da família.

Bianca, de três anos, perdeu a vida na estrada da morte a 17 de junho, quando a família tentava escapar das chamas que engoliam Nodeirinho, uma das aldeias mártir do incêndio que começou em Pedrógão Grande e atingiu Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Ansião, Alvaiázere, Sertã, Góis e Pampilhosa da Serra, um Portugal esquecido (abandonado?) que a tragédia pôs no mapa das tristezas nacionais.

Bianca morreu dentro do carro da família ao colo da avó, Maria Odete, outra das vítimas mortais de um fogo que deixou Gina órfã de dois dos seus bens mais preciosos: a mãe e a filha. É impossível tentar sequer descrever a dor desta mulher de 39 anos e imaginar a luta que travou no meio das chamas a tentar tirar Bianca e Odete de dentro do carro à medida que o fogo devorava tudo o que encontrava pelo caminho. Gina sabia onde a mãe e a filha estavam mas não as conseguiu salvar: ficou a assistir impotente à maior tragédia da sua vida.



Imagem mais triste não há. "Esse dia foi o pior dia até hoje que eu tive. Pior na dor de as perder, pior de saber como é que foi a perda, pior no susto que eu estava a viver, porque eu estava para me meter debaixo do meu carro porque eu sabia que elas iam morrer lá e eu não queria sair de lá sem elas. Até que um senhor me trouxe para baixo, eu gritei que não queria vir porque a minha mãe e a minha filha estavam lá e iam morrer... Eu sabia que também ia morrer porque não saía de lá sem elas. Nessa altura já não se via nada com o fumo, só se via chamas".

A família estava em casa naquele sábado que não sai da memória dos que ficaram para contar a história triste quando o fumo começou a ameaçar o horizonte. "Tentámos fugir porque eu pensava que o lume vinha mais atrás, mas o lume já estava à frente. E depois despistei-me para o lado esquerdo, que fazia uma ribanceira e já não consegui tirar de lá o carro. Com o fumo não se via nada. Já me estava a faltar o ar nessa altura, o meu filho [de 19 anos] também ia no carro mas conseguiu sair em andamento, deixei de o ver e saí do carro e de repente ficou tudo escuro. Fui para as tirar de dentro do carro e as portas estavam coladas. E eu tinha medo de as aleijar com os vidros e andava lá à volta do carro e sentia os braços a arder como se tivesse chamas nos braços. Foi tudo muito rápido", recorda em lágrimas Gina, funcionária de uma escola de Pedrógão Grande, que esteve um mês internada na unidade de queimados dos Hospitais da Universidade de Coimbra – onde teve de fazer enxertos das pernas para os braços.

Na quadra em que se celebram os afetos e a união é importante lembrar quem tanto perdeu no ano que em breve termina. Gina não quer celebrar o nascimento do Menino agora que a sua menina partiu. Mas na sala da casa que construiu com o marido – e que sobreviveu ao fogo – Gina montou-lhe uma árvore de Natal no cantinho dos brinquedos. Comprou-a branquinha e decorou-a com luzes para que a memória da filha não fique sem Natal.



"Fiz ali a árvore, ao pé dos brinquedos preferidos da Bianca, porque foi onde fizemos o ano passado e foi ali que ela ajudou a fazer tudo, a pôr as bolinhas, a pôr tudo. Ela o ano passado perguntou-me: ‘Mamã se eu não vi o Pai Natal como é que eu sei que é ele que me traz as prendas? Eu acho que és tu, mamã, és tu que me compras as prendas, não és?’. Este ano custa-me ouvir a música de Natal ou as músicas do Panda e os Caricas que ela andava sempre a cantar e a dançar, custa-me olhar para as crianças da idade dela, custa-me passar ao pé do parque infantil onde ela ia, custa-me tudo. A minha Bianca dizia: ‘eu vou ficar pequenina para sempre’. E o senhor padre de Coimbra disse que ela foi um anjinho que veio, permaneceu três anos em casa e foi embora. Não entendo porquê, aqui por dentro dá-me revolta, não era isso que nos queríamos, queríamos era que ela estivesse aqui. Trago uma imagem dela no carro com íman e falo com ela, digo-lhe: ‘agora a mãe vai aqui, agora a mãe vai acolá’. Sinto que ela é que me dá esta força toda. Ela e a minha mãe. Tenho duas estrelas no céu, mas queria-as aqui comigo agora". Natal é acreditar naquilo que aquece o coração mas também é chorar os que já partiram.

