O passado entre espiões

O livro foi apresentado como um regresso de George Smiley à ficção. Se fosse só isso já era muito bom. Mas é mais.

Por Francisco José Viegas | 17:30

As Escolhas de... Francisco José Viegas



Passados muitos anos, Peter Guillam, discípulo, serviçal, colaborador, investigador, confidente e motorista de George Smiley – além de antigo chefe de uma rede de informadores da Europa do Sul e no Norte de África, operacional do MI6, e responsável dos serviços de informação britânicos na embaixada em Paris – vive em França, numa quinta que comprou e mantém com a sua reforma de leal funcionário público. Isto não faz um romance, mas é o começo.

Para ler inteiramente, verdadeiramente, ‘Um Legado de Espiões’, é bom que o leitor tenha presente quatro livros anteriores, ou – se possível – cinco. São eles ‘O Espião Que Saiu do Frio’, ‘A Toupeira’, ‘O Ilustre Colegial’ e ‘A Gente de Smiley’, ficando tudo mais completo se lhe juntássemos ‘O Peregrino Secreto’ (mas é facultativo, vá lá).

Antiga Alemanha comunista

É a esse cenário mais ou menos pacífico (Guillam vive com uma nova mulher) que os serviços de informação vão buscá-lo e lhe pedem que vá a Londres, onde é duramente interrogado por dois irritantes funcionários (uma cena quase arrancada a ‘O Nosso Jogo’, um dos seus romances fundamentais pós-guerra fria).



O objetivo é simples, surpreendente e amargo: verificar se, há cinquenta anos, os serviços cometeram algum deslize durante a operação de extração de um espião britânico em solo da antiga Alemanha comunista. Para o leitor de John Le Carré – e fanático dos romances do seu espião George Smiley – trata-se de um ambiente familiar: reexaminar o caso de ‘O Espião Que Saiu do Frio’, durante o qual perde a vida Alec Leamas.



Peter Guillam sabe que, com este inquérito (efetuado depois de o filho de Leamas ter pedido uma indemnização milionária) são os serviços secretos e a sua honra que estão em causa; mas também o papel de Guillam e, claro, de Smiley, o pai espiritual do Circus, como é designado o corpo (além do edifício) da espionagem britânica.



Guillam encontra-se uma derradeira vez com George Smiley, já centenário, vivendo na Alemanha, entre livros e recordações. E o leitor ficará feliz por saber que Smiley continua a velar por todos nós.

Música

Ouvir Wolfgang Amadeus Mozart é um dever

Duas das peças mais "populares" da obra de Mozart iluminam este sábado de novembro – o fabuloso Requiem, de 1791, e a desconcertante e (ao mesmo tempo) amável Sinfonia nº 40. É um grande momento em que se reúnem o Coro e a Orquestra Sinfónica do Porto da Casa da Música, para prestar homenagem a Mozart.

Livro

António Lobo Antunes volta a Angola

É um dos mais perfeitos romances de António Lobo Antunes – falo de perfeição e de sabedoria, de uma sensatez narrativa que passa de página para página arrastando o leitor. O cenário é Angola, o lugar de onde nunca se sai apesar do tempo ter passado, revisitando a história e os traumas que a povoam. Belíssimo.

Escapada

Passear, comer (bem) e voltar a passear

Se há cidade que me reconforta? Guimarães. Por tudo – árvores, restaurantes, bares, lojas (chapelarias!), biblioteca, pastelarias (croissants, jesuítas e cardeais), vida nas ruas, simpatia no comércio (como se dizia antigamente), esplanadas, museus, hotéis aquele ar de serenidade atraente e disponível. Boa de usar e visitar.