RECOMEÇAR DEPOIS DO FOGO

Ali ao lado, a aldeia de Pobrais, também chora: perdeu um terço dos moradores, a maioria a tentar fugir de um fogo espicaçado pelo vento que soprou naquele dia como em nenhum outro. Na pequena localidade onde três dezenas de habitantes faziam as suas vidas longe dos holofotes do litoral também arderam casas e animais. Os que ficaram sem nada tentam a custo recomeçar e reencontrar um sentido no meio da destruição. O monte onde nos últimos cinquenta anos esteve a casa de Alzira é agora um enorme buraco onde começam a surgir os alicerces para uma nova habitação que, espera a idosa, estará pronta pela primavera. Alzira, o marido Álvaro e o sobrinho Jorge, com trissomia 21, têm vivido nos últimos meses numa casa emprestada que não sentem como sua, por muito agradecidos que estejam (e estão!) a quem lhes deu tecto.

"O Natal vai ser diferente, não é a mesma coisa que estar em casa, nem me fale nisso… A senhora, que é familiar de um primo meu, pôs tudo à nossa disposição, mas eu não estou à vontade como se estivesse na minha casa. A gente está sempre cheia de medo de sujar isto, de estragar aquilo, de dar cabo de uma fechadura", lamenta a idosa de 76 anos, sem ânimo para enfrentar a quadra.



"Este ano vai ser muito diferente. Não há a alegria que havia nos outros anos, nem há disposição. Parece que isto deu cabo da gente, levou-nos a nossa vivência, estou mesmo muito triste com isto. Parece que nada me mete graça, nada me anima… mas todas as pessoas se queixam do mesmo. Costumava decorar sempre a casa para o Natal, mas agora não tenho pachorra nem força. A casa não é minha, que graça tem decorar uma casa que não é minha? E com estes desgostos todos só peço a Deus que a minha prima que está hospitalizada cá esteja para passarmos o Natal todos juntos. Eu e os meus primos já éramos muito amigos, mas agora, desde o que eles me fizeram quando isto tudo ardeu, são as pessoas mais queridas que eu tenho. Nas alturas mais difíceis é que vemos quem nos deita a mão, é quando precisamos e estamos mesmo em baixo que agradecemos que nos apoiem. Os meus primos pegaram em mim naquela noite do fogo, deram-me tudo…eu tinha ficado sem casa, roupa, animais, carros… a minha prima quase que se despia para me vestir", agradece Alzira, enquanto pega ao colo o gato Simão, o único animal da casa que sobreviveu ao fogo. "Morreram galinhas, morreram coelhos… morreu o cão, morreram os gatos. Só se salvou o Simão, a irmã e a mãe dele morreram queimadas no incêndio", lamenta.

"No domingo a seguir ao fogo os meus primos viram o meu gatito todo queimado e levaram-no para Pedrógão Grande para o veterinário. Depois de ele estar tratado vieram-mo entregar. Fartei-me de chorar, tenho-lhe um amor como se fosse uma pessoa da minha família porque o que ele sofreu aqui sozinho". Está frio em Pobrais mas o gato Simão não quer nada com a lareira. "Eu acho que os estalinhos do lume o lembram dos pinheiros a estalar daquele dia em que o inferno passou por Pobrais", diz Alzira antes de sonhar com um próximo ano mais risonho. "Se Deus nosso senhor quiser, para o Natal que vem já tenho a minha casinha e oxalá que todos nós tenhamos saúde e que Deus nos dê uns anitos de vida a mim e ao meu marido para gozarmos dela. É só isso, não preciso de mais nada". Natal também é pedir desejos.

REZAR O TERÇO PELOS DEDOS

Quando viu o fogo a aproximar-se de Treixedo, em Santa Comba Dão, naquele 15 de outubro que se tornaria tão tristemente célebre como o 17 de junho, a primeira preocupação de Armando foi a mulher, Conceição. "Como ela sofre de problemas de coração resolvi levá-la para a loja [armazém] da Anabela, mas quando cheguei lá comecei a ver tanta gente desorientada resolvi ficar ali. Coloquei lá mais de vinte vizinhos por causa de uma reportagem que vi de Pedrógão. Eu achava que íamos morrer, mas entrava e dizia às pessoas: ‘tenham calma, os bombeiros já lá vêm’, mas era tudo mentira, lá dentro eram gritos e mais gritos… estava lá o senhor Augusto que substitui o padre quando o padre está doente e eu disse-lhe: ‘oh senhor Augusto reze o terço, c***’. E ele dizia: ‘eu não tenho terço’. ‘Então reze pelos dedos’, implorei".

Na freguesia de Armando não morreu ninguém – arderam 66 casas e 90% do território foi consumido pelo fogo. "Sou um tipo que sempre lutei, sempre trabalhei, sempre fui independente, agora sinto-me atado. Fico doente quando me chamam, ‘olha, chegou aí um carro com ajudas, vai lá buscar’, porque eu não fui habituado a isso. Chego a casa, ponho aqui as coisas, e passado uma hora dou comigo a chorar. ‘Que mal é que eu fiz?’ E se calhar não foi naquele mês do incêndio que eu caí na real, foi depois, porque eu na primeira semana não dormia, só ouvia fogo, levantava-me de noite, agarrava na mangueira e gritava ‘fujam, fujam’. Vou ao café todas as noites e todas as noites quando de lá saio dou por mim a caminho da minha casa antiga, todos os dias fico a olhar e a pensar ‘como é que eu hei de fazer o quarto?’, ‘O que é que vai ficar mais bonito?’ e se calhar o único desejo que peço é que me ajudem a fazer a casa, porque no fim da casa estar feita acho que posso morrer".



O Natal vai ser celebrado na habitação emprestada pela dona do café da aldeia, onde tem vivido nos últimos dois meses. Ainda não tinha decorado a casa quando um casal vizinho o surpreendeu com um gesto que podia virar Natal no dicionário: "Esta família marcou-me muito. No dia que ardeu tudo, o filho deles esteve comigo na luta até as oito e meia da manhã. Ofereceram-me o enxoval todo, de roupa e de casa, e mais 100 euros. E agora deram-me um arranjo de Natal [uma coroa de azevinho]. Estava eu no café, chega o Hélder, eu pergunto: ‘então a Lurdes não vem hoje?’ ‘Olha, a Lurdes foi a tua casa’. Passado um bocadinho a Lurdes chega e diz: ‘olha, a tua casa já cheira a Natal!’ E eu para ela: ‘não, não cheira a Natal, pode cheirar é a canja, que a minha mulher hoje fez uma canjinha’. ‘Não, não, cheira mesmo a Natal’, disse ela. Quando eu chego à noite e vejo o arranjo fiquei sem palavras. E ainda trouxe mais uma toalha de Natal… e isto é tudo o que é dela. Não tenho palavras para agradecer àquela família", repete Armando Roque, de 54 anos, enquanto as lágrimas lhe escorrem pelo rosto – uma emoção que só não surpreende aqueles que em algum momento da vida sentiram, em pequenos gestos que se tornam enormes para quem os recebe, o conforto que é ter um ombro amigo no meio da escuridão.

"Tenho o mais importante, que são pessoas amigas do meu lado. Chego a pensar: ‘epá, será que foi preciso esta desgraça para as pessoas se unirem?’ Conheço pessoas que não falavam umas com as outras há um ano e há dois anos e hoje todas estão unidas…no meio de tanta desgraça as pessoas uniram-se, voltaram a falar, a estar juntas". Natal também são as pessoas que nos fazem sorrir quando tudo o que apetece é chorar.

SEM MESA PARA FAZER NATAL

Manuel não parece o mesmo homem que matou um porco no Natal passado para celebrar a quadra. "Costumávamos dizer: não há igual à nossa família, aproveitamos sempre para fazer uma festa e comer e beber durante três dias seguidos", lembra Ondina Rodrigues, 74 anos cumpridos na Carvalheira Pequena, em Pedrógão Grande. "Este ano não vamos celebrar nada. Celebrar o quê? Perdemos o trabalho de uma vida – perdemos casa, roupa, ouro, relógios, televisores, gira-discos... até as figuras do presépio arderam. Para o meu marido isto foi uma doença, foi muito abaixo com isto, nem parece o mesmo homem. Tinha tanta vitalidade e agora anda aí aos caídos", conta a idosa enquanto mostra as únicas duas divisões que sobraram da tragédia.



"Uma cozinha e uma casa de banho pequenina que construímos há dez anos para não sujar a casa principal, onde tínhamos tudo arrumadinho, nas idas e vindas da lavoura. Assim quando vinham a minha filha e o meu neto visitar-nos estava sempre tudo bonito para os receber". A casa que ardeu – e que esperam ainda por ajuda para reconstruir – tinha três quartos, uma sala de jantar, uma sala de estar, um hall de entrada e duas casas de banho. Viveram ali 56 anos, e até ao incêndio de junho nunca lhes tinha faltado um tecto onde morar.

"Nem quero ouvir falar do Natal. Dormimos em colchões velhos e nem temos onde receber as pessoas, nem sequer onde montar uma mesa digna de Natal", desabafa Manuel Rodrigues, 83 anos que envelheceram nos últimos seis meses como se vários anos tivessem passado por ele. "Fico muito agitada de noite a recordar-me de todas as coisas que tinha, das rendinhas que passei noites a fio a fazer. Só consegui salvar a roupa do meu casamento e a do batizado da minha filha, tudo o resto o fogo levou. Nunca me vou esquecer daquilo tudo a estoirar e o meu marido a correr de um lado para o outro de mangueira na mão no meio do fumo. Eu chamava ‘Manuel’, ‘Manuel’, e quando ele respondia eu ficava toda contente: ‘está vivo’, ‘está vivo’, afinal não morreu’. Ainda assim, e mesmo que às vezes duvide que Ele nos ouve, tenho que agradecer a Deus ter-nos poupado a vida", reflete Ondina. Natal também é relativizar e reconhecer que o que se perdeu não é mais importante do que o (tanto) que resistiu.

AS LUZES QUE FAZEM RIR JOÃO PEDRO

João Pedro tinha apenas cinco meses no Natal passado. "Nessa altura ainda não entendia a magia da época, este é o primeiro Natal que ele percebe alguma coisa", acredita a mãe, Cláudia, que no pior dia do ano dos incêndios – como ficou conhecido o 15 de outubro – teve de pegar no filho que dormia de pijama, escondê-lo das chamas dentro do carro e fugir para longe do fogo. Naquele domingo, a família de três deitou--se muito antes do Sol se pôr. Não tinham luz e pouco mais havia a fazer do que descansar o corpo para a semana de trabalho que aí vinha.

"Acordei às nove e tal da noite com os gritos do meu vizinho: ‘Água, água, tragam as mangueiras que está tudo a arder’ dizia ele. O cenário estava mesmo péssimo, já víamos tudo laranja, o fogo todo a vir na nossa direção. Na aldeia de Santa Comba Dão onde vive desde que se juntou com o pai do filho, Cláudia Duarte conheceu o pânico como em nenhum outro dia dos seus 29 anos. "Eu não podia tirar o menino do carro que era só fumo, ele ganhou borbulhas nas costas de tanto tempo que esteve no carro fechado. Se não tivéssemos vizinhos ao lado, tínhamos morrido dentro de casa", emociona-se Cláudia, funcionária do supermercado local, que contém as lágrimas até ao assunto Natal.

"Este ano vai ser muito diferente, vamos estar numa casa que não é nossa, com coisas que não são nossas… não vai ter o mesmo sabor dos outros Natais, não vai." A árvore [que montou no topo do frigorífico da casa que lhe emprestaram depois de perder a dela] foi oferecida pelos escuteiros que nos ajudaram a limpar os escombros. "Montei a árvore por causa do menino. Ficou a olhar para ela quando eu a montei, a ver as luzes e a rir". Brilharam os olhos de João Pedro e brilham os olhos da mãe a descrever a alegria do filho, pequeno demais para entender o susto que a família viveu. E logo aqueles olhos se enchem de água quando fala do que o fogo consumiu naquela tarde que se fez noite depressa e tingiu de fumo o céu do centro do País.



"A gente há pouco tempo tinha comprado coisas novas para a casa, mas o que me custa mais não são os frigoríficos, porque isso trabalha-se e luta-se para se voltar a ter. São as pequenas outras coisas, a primeira roupa do menino e todas as fotografias que tinha dele desde que nasceu; o álbum da minha avó; o banquinho onde sempre se sentava o meu sogro... Uma casa tem sempre as nossas recordações, podem dizer-me ‘vais ter melhor’ mas era aquele o meu cantinho".

Na casa emprestada por uma vizinha, Cláudia dorme agarrada ao filho, que deixou de ter um quarto quando o fogo consumiu a aldeia, e apoia-se nas ajudas que recebeu de alimentos e roupa. "Vieram pessoas do Porto, de Lisboa, até do estrangeiro. Tenho que agradecer a humildade e a boa vontade das pessoas. O povo português é pequenino mas quando acontecem estas desgraças torna-se grande", reconhece. Natal também é agradecer.

A DOLOROSA AUSÊNCIA DOS PAIS

"O meu pai não ligava assim muito ao Natal, mas a minha mãe adorava decorar a casa e o meu tio adorava os convívios de família, apesar de chegar sempre atrasado. Acredita que houve um Natal em que estivemos à espera dele até às 22h00 para jantar?". Beatriz, de 16 anos, sorri com as recordações. Fez-se mulher mais cedo naquele trágico junho e a voz denuncia-lhe a coragem. Este Natal ela e o irmão, Hugo, vão ter três lugares vazios na mesa da Consoada: os pais e o tio. Eliana, de 38 anos, não decorou a casa. Nelson, de 33, não vai chegar tarde para o jantar: o fogo apanhou-os quando tentavam fugir das Sarzedas, em Castanheira de Pera há seis meses, e roubou-lhes a vida. O Peugeot 208 onde fugiam os três mais um vizinho e o cão da família despistou-se na estrada que os levaria à EN236-1. Acabariam por tentar fugir a pé mas morreram à porta do cemitério, onde os corpos foram encontrados: Nelson junto ao cão, Snoopy, António virado para a mulher, Eliana.

Hugo e Beatriz tinham fugido antes – só não levaram os pais na carrinha Renault, que tinha espaço de sobra, porque a mãe quis tentar salvar a casa da família. Na ausência dos pais, Hugo Damásio, de 21 anos, tornou-se no tutor legal de Beatriz. Junto com a mulher Andreia Campos, também de 21, acolheu a irmã mais nova e tenta também ele recomeçar. "Até tenho saudades da minha mãe a acordar-me aos berros para me despachar para ir para a escola. Este Natal não vai ser a mesma coisa porque vão faltar lá das peças mais importantes da nossa vida", diz Beatriz, olhos nos olhos com quem pergunta. Hugo, a digerir a dor de outra maneira, prefere o silêncio.



Andreia fala pelos dois: "Só fizemos árvore de Natal em casa do meu pai. Das poucas coisas que me lembro de dizer há seis meses ao Hugo e à Bia foi que íamos celebrar o Natal na mesma, fazer a árvore e decorar a casa porque se não o fizéssemos este ano não fazíamos nem para o ano, nem para o outro. E então combinámos fazer uma árvore mas sem as luzes, uma espécie de símbolo do que perdemos", continua. Hoje, os três vão juntar-se na casa da avó paterna dos dois irmãos. "E vamos falar muito deles. Acho que a nossa principal homenagem é estarmos todos juntos e não os esquecermos. Nesta época, as pessoas estão preocupadas com os presentes e esquecem-se da família. Talvez esta tragédia nos tenha feito valorizar o que é mais importante", dizem. Natal devia ser (sempre) isso.

O QUE O FOGO ROUBOU

Ardeu tudo menos o anexo da casa

A casa onde viviam e o terreno que a circundava, em Castanheira Pequena, Pedrógão Grande, era do sogro de Manuel, pai de Ondina. O fogo só poupou um anexo com uma cozinha e uma casa de banho. Tudo o que ganharam, Ondina na lavoura e Manuel a trabalhar nas barragens do concelho, perdeu-se no incêndio de 17 de junho. Esperam agora a reconstrução do lar onde viviam há mais de cinquenta anos.

111 mortos em dias negros para o País

Aos 66 mortos nos incêndios de 17 de junho em Pedrógão Grande somaram-se, quatro meses depois, as 45 vítimas mortais em outubro. Duas tragédias que fizeram o País quedar-se espantado em frente às televisões. 2017 foi o ano mais trágico de sempre em Portugal no que aos incêndios diz respeito, o que levou à demissão da ministra da Administração Interna.

RASTO DE DESTRUIÇÃO

A toalha de natal que sobreviveu ao fogo

Domingos Trindade Santos, de 66 anos, tinha perdido a mulher há um ano e sido operado há um mês, quando o incêndio de 15 de outubro lhe destruiu a casa onde nasceu. O fogo consumiu tudo o que encontrou menos uma arca de madeira, onde estava, entre outros bens, uma toalha de Natal por estrear. "Os meus netos vão gostar de chegar aqui e ver a toalha que era da avó. Não é isto que me tira a fé", diz.

Ainda há muito para reconstruir no País

A União de Freguesias de Treixedo e Nagozela foi em Santa Comba Dão aquela que teve mais casas destruídas: 66. Os habitantes juntaram-se numa associação e têm recolhido apoios diretos para a reconstrução das aldeias através da conta solidária 0010 0000 5556 8730 0015 8. Das 1483 casas afetadas pelos incêndios de 15 de outubro, 159 encontram-se em reconstrução. Em Pedrógão, ficaram destruídas 264 casas de habitação permanente